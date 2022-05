Google Pixel Tablet bevat mogelijk belangrijke iPad-functionaliteit

Velen reageerden verbaasd toen Google op een nieuwe Pixel Tablet hintte. We zien deze waarschijnlijk pas volgend jaar. Een van de meest interessante functionaliteiten was echter niet in de teaser genoemd.

Die functionaliteit is een stylus met bijbehorende ondersteuning, met duidelijk bewijs dat deze bij de tablet inbegrepen zit. Hoe we dat weten? Nugiz (opens in new tab), een tech-blog, spotte een Google-tablet met codenaam Tangor, welke gecertificeerd is door het Universal Stylus Initiative (USI).

Het is uiteraard mogelijk dat Tangor een ander apparaat is dan de Pixel Tablet. Toch denken we dat het om deze gaat, gezien we enkel informatie hebben dat Google aan deze tablet werkt. Dit certificaat bevestigt zo goed als zeker dat de aankomende Google-tablet een stylus ondersteunt.

Dat roep nog wel wat vragen op. Zo zijn we benieuwd of de stylus direct bij de tablet zit of dat deze nog separaat moet worden aangeschaft, en in hoeverre op de stylus-ondersteuning gefocust wordt als hoofdfunctionaliteit.

USI-ondersteuning betekent dat de Pixel Tablet met elke USI-gecertificeerde stylus compatibel moet zijn. Deze styli werken dan ook met elk andere USI-gecertificeerde apparaat. Het kan dus zijn dat je een enkele stylus voor vele apparaten hebt, of mogelijk geen nieuwe stylus hoeft aan te schaffen als je een nieuwe tablet koopt (ook als dit een ander merk is).

Dit kan ook betekenen dat Google minder moeite doet om zelf een stylus specifiek voor de Pixel Tablet te ontwikkelen, als ze dit überhaupt willen doen. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om bestaande USI-styli en styli van derden te ondersteunen die na de lancering van de Pixel Tablet uitgebracht worden.

Een iPad Air 5 (Image credit: Future)

Analyse: van de Pixel Tablet een iPad maken

Stylus-ondersteuning is een hoofdfunctionaliteit op vele iPads. Toch is dat iets wat een groot aantal Android-tablets momenteel niet aanbiedt, buiten Samsungs populaire Galaxy Tab-lijn om. Dit zou dan ook een groot verkoopargument voor de Pixel Tablet kunnen zijn.

USI-ondersteuning betekent dat styli voor de Pixel Tablet mogelijk ook betaalbaarder worden (omdat je niet gelimiteerd wordt tot slechts een merk). Bovendien zijn de styli dan ook breder compatibel met een groot aanbod aan tablets, in tegenstelling tot de Apple Pencil (opens in new tab).

De ontwikkeling hiervan belooft veel goeds. Wat we hadden gezien van de Pixel Tablet maakte niet duidelijk hoe de tablet zich ging onderscheiden van de rest, behalve dat deze een door Google ontwikkelde Tensor-chipset gaat bevatten. Stylus-ondersteuning kan zeker helpen in de tabletstrijd.

Via AndroidPolice (opens in new tab)