Hitman 3 krijgt ray tracing op Xbox Series X

Hitman 3 krijgt binnenkort ray tracing op de Xbox Series X en Xbox Series S in een toekomstige update, meldt ontwikkelaar IO Interactive.

In een interview met Xbox Wire onthult IO dat het “al is begonnen met werken aan een RT-technologie in onze Glacier-engine. Als het klaar is voor het grote publiek, brengen we het zeker naar de hardware van de Series X en S."

De game loopt momenteel al op 4K-resolutie bij 60fps op de Xbox Series X, maar het beschikt nog niet over ray tracing. Hitman 3 ziet er het beste uit op de Xbox Series X in vergelijking met de PS5. De PS5-versie werkt op een resolutie van 1800p en beschikt over lagere schaduwkwaliteit.

IO Interactive noemt de PS5 niet als het spreekt over ray tracing voor Hitman 3. We weten dat Sony's console meer dan capabel is om deze technologie aan te kunnen. Games zoals Devil May Cry 5: Special Edition, Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Watch Dogs: Legion ondersteunen al ray tracing op de PS5, dus we verwachten dat het (uiteindelijk) ook naar deze console wordt gebracht.

IO zegt echter dat het Hitman ziet als een "live game" en dat de "lanceringsdatum op 20 januari slechts het begin is van een avontuur, waarin ze blijven werken aan de game en nieuwe features zullen toevoegen."