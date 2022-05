Nieuwe Google Pixel-tablet lijkt draagbare Google Home-hub te worden

Voor het eerst sinds jaren lanceert Google een nieuw Android-tablet. Dit is bevestigd bij Google IO 2022, na de onthulling van onder andere de Pixel 6a, Pixel 7 en Pixel Buds Pro.

Er zit echter een addertje onder het gras. Het duurt nog even voordat de tablet op de markt komt. Google heeft bevestigd dat hij pas verschijnt in 2023, dus we hopen er meer van te zien tegen die tijd.

Niet alles van de tablet is getoond. Eigenlijk alleen de bovenstaande afbeelding en wat andere details. Op het oog lijkt het op een Google Home Hub met ietwat andere software en in tabletformaat.

De randen rondom het scherm zijn ietwat aan de brede kant. Daardoor oogt hij wat meer als een midrange tablet dan een premium model.

We hebben ook vernomen dat hij gebruik maakt van de Google Tensor-chipset. Aangezien de tablet in 2023 verschijnt, zal het om de tweede of zelfs derde generatie van de CPU gaan.

Bij Google IO werd ook een tabletversie van Android 13 getoond, dus we verwachten dat deze software op de Pixel-tablet verschijnt. Vanwege dit nieuwe besturingssysteem is het niet geheel verrassend dat Google weer een tablet uitbrengt.

Volgens het bedrijf is het een spannende tijd voor tablets, vandaar dat er een grote software-update komt, alsmede Google’s eigen hardware. We hopen snel meer te horen over de Pixel-tablet.

Google klonk niet heel overtuigd in zijn berichtgeving over de tablet, dus we kunnen het ons voorstellen dat er nog geen definitief releasemoment is vastgesteld. Aangezien het bedrijf wel teasers uitbrengt, verwachten we meer te horen bij Google IO 2023.