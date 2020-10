Huawei P40 Series: specs, prijzen en renders uitgelekt

The successor to the Huawei P30 Pro, above, has leaked in full

De Huawei P40 Series wordt aangekondigd op 26 maart, wat morgen op het moment van schrijven is. Zoals gewoonlijk is intussen elk detail over de nieuwe smartphones uitgelekt.

Duitse tech website WinFuture heeft de definitieve specificaties - daar lijkt het toch op - onthuld van zowel de Huawei P40 en Huawei P40 Pro. We moeten ook dit lek met een korreltje zout nemen, maar de kans is groot dat de smartphones er zo zullen uitzien.

De Huawei P40 Pro heeft blijkbaar een aflopend 6,58 inch 1200 x 2640 OLED-scherm met 441 pixels per inch en een 90Hz-verversingsfrequentie. Daar komt nog 8GB RAM samen met 128GB of256 GB opslagruimte en een krachtige Kirin 990 chipset bij. 5G is blijkbaar standaard in Europa, hoewel sommige andere regio's nog een 4G-model zouden krijgen.

De Huawei P40 Pro heeft een punch-hole in het scherm met een dubbele camera (zoals de Samsung Galaxy S10 Plus). Het gaat hier om een 32MP f/2.2 sensor en een dieptesensor, waardoor 3D-gezichtsherkenning mogelijk is.

Draai de smartphone om en je vindt blijkbaar een 50MP f/1.9 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, samen met iets wat 'Octa Phase Detection' wordt genoemd om de autofocus te helpen, en een 'XD Fusion Engine' om de beeldkwaliteit te verbeteren en de beeldverwerking te versnellen.

Er wordt ook gezegd dat er een 40MP f/1.8 groothoeksensor is die voornamelijk wordt gebruikt voor video, samen met een 12MP f/3.4 camera om te helpen bij het inzoomen (met 50x zoom zonder veel kwaliteitsverlies), en tot slot zowel macro- als dieptesensoren.

De smartphone heeft blijkbaar ook een 4.200mAh batterij, 40W-snelladen via kabel, uitbreidbare opslag, IP68-certificering (wat betekent dat hij stof- en waterbestendig is), een vingerafdrukscanner in het scherm en een nieuw koelsysteem.

Mag het een beetje minder zijn?

De standaard Huawei P40 zou een plat 6,1-inch 1080 x 2340 OLED-scherm zou met 8GB RAM, een Kirin 990 chipset, en 5G als standaard in Europa. Er wordt ook gezegd dat er een dubbele camera is uitgesneden aan de voorkant, met dezelfde 32MP sensor als het Pro-model, maar hier ondersteunt de secundaire dieptesensor blijkbaar geen 3D-gezichtsherkenning.

Er wordt gezegd dat er een 50MP f/1.9 hoofdsensor op de achterkant zit, maar deze keer zonder beeldstabilisatie, en er is blijkbaar een 16MP f/2.2 groothoekcamera en een 8MP f/2.4 telefotocamera.

De batterij zou een exemplaar van 3.800mAh zijn, met 22,5W-snelladen en geen ondersteuning voor draadloos opladen. Er zit ook blijkbaar geen grafeenkoelsysteem in de standaard Huawei P40, en er wordt gezegd dat hij een lagere IP53-certificering heeft, dus hij zal niet zo waterbestendig zijn.

De bijbehorende beelden tonen ook de ontwerpen van de smartphones en bevestigen wat we al zagen in eerdere leaks. Wat betreft de prijzen, zal de Huawei P40 blijkbaar beginnen bij 799 euro, terwijl de Huawei P40 Pro begint bij 999 euro.

Natuurlijk, in tegenstelling tot die de meeste smartphones zullen deze nieuwe toestellen geen Google-apps en -diensten hebben. Wij zijn alvast benieuwd naar de livestream morgen. Kijk jij ook mee?

