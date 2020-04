'Xbox Series X en PS5 games kunnen ook speelbaar zijn op Nintendo Switch'

Nog enkele maanden totdat zowel de PS5 als de Xbox Series X in de (digitale) winkels verkrijgbaar zijn. Hoewel deze consoles qua prestaties in staat zijn tot het draaien van veel zwaardere spellen dan de huidige generatie, hoopt ten minste één ontwikkelaar dat de Nintendo Switch nog enigszins mee kan met de nieuwe consoles.

Ontwikkelaar Virtuos is het meesterbrein achter tal van aangepaste games voor de Nintendo Switch. Onder meer L.A. Noire, Dark Souls Remasterd, en binnenkort The Outer Worlds zijn mede door Virtuos tot leven gekomen op de grafisch minder sterke console van Nintendo. Hij verwacht dat zowel PS5 games als Xbox Series X games speelbaar gemaakt kunnen worden op de Switch.

In een interview met Maxi-Geek zegt Virtuos vice-president Elijah Freeman: "Met de lancering van de nieuwe Xbox Series X en PlayStation 5 dit jaar moeten ontwikkelaars een strategie uitstippelen en plannen maken voor een consistente game-ervaring op alle platformen. Bij Virtuos zitten we vol met talent dat klaar staat om deze nieuwe games naar de Nintendo Switch te brengen."

Menen ze dit echt?

Het zal voor velen als een verrassing komen dat er überhaupt een ontwikkelaar dit durft te melden. De Nintendo Switch is bij de huidige Xbox One en PS4 al degene die de minste power in huis heeft, laat staan vergeleken met hun opvolgers.

De Switch is echter het front van tal van eerder gelukte ports. Denk aan The Elder Scrolls: Skyrim of Doom. In 2019 meldde Virtuous CEO Gilles Langourieux dat de ontwikkelaars 'de limieten opzochten van wat mogelijk was op de Switch' (via GamesIndustry.biz).

PS5 games zijn nog heftiger dan die van de PS4, en wij kunnen ons niet voorstellen dat de Nintendo Switch dat aan kan. In ieder geval niet in zijn huidige vorm; wellicht dat Nintendo op termijn een Switch uitbrengt met betere hardware.

In het Maxi-Geek interview meldt Tom Crago van Tantalus Media (de ontwikkelaars achter de Sonic Mania- en Rime-versies van de Switch) dat het doel is om de Nintendo Switch zo lang als mogelijk te ondersteunen.

Gezien het feit dat Virtuous heeft gewerkt aan ports van FromSoftware en Rockstar, zijn wij nu heel nieuwsgierig of er niet al gesprekken op de achtergrond hebben plaatsgevonden over het speelbaar maken van next-gen games op de Nintendo Switch. Gezien het feit dat de nieuwe consoles pas eind 2020 op de markt komen, moeten we waarschijnlijk nog even wachten voordat iemand daar antwoord op wil geven.

Voor Switch-gebruikers gloort er in ieder geval nog een sprankje hoop aan de horizon wanneer het aankomt op next-gen titels.