Een notch in de nieuwe MacBooks? Volgens geruchten zou het kunnen

De nieuwe 14 inch en 16 inch-laptops van Apple worden waarschijnlijk vanavond aangekondigd bij het Apple Event. Er is steeds meer speculatie dat ze een notch in het scherm zullen hebben, vergelijkbaar met de iPhone.

Het lijkt onwaarschijnlijk, vooral omdat de geruchten uit het niets komen. Maar het is niet geheel ondenkbaar.

Als het om Apple gaat houdt de website MacRumors het oor aan de grond, en zij komen met deze meldingen. Een daarvan is gebaseerd op een patent uit 2019. Daarin komt Apple met het idee van een display met een “extended active area” erboven, wat wil zeggen: een hoofdscherm met daarboven een gedeelte tussen het display en de rand van het scherm, aan beide kanten van de webcam.

Notch of niet?

In andere woorden: de webcam zou in een notch zitten met dunne zwarte balken aan de zijkant, apart van het normale display. In de balken zou dan ruimte zijn voor aparte informatie zoals de klok, de batterijstatus enzovoort. Het patent spreekt van gedeeltes op het scherm voor pictogrammen op een zwarte achtergrond.

Apple heeft dit idee dus al overwogen in het verleden. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe MacBooks deze technologie gaan gebruiken. Maar de mogelijkheid wordt benadrukt door andere geruchten, zoals een wazige foto van wat lijkt op een MacBook Pro-display met een notch, gedeeld op het Chinese platform Weibo. Dit wordt ook uitgelicht door leaker ‘DuanRui' op Twitter, die het originele gerucht heeft gedeeld.

Daarbovenop hebben we meer leaks gezien vanuit China, zoals een forumpost van leaker ‘Ty98’, uitgelicht door MacRumours. In deze post uit augustus claimt hij marketingmateriaal gezien te hebben van Apple, waarin de nieuwe MacBooks een achtergrondafbeelding gebruiken die de visuele impact van de notch moet minimaliseren.

Deze geruchten mogen vanzelfsprekend met een flinke korrel zout worden genomen. Ty98 claimt ook dat de camera van de MacBook Pro geen Face ID-technologie zal gebruiken en dat de Touch Bar van de laptop zal verdwijnen. Dat verhaal gaat al langer rond.

Analyse: De geruchtenmolen blijft draaien, maar blijf sceptisch

Alle speculatie over de notch blijft precies dat: speculatie. De bronnen zijn ook verre van grote namen. Dus ondanks dat er wat bewijs is, blijven we sceptisch.

Toch is het patent interessant om te zien. Desondanks, als dit zou gaan gebeuren hadden we waarschijnlijk al aanpassingen gezien in macOS voor deze veranderingen, zoals aanpassingen in het menu en de lay-out. Mogelijk heeft Apple dit concept in het verleden overwogen, maar is er niet mee verder gegaan.

Of Apple de notch zal gaan gebruiken zullen we snel weten, aangezien het de verwachting is dat de nieuwe MacBook Pro-modellen later vandaag bekend worden gemaakt bij het Apple Event.