Horizon Forbidden West duurt 60 uur om uit te spelen

Het verhaal van Horizon Forbidden West duurt ongeveer even lang om uit te spelen als dat van Horizon Zero Dawn, volgens de makers.

Dit vertelt game-director Mathijs de Jonge in een interview met GamePro. Het verhaal van beide games is ongeveer even lang, maar al met al zul je een stuk meer tijd kwijt zijn aan Horizon Forbidden West.

Het hoofdverhaal van Horizon Zero Dawn kost zo’n 22 á 23 uur om uit te spelen (volgens How Long to Beat), en het duurt ongeveer 45 uur om de verhaallijn, en alle side-quests te doen. Om echt alles te doen wat er te doen valt in de game, heb je meer dan 60 uur nodig.

Volgens De Jonge duurt Horizon Forbidden West ongeveer even lang om uit te spelen, maar aangezien de wereld groter is dan bij zijn voorganger, verwachten we dat het meer tijd kost om alles te doen. Hoeveel langer het duurt is niet bevestigd door Guerrilla Games of De Jonge.

Opinie: maak ruimte vrij in je agenda

(Image credit: Sony / Guerrilla)

60 uur is vrij veel om een game uit te spelen, maar niet iedereen zal elk hoekje van de grote open wereld gaan ontdekken. Toch is het verstandig om even stil te staan bij de tijd die je nodig hebt.

Het hoofdverhaal duurt ongeveer 23 uur om uit te spelen, maar de meerderheid van de spelers zal op zijn minst een aantal side-quests en extra’s uitproberen. Waarom zou je immers een open wereld-game spelen zonder op ontdekking te gaan?

Dit betekent dat de meeste spelers waarschijnlijk tussen de 25 en de 45 uur in de game zullen steken. Degene die alles willen doen wat er te doen valt, moeten nog meer tijd vrijhouden.

25 uur om een verhaallijn uit te spelen is aan de lange kant, maar ook wel te verwachten voor releases van Sony. God of War (2018) duurt bijvoorbeeld ongeveer 21 uur om uit te spelen en The Last of Us 2 duurt 24 uur. Dat is wat ons betreft een goede lengte om een verhaal te vertellen, maar niet zo lang dat het overweldigend is. Dat kun je bijvoorbeeld zeggen van The Witcher 3 (52 uur) en Assassin’s Creed Odyssey (44 uur).

Wat Horizon Forbidden West apart maakt, is de hoeveelheid extra’s waarmee je nog meer tijd uit je game kunt halen. Echter zijn deze optioneel. Guerrilla Games is voor een verhaallengte gegaan die overeen komt met andere titels van Sony, maar geeft net dat beetje extra om wat meer tijd uit de game te halen.