Google Pixel 4a voor het eerst op de foto gespot

The design of 2019's Google Pixel 3a

Er gaan hevige geruchten rond dat de Google Pixel 4a in de komende maanden uit de doeken wordt gedaan. Een nieuwste leak geeft ons een voorproefje van wat we mogen verwachten van de betaalbare Pixel.

In twee nieuwe afbeeldingen (via SlashLeaks) zien we zowel de voor- als achterzijde van de opvolger van de Google Pixel 3a. Waar de foto's afkomstig van zijn, durven we niet te zeggen, maar de Pixel 4a op de plaatjes ziet er vrij echt uit.

De grootste verrassing van de nieuwe Pixel 4a is dat er een cameragat aanwezig lijkt te zijn in het display. Deze zit net als bij tal van andere telefoons verwerkt in de linkerbovenhoek, maar het is voor het eerst dat Google gebruikmaakt van dit technologisch hoogstandje.

In tegenstelling tot de reguliere Pixel 4 is er geen flinke bezel boven het display van de Pixel 4a te vinden. Er is immers geen geavanceerde sensor aanwezig aan de achterzijde. Wel lijkt de kin aan de onderzijde wat aan de forse kant voor een smartphone anno 2020.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: VolFiona @ SlashLeaks)

Aan de achterzijde is een vingerafdrukscanner geplaatst die net iets boven het midden geplaatst is. In de linkerbovenhoek lijkt er ruimte te zijn gemaakt voor één cameralens met flitser.

De hands-on afbeeldingen suggereren dat de camera-opzet verpakt zit in een zwart blokje. Dat is merkbaar anders dan bij de Pixel 3a, waarbij de lens niet in een apart blokje geplaatst is.

We zien niet direct waar de Pixel 4a van gemaakt is, maar er lijkt sprake van geborsteld metaaleffect. Laat dat materiaal nu nog niet eerder gebruikt zijn bij Pixels.

De gelekte afbeeldingen zijn niet te verifiëren, maar ze komen qua eigenschappen wel overeen met eerder gelekte (onofficiële) renders van de Pixel 4a.

Oorspronkelijk leek het de bedoeling te zijn dat de Pixel 4a zijn debuut zou maken tijdens het Google IO 2020 evenement. Vanwege de dreiging van het coronavirus is het fysieke event echter geannuleerd. Wellicht dat Google IO 2020 via een livestream alsnog plaats laat vinden.