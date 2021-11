GTA Trilogy-gameplay uitgelekt, en het ziet er beter uit dan verwacht

Gameplay van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (ofwel 'GTA Trilogy', voor het gemak) is online uitgelekt, een dag voor de release.

Verschillende gameplay-segmenten van de games in de trilogie zijn verzameld door VGC. In de video’s zijn nieuwe features te zien, zoals dezelfde menu’s voor het selecteren van wapens als in GTA 5 en verbeterde schiet- en bewegingsbesturing.

De trilogie verschijnt vandaag op PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en Nintendo Switch. De remaster van GTA 3 verschijnt op PlayStation Now en die van San Andreas komt naar de Xbox Game Pass.

In totaal is er meer dan een uur aan beeldmateriaal van de GTA 3 en Vice City-remasters. Van San Andreas hebben we nog niets gezien, behalve een kort stukje gameplay van de openingsmissie die op Reddit werd geplaatst.

Een minpuntje: de iconische soundtracks van de games zijn ingekrompen. Problemen met de muzieklicenties hebben ervoor gezorgd dat een aantal bekende nummers van de radiozenders zijn verdwenen. VGC heeft een lijst samengesteld van de muziek die nog wel in de games zit.

Opinie: GTA Trilogy ziet er fantastisch uit

De aankondiging van GTA Trilogy gaf ons een goed idee van wat we kunnen verwachten. Een verzameling van visuele updates en gameplay-verbeteringen brengen de games naar de nieuwe generatie.

Ondanks dat de personages in de games er een beetje uitzien als plastic actiefiguren, zijn de rest van de visuele updates indrukwekkend. Het is goed om te zien dat deze games niet gehaast zijn uitgebracht om er snel wat geld aan te verdienen.

De nieuwe verlichting is fantastisch om te zien. Er is ontzettend veel aandacht gestoken in de details om de vernieuwde omgevingen nog spectaculairder te maken, zonder af te doen aan het oorspronkelijke uiterlijk van de games.

Het zal nog even duren voordat we GTA 6 gaan zien. Maar met een remaster van een van de beste game-trilogieën ooit gemaakt, is het wachten makkelijker.