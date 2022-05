EA is Battlefield 2042 niet vergeten: 'vanuit de kern heroverwegen'

Battlefield 2042 wordt sinds de lancering al geteisterd door verschillende problemen. Technische glitches en de trage releases van extra content zorgden voor een stevig daling in het aantal spelers. EA lijkt de shooter echter nog niet te willen opgeven en zegt zich toe te wijden aan het verbeteren van de game.

EA benoemde de slechte ontvangst van Battlefield 2042 in het recente financiële verslag over het afgelopen kwartaal. Toen de publisher werd gevraagd wat het wil gaan doen met de shooter nadat de recente 4.0-update er niet in slaagde om spelers te lokken, zei CEO Andrew Wilson dat hij de game van meer content wil voorzien.

''We kijken naar de lange termijn,'' zegt Wilson. ''Dit is een geweldige franchise in de industrie, ontwikkeld door een fantastisch team. Onze verwachting is dat het blijft groeien. Het blijft een belangrijk onderdeel van onze portfolio voor de vele, vele jaren die komen.''

Wilson vervolgt met: ''we hebben momenteel fantastisch leiderschap voor dat team. Ze heroverwegen het hele proces vanaf het beginpunt en gebruiken echt het Vince Zampella-slash-Respawn-model om 'zo snel mogelijk bij het beste punt te komen'.''

Vince Zampella is de mede-oprichter van Call of Duty-ontwikkelaar Infinity Ward en Respawn, de studio achter Jedi: Fallen Order. Zampella kreeg de creatieve leiding over de complete franchise van Battlefield vorig jaar december. Hij startte in deze functie rondom dezelfde tijd dat Oscar Gabrielson, algemeen manager van ontwikkelaar Dice, EA verliet.

''Het team heeft duizenden updates gecreëerd voor de community, om de kwaliteit te verbeteren en de kern van de game juist neer te zetten,'' vertelt Wilson over het huidige Battlefield-team.

''Ik denk dat er nog meer werk aan de winkel voor ons is en het team is vastberaden om dat werk voor de community te verrichten.

''Zodra we op een plek belanden waar we het gevoel hebben dat we op de juiste plek zijn met de kernervaring en de kern van de game, mag je van ons verwachten dat we investeren en groeien voorbij wat de game nu is.''

De opmerkingen van Andrew Wilson komen overeen met de opmerkingen die hij tijdens de vorige call over de financiële verslagen. Hij gaf daar toe dat Battlefield 2042 ''niet voldeed aan de verwachtingen'' en opperde dat de pandemie het testen en voorbereiden door het team in de war schopte. Ook zei Wilson dat EA zich toewijdt op het verbeteren van de game door middel van nuttige updates voor het vertraagde eerste DLC-seizoen van Battlefield 2042 middenin het jaar.

Meer zorgen

Wilson's opmerkingen kalmeren wellicht wat fans, maar EA's recente financiële rapport veroorzaakt nog steeds wat opgetrokken wenkbrauwen. In een presentatie somde EA alle live-service-games die actief zijn geweest in de afgelopen drie maanden. Battlefield 2042 stond echter daar niet tussen. In plaats daarvan zagen we Battlefield V.

De publisher heeft wellicht Battlefield 2042 uitgesloten van de lijst omdat het spelersaantal dusdanig laag is dat deze onder de negen jaar oude Battlefield 4 staat. Mogelijk ziet EA Battlefield 2042 niet als een actieve live-service-game omdat het nog geen live-service-content heeft ontvangen, zoals een eerste DLC. Misschien zijn ze de game zelfs wel vergeten.

Geen van deze verklaringen zet het spel positief neer. Voor de release zette EA Battlefield 2042 neer als de volgende grote major live-service-game die de franchise radicaal zou uitbreiden. De relatief weinig aandacht die EA de game in recente financiële verslagen heeft gegeven is een flinke sein dat de game beide doelen niet heeft behaald.