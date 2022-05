Google Pixel 6a bevestigd: nieuwe concurrent voor iPhone SE 3

De Google Pixel 6a is tijdens Google IO 2022 bevestigd.

De smartphone van Google is een budgettwist op de Google Pixel 6, als we kijken naar de 'a' in de naam en de conventies van de serie. Desondanks wachten we tot nu toe op meer informatie over de telefoon.

Het heeft een verrassende hoeveelheid functies die de grote broers en zussen ook hebben. Enige downgrades her en der betekenen dat de Pixel 6 de hoofdrol in de productlijn blijft spelen.

De releasedatum van de telefoon is nog een aardige tijd weg. Voordat we de telefoon in handen krijgen lees je hier alles dat je moet weten over de Google Pixel 6a.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 6a gaat volgens de Duitse Pixel 6a-verkooppagina 459 euro kosten. De vorige Pixel-telefoons zijn niet officieel in de Benelux uitgebracht, maar wel via grijze import aan te schaffen.

Pre-orders starten wereldwijd op 21 juli. Een week later, op 28 juli, wordt de telefoon officieel uitgebracht. Dat is nog een aardig eind weg, dus we zijn verbaasd dat we er nu al meer informatie over hebben gekregen.

Design en scherm

De Google Pixel 6a heeft een 6,1 inch scherm, met een inkeping zoals bij de andere Pixel 6-telefoons. Het heeft een FHD+-resolutie, maar slechts een 60Hz verversingssnelheid. Dat is voor sommigen wellicht een teleurstelling.

Het scherm ondersteunt gelukkig wel Always-on Display, een functionaliteit die lang niet alle smartphones in de middenmoot hebben.

De telefoon heeft een gelijksoortig design in vergelijking met zijn voorgangers, maar met kleinere inkepingen voor de lens. Dit laat het er volgens ons wat discreter uitzien.

Welk materiaal er is gebruikt voor de behuizing is nog niet bekendgemaakt. Als we een gok doen op basis van de eerdere telefoons, is dit waarschijnlijk plastic. Daardoor is de smartphone wel beter opgewassen tegen een val.

(Image credit: Future)

Camera's en batterijduur

De Google Pixel 6a camera's bevatten een 12MP hoofdcamera en een 12MP ultra-wide-lens in de donkere rand. De frontcamera is slechts 8MP, verwacht dus niet dat je hier een selfie met een uitstekende resolutie mee maakt.

Sommige camerafuncties zijn overgeheveld van de Pixel 6, zoals Magic Eraser voor het verwijderen van overbodige zaken in foto's. Ook Real Tone is aanwezig, welke zorgt voor een accuratere balans in de portretmodus voor wie geen witte huid heeft.

Wat voor batterijduur zit erin? 4.800mAh, welke volgens Google langer dan een dag meegaat. De laadsnelheid is verder 30W.

Prestaties en specificaties

De Google Tensor-chip is overgeheveld van oudere telefoons naar de Pixel 6a. Dit zou de Pixel 6a net zo krachtig als andere toestellen moeten maken en verklaart ook waarom ze dezelfde camerafuncties bevatten.

Verder krijg je 6GB RAM-geheugen en 128GB opslag. Beide specificaties zijn vrij standaard voor een telefoon in de middenmoot.

Op de telefoon draait Android 12, aangezien de telefoon helaas te vroeg wordt uitgebracht om direct al Android 13 te bevatten. Het is desondanks erg aannemelijk dat de telefoon de update bij release van Android 13 snel gaat krijgen.