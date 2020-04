Gelekt: OnePlus 8 serie veel duurder dan zijn voorganger

De eerste smartphones van OnePlus zijn alweer bijna 7 jaar geleden uitgebracht. Met krachtige specs onder de motorkap, weinig gekke fratsen, en een zeer scherpe prijs zorgden de telefoons ervoor dat het bedrijf de naam 'flagship killer' met recht mocht dragen. Hoe anders is dat echter anno 2020.

Bij elke nieuwe serie is de adviesprijs stukje bij beetje gestegen. Zo ook bij de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro. het goedkoopste instapmodel van de 7T kost je 579 euro.

Enkele maanden geleden werd ons al duidelijk dat de te verschijnen OnePlus 8-serie beschikt over 5G-ondersteuning. Kijken we naar de huidige 5G-smartphones op de markt, dan zijn deze stuk voor stuk voorzien van een flink prijskaartje. Ook de OnePlus 8-serie wordt niet ontzien; voor de nieuwe OnePlus 8-serie ben je naar verluidt minstens 719 euro kwijt. Dat is een stijging van maar liefst 140 euro.

OnePlus 8 prijzen

De prijsinformatie van de nieuwe OnePlus-telefoons zijn ons aan de man gebracht door WinFuture, wat op zijn beurt de informatie verkregen heeft via de Tsjechische retailer Alza. Het instapmodel is de OnePlus 8 en komt in een configuratie met 8GB RAM / 128GB opslag en kost 719/729 euro. Er komt ook een versie met 12GB RAM / 256GB opslag op de markt voor 819/829 euro.

De OnePlus 8 Pro kent eveneens een flinke prijsstijging. Waar de 7T Pro een adviesprijs van 759 euro meekreeg, kost zijn opvolger 919/929 euro. Althans, de basisversie met 8GB RAM / 128GB opslag. De variant met 12GB RAM / 256GB overschrijdt de ooit o zo heilige grens met een prijskaartje van 1009/1019 euro.

Toegegeven, ondanks de prijsstijging behoren de OnePlus-telefoons tot de goedkoopste opties wanneer je vandaag de dag op zoek bent naar een 5G-smartphone. Zo kost de 5G-versie van de Galaxy S20 ook 999 euro, evenals het goedkopere broertje van de Oppo Find X2 Pro, de Find X2.

Naast de ondersteuning voor 5G dankzij de razendsnelle Snapdragon 865 met bijbehorend modem is er nog meer nieuws onder de zon. Wat te denken bijvoorbeeld van de ondersteuning voor draadloos opladen voor het Pro-model. OnePlus heeft deze functie jarenlang genegeerd, omdat de technologie nog niet snel genoeg zou zijn. Blijkbaar is daar nu verandering in gekomen.

Verder is er voor het eerst sprake van een IP(68)-certificering bij de Pro-variant, wat betekent dat er een OnePlus 'officieel' waterdicht bestempeld kan worden. De Pro-versie maakt gebruik van de geavanceerde Sony IMX689 sensor, terwijl de reguliere variant het houdt op de Sony IMX586.

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden op 14 april uit de doeken gedaan. De officiële verkoopdatum is op het moment van schrijven nog niet bekend.