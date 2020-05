Halo Infinite bevestigd voor Xbox Series X event in juli

Halo Infinite ontwikkelaar 343 Industries heeft bevestigd dat de Xbox Series X titels voor het eerst aan het grote publiek worden getoond tijdens het Xbox 20/20 evenement in juli.

In een blogpost op het officiële Halo Waypoint Blog meldt 343 Industries de bevestiging lekker kort: "Je hebt misschien al eerder mensen gezien die hier lichtjes over spraken, maar we zijn zeer opgewonden om te bevestigen dat Halo Infinite een van de vele first-party-titels is die zijn opgenomen in het Xbox 20/20 evenement in juli. Maak je gereed."

Vanwege de afgelasting van de gamebeurs E3 2020 moet Microsoft de aanloop naar de Xbox Series X release rigoureus anders aanpakken dan vooraf gepland. De techgigant belooft maandelijkse 'Inside Xbox' streams, om zo fans een beter idee te geven van wat ze mogen verwachten van de nieuwe consolegeneratie.

Wat te verwachten

Terwijl de stream van mei zich meer richtte op titels van derden, zoals Assassin's Creed Valhalla, gaat de stream van juli zich richten op de first-party-titels die worden ontwikkeld door Xbox Game Studios met beloften van "(eerste) nieuwe gameplay, achtergrondinfo van ontwikkelingsteams die de Xbox Series X optimaliseren, en gloednieuwe game-aankondigingen".

In de bevestiging lezen we verder niet wat we exact mogen verwachten van 343 Industries. Helemaal zeker van het feit dat er gameplay beelden worden getoond, zijn we dan ook niet.

Hoe dan ook staat een release voor Halo Infinite nog steeds op de planning voor eind 2020. Gezien de enigszins teleurstellende stream van deze maand voor de third-party titels, kunnen beelden van Halo zeker geen kwaad om weer wat spanning terug te brengen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het livestream evenement van juli exact plaatsvindt. Er zijn 15 gamestudio's die werken voor Xbox en 'een aantal daarvan' zal wat laten zien tijdens het event. Wellicht dat we meer te zien krijgen van Hellblade 2 of Fable 4. Hoe dan ook hoeven we niet lang meer te wachten op nieuwe beelden van Master Chief op de volgende consolegeneratie.