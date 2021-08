Far Cry 5 is dit weekend gratis te spelen. Ubisoft maakt de game tussen 5 en 9 augustus free-to-play voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4, Google Stadia en PC (via Epic Games of Ubisoft Store).

Het duurt nog een paar maanden voordat we aan de slag kunnen met Far Cry 6. Als je op zoek bent naar wat Far Cry-actie, is dit je kans.

Als het niet lukt om de campaign en side missions in het gratis weekend af te ronden of als je simpelweg nog langer wil ronddwalen in de wereld, kun je Far Cry 5 voor beperkte tijd tegen een hoge korting (tot 85 procent) kopen. Alle progressie die je tijdens het gratis weekend hebt behaald, wordt behouden.

Opinie: niet de beste Far Cry, maar een goede opfrisser

Far Cry 5 speelt zich af in de fictieve regio Hope County, Montana. Je bent op een missie om een sekte genaamd Project at Eden's Gate neer te halen. Deze staat onder leiding van de gevaarlijke, charismatische sekteleider Joseph Seed.

Het is lang niet de beste game in de serie, maar het levert goed vermaak op, voornamelijk als je samenwerkt met vrienden in de multiplayer-modus. Aangezien de game gratis uit te proberen is, hoef je ook niet bang te zijn je zuurverdiende geld te verspillen.

Het gratis weekend is een goede manier om alvast de mechanics van de FPS-reeks onder de knie te krijgen (of op te frissen) alvorens Far Cry 6 in oktober verschijnt. De nieuwe Far Cry zal ongetwijfeld voortborduren op de features in Far Cry 5. Je kunt daardoor een goed beeld krijgen van het aankomende deel, waarin bovendien Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) schittert als schurk.