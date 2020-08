Waarom er geen Google Pixel 4a is

De Google Pixel 4a werd eerder deze week onthuld, en het is de nieuwste mid-range handset van het bedrijf die elementen van het vlaggenschipmodel van het bedrijf neemt, een paar high-end functies wegneemt en lichtelijk wordt herverpakt in een meer betaalbare telefoon.

In 2019 waren de Google Pixel 3a en Pixel 3a XL de eerste telefoons waarmee het bedrijf deze strategie testte, en Google zag in dat het dit ook in 2020 weer moest proberen. Afgezien daarvan hebben we alleen een Google Pixel 4a gezien en er is geen extra groot model voor degenen die op zoek zijn naar een groter scherm.

Waarom is er dan geen Google Pixel 4a XL? Een woordvoerder van Google meldt aanTechRadar: "Zonder bezels op het display kunnen we nu meer display in een compacte vormfactor plaatsen."

"We denken 5.8 inch de perfecte maat is voor onze Pixel 4a klant. Het schermformaat is met 4,5% toegenomen, terwijl het totale apparaatformaat met 5,8% hebben laten afnemen, met een meer gepolijst industrieel ontwerp.

Wat betekent dit?

(Image credit: TechRadar)

Je moet dus niet verwachten dat een Google Pixel 4a XL later dit jaar debuteert. De geruchten suggereerden oorspronkelijk dat er een grotere variant van de telefoon beschikbaar zou zijn, maar na verloop van tijd verdween met elk nieuw gerucht die hoop als sneeuw voor de zon.

Misschien heeft Google wel eens geëxperimenteerd met het idee van een Pixel 4a XL. In de verklaring hierboven maakt het bedrijf een goede redenering over waarom het geen twee verschillende maten apparaten wilde maken voor 2020.

Wat de verklaring niet helemaal duidelijk maakt, is dat dit de eerste telefoon van Google is die een all-display front heeft.

Zelfs de Pixel 4, die de zwarte balken aan de boven- en onderkant van de Pixel-telefoons heeft afgeknipt, heeft een groter bovenbalk dan de Pixel 4a om de camera aan de voorkant te huisvesten.

Voor de Pixel 4a heeft het bedrijf een punch-hole camera in de linkerbovenhoek van het display opgenomen. Hierdoor kan het scherm verder naar boven worden uitgerekt en krijgt het een groter scherm, zonder dat de behuizing van de telefoon hoeft te worden vergroot.

Betekent dit ook dat we misschien maar één model van de Google Pixel 5 zien? Dat is op dit moment nog onduidelijk, maar als het bedrijf niet gelooft dat er een markt is voor een grotere Pixel 4a, kan het zijn dat het ook voor de XL-serie in de Pixel 5 een soortgelijke keuze maakt.