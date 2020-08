Fitbit lanceert drie nieuwe fitness trackers om de stress van 2020 te bestrijden

Fitbit heeft drie nieuwe fitness trackers onthuld, waaronder een gloednieuw model dat speciaal is ontworpen om te helpen bij de monitoring van stress.

We kregen al vroeg een glimp te zien van alle drie de apparaten toen er vorige week een setje 3D renders uitlekte. We konden een paar gokjes doen over de functies van de nieuwe horloges op basis van de beelden (inclusief de ECG-sensor van de Sense), maar de volledige specificaties werden pas onthuld tijdens een virtuele persconferentie.

De Fitbit Sense is voorzien van een EDA-scan (elektrodermale activiteit), die veranderingen in de geleidbaarheid van je huid detecteert die wijzen op stress. Je kunt deze metingen gebruiken om je stressniveaus in de loop van de dag bij te houden en stappen te ondernemen om je stress onder controle te houden (inclusief ademhalingsoefeningen, die je kunt uitvoeren met behulp van de ingebouwde app van de Sense).

De Sense is ook de eerste Fitbit met een ECG-sensor, die abnormale veranderingen in de hartslag kan detecteren en je kan waarschuwen als je hartslag ongewoon snel of langzaam is. Deze tool wacht momenteel op goedkeuring in Europa, dus we moeten wachten op een toekomstige firmware-update om hem te kunnen gebruiken.

Er is ook een ingebouwde huidtemperatuursensor, die je kan waarschuwen voor mogelijke ziektesymptomen, waaronder luchtweginfecties, voordat je de symptomen begint op te merken.

De Fitbit Sense kost 329,95 euro. Net als alle nieuwe Fitbits is hij nu beschikbaar om vooraf te bestellen via Fitbit's eigen website en geselecteerde retailers. De verzending zal eind september gebeuren, maar een exacte datum hebben we niet.

Laat je smartphone thuis

Fitbit onthulde ook een nieuw apparaat in zijn Versa-lijn, de Fitbit Versa 3. Dit is een grote stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger, met ingebouwde GPS, verbeterde spraakbesturing (nu met ondersteuning van zowel Alexa als Google Assistant) en de mogelijkheid om rechtstreeks muziek af te spelen van Pandora en Deezer. Spotify gebruikers kunnen hun afspeellijsten op afstand bedienen.

De Versa 3 is nu beschikbaar om vooraf te bestellen voor 229,95 euro, dezelfde prijs als de Versa 2 bij de lancering.

(Image credit: Fitbit)

Tot slot onthulde Fitbit de Fitbit Inspire 2, een nieuwe instapmodel fitnesstracker met een subtiel opgefrist ontwerp en een handvol nieuwe functies.

De Inspire 2 ondersteunt nu Minuten in Actieve Zones - een manier om ervoor te zorgen dat je niet alleen elke dag stappen telt, maar ook voldoende tijd doorbrengt met een hartslag die hoog genoeg is om je cardiovasculaire gezondheid te verbeteren. Het kan ingewikkeld zijn om te begrijpen, maar Minuten in Actieve Zones is een manier om dit te vereenvoudigen en op te splitsen in hanteerbare doelen.

De Inspire 2 kost 99,95 euro en omvat een volledig jaar Fitbit Premium voor nieuwe gebruikers. Dat is een indrukwekkende deal als je bedenkt dat een jaarlijks Premium-abonnement meestal 79,99 euro kost.