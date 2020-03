Huawei P40 live stream: hoe bekijk je het Huawei event online

De Huawei P40 wordt morgen (26 maart) gelanceerd, dus als je geïnteresseerd was in de volgende generatie van Huawei's vlaggenschip-smartphones, hoef je niet veel langer te wachten.

We verwachten de Huawei P40 en P40 Pro te zien, en misschien zelfs wel een derde smartphone die P40 Pro Premium Edition zou heten. Huawei heeft ook bevestigd dat er een nieuwe smartwatch, de Huawei Watch GT 2e, zal komen. Er zal dus heel wat te zien zijn!

De lancering van de Huawei P40 vindt dit jaar uitsluitend online plaats (en niet meer in Parijs). De reden hiervoor is het alomtegenwoordige coronavirus waardoor alle evenementen afgelast zijn. De lancering vindt plaats op 26 maart om 14.00 uur, onze tijd.

Omdat de lancering van de Huawei P40 online wordt uitgezonden, kan je hem bekijken waar je maar wilt (en in principe wanneer je maar wil, want de opgenomen livestream kan je achteraf opnieuw bekijken). Het event wordt ook gestreamd in verschillende talen: naast Engels wordt hij ook in het Spaans, Frans, Italiaans, Arabisch en Russisch gegeven. Nederlands behoort niet de mogelijkheden.

Hoe en waar bekijk je de Huawei P40 livestream?

De eenvoudigste manier om de lancering van de Huawei P40 te bekijken is op het YouTube-kanaal van het bedrijf zelf. De live stream video is al live en toont de geplande starttijd, een uur voor het begin van de conferentie.

We raden echter niet aan om je alarm een uur van tevoren in te stellen, omdat dit eerste uur waarschijnlijk gevuld zal zijn met advertenties of een presentatie over het succes en de geschiedenis van Huawei. Met andere woorden, de echt interessante dingen zullen beginnen om 14u.

Hier kan je de Huawei P40 livestream bekijken: