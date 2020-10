Een nieuw Google Pixel 5-model kan in maart verschijnen

The Pixel 5 (above) could soon have a high-end sibling

Het is een vreemd jaar geweest voor Pixel-smartphones: Google heeft drie modellen gelanceerd (de Pixel 4a, de Pixel 4a 5G en de Pixel 5), maar het zijn allemaal middenklasse-toestellen in tegenstelling tot de meer high-end vlaggenschepen die het bedrijf de voorgaande jaren lanceerde. Een bron binnen Google suggereert echter dat Google de strijd nog niet heeft opgegeven en dat er binnenkort een nieuw toestel aan zit te komen.

Volgens Max Weinbach (een doorgaans betrouwbare lekker) zou er in maart 2021 een echt vlaggenschip kunnen landen.

We moeten dit bericht met een grote korrel zout nemen, omdat Weinbach zelf zegt dat het "een onbevestigd gerucht is dat ik heb gehoord van twee mensen", alsook omdat Google normaal gesproken geen smartphones lanceert in maart. Er was echter ook weinig 'normaals' aan de lancering van de Pixel-reeks dit jaar, dus het hoeft niet per definitie foutieve informatie te zijn.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021. Again, unsubstantiated rumor.October 29, 2020

Er is nog geen informatie bekend over wat voor smartphone dit zou zijn, maar met de recente lancering van de Google Pixel 5 denken we eerder dat het om een versie van dit toestel gaat (zoals een Pixel 5 XL of een Pixel 5 Pro), dan om een Pixel 6. Het zou echter ook een startpunt kunnen vormen voor een compleet nieuwe reeks.

Het lanceren van een nieuw Google Pixel 5-model maanden nadat originele Google Pixel 5-deals beschikbaar werden zou vreemd zijn. Maar vergeet niet dat de Pixel 4a 5G een tijdje na de Pixel 4a werd aangekondigd en dat de Pixel 4a zelf geruime tijd na de Pixel 4 kwam. Het zou dus niet de eerste keer zijn voor Google.

Het zou wel aanneembaar zijn voor Google om een vlaggenschip onderweg te hebben. De huidige generatie smartphones van Google ligt dicht bij elkaar en een nieuw vlaggenschip zou hier net wat meer uitsteken boven de rest.

Aan de andere kant is dit het eerste wat we hebben gehoord over een aankomend Pixel-vlaggenschip, dus we zijn nog niet helemaal overtuigd. Als er echt eentje onderweg is, dan verwachten we snel meer lekken en geruchten, dus blijf ons zeker volgen voor meer updates.