Google Pixel Watch te zien in nieuwe gelekte marketingbeelden

Er doen hardnekkige geruchten de ronde, het lijkt erop dat de Google Pixel Watch eindelijk het levenslicht gaat zien. We kregen onlangs wat gelekte marketingbeelden onder ogen, die een idee geven van het ontwerp van de aankomende Wear OS smartwatch.

De ietwat onduidelijke foto's komen van de welbekende tipgever Jon Prosser en Front Page Tech. Het zijn blijkbaar officiële reclamebeelden, gemaakt door Google. Dit zijn dus misschien wel dé beelden die we zien wanneer Google zijn horloge echt lanceert.

Deze nieuwe foto's komen overeen met de onofficiële beelden die we eerder dit jaar zagen van dezelfde bron, met een minimalistisch vormgegeven Pixel Watch, zonder een duidelijke rand rondom het horloge zelf.

One of the leaked images. (Image credit: Jon Prosser / Front Page Tech)

De Pixel Watch zou de next-gen Fitbit kunnen worden

Met extra Fitbit

Wat niet met ons in het lek gedeeld wordt, zijn specificaties of afmetingen van de smartwatch. Voor nu moeten we het met de foto's doen. Het zal nog even duren voor we ontdekken in welke kleuren je de Pixel Watch kunt kopen, wat hij kost, enzovoort.

Wat we wel weten, is dat de wearable op Wear OS gaat draaien: Google hoopt dat de Pixel Watch fungeert als een showcase voor de mogelijkheden, net als de Pixel-telefoons schoolvoorbeelden zijn zijn voor het potentieel van Android.

Een paar dagen geleden hoorden we dat de Pixel Watch ergens in 2022 gelanceerd zou worden, hoewel er al jarenlang over gesproken wordt. Het zou kunnen zijn dat Google het project in een stroomversnelling zet door de overname van Fitbit.

Analyse: de smartwatchmarkt is competitiever dan ooit

The Fitbit Sense. (Image credit: Future)

Het lijkt erop dat het niet zozeer de vraag is óf er een Pixel Watch komt, maar wanneer. We zijn blij dat het horloge in zicht komt: Google heeft Wear OS de afgelopen jaren verwaarloosd, tot ze dit jaar met een grote update kwamen. Deze nieuwe wearable moet hopelijk betekenen dat het onderste uit de kan wordt gehaald voor de smartwatchsoftware.

De Pixel Watch komt uit in een heel sterke markt. Er zijn momenteel een aantal sterke smartwatches, waaronder de Apple Watch, die al zeven generaties lang keer op keer is verfijnd en verbeterd.

We zien ook elk jaar geweldige smartwatches van Garmin verschijnen, in verschillende modellen en prijsklassen. Garmin wearables spreken iedereen aan, van casual hardlopers tot serieuze outdoor-enthousiastelingen, en zitten boordevol functies en tools.

Fitbit, dat nu eigendom is van Google, maakt zowel de Sense als de Versa smartwatches, maar ook veel fitness trackers. Laten ook we de Wear OS-aangedreven Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic niet vergeten. Voeg andere Wear OS-uurwerken toe, zoals de slimme horloges van Fossil, en je weet dat de Pixel Watch hard moet werken om op te vallen.