Google Assistant spraakbediening komt naar Fitbit

De spraakbediening van Google Assistant verschijnt binnenkort op Fitbit-apparaten, onthult Google. Hierdoor kun je jouw smart home bedienen tijdens het sporten.

Veel Fitbits bieden al ondersteuning voor Amazon Alexa, maar de recente Fitbit Sense en Fitbit Versa 3 krijgen beiden een upgrade voor Google Assistant in de nabije toekomst. Het Californische bedrijf zegt dat de update "deze winter" zal verschijnen. Er is nog veel bewegingsruimte, maar het betekent dat het niet later dan februari 2021 zal arriveren.

Het was slechts een kwestie van tijd voordat de Google Assistant voor Fitbit-gebruikers zou verschijnen. Google heeft het wearable-bedrijf namelijk overgenomen.

De update is een zegen voor Fitbit-eigenaren die ervoor gekozen hebben om te investeren in het smart home ecosysteem van Google, in plaats van dat van Amazon. Hierdoor kunnen Fitbit-gebruikers lichten aanzetten als ze thuiskomen van een hardloopsessie of wat rustgevende meditatiemuziek af laten spelen. En dat alles zonder de telefoon aan te raken.

Vinger aan de pols

Dit is de tweede grote software update voor de Fitbit Sense sinds de lancering in september 2020. In Oktober kreeg de wearable een update die een ECG-mogelijkheid toevoegde. Hierdoor kan de Fitbit een onregelmatige harstslag detecteren, waarna je het beste een bezoek aan de huisarts kunt brengen.

De functie kan ook een verslag genereren om mee te nemen naar je afspraak of om te delen met een familielid.

Via Android Police