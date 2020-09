Nieuwe Fitbit Sense kan vanaf oktober hartritmestoornissen detecteren

Een van de belangrijkste kenmerken van de zopas aangekondigde Fitbit Sense is de ECG-monitor, die een abnormaal hartritme (ook bekend als voorkamerfibrilatie of VKF) kan detecteren en je vroegtijdig kan waarschuwen dat je lijdt aan een ernstige gezondheidsaandoening.

De ECG-sensor zal niet actief zijn wanneer de Sense later deze maand in de verkoop gaat, maar het bedrijf heeft nu toestemming gekregen voor de ECG-app van zowel de FDA in de VS als de Europese Unie, wat betekent dat de functie in oktober zal worden ingeschakeld.

Wearables worden vaak gelanceerd met bepaalde sensoren uitgeschakeld in afwachting van goedkeuring. De SpO2-sensor in de Fitbit Charge 3, Ionic, Versa, Versa Lite en Versa 2 werd pas begin 2020 geactiveerd, hoewel de Ionic in september 2017 werd uitgebracht.

Met dat in gedachten is het fijn om te zien dat Fitbit nu al goedkeuring heeft voor de ECG-toepassing. Sense-gebruikers zullen dus niet lang na hun aankoop moeten wachten om deze functie te kunnen gebruiken.

Voorafgaande testen

Om aan de eisen van de FDA te voldoen, voerde Fitbit een klinische studie uit in bepaalde regio's om aan te tonen dat het algoritme VKF van het normale sinusritme nauwkeurig kon detecteren en een opname van het elektrische ritme van het hart kon genereren die kwalitatief vergelijkbaar is met die van een lead-l ECG.

"Mensen helpen hun hartgezondheid te begrijpen en te verbeteren is altijd een prioriteit geweest voor Fitbit. Onze nieuwe ECG-app is ontworpen voor gebruikers die zichzelf op hun eigen moment willen testen en de meting later met hun arts willen bekijken", aldus Eric Friedman, mede-oprichter van Fitbit en CTO.

"Vroege detectie van VKF is van cruciaal belang, en ik ben heel enthousiast dat we deze innovaties toegankelijk maken voor mensen over de hele wereld om hen te helpen hun hartgezondheid te verbeteren, ernstigere aandoeningen te voorkomen en mogelijk levens te redden."