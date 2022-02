EA: ‘Battlefield 2042 voldoet niet aan verwachtingen’

Battlefield 2042 kampt met verschillende problemen sinds zijn lancering in november van 2021. EA geeft nu toe dat de game “niet voldoet aan de verwachtingen”.

CEO Andrew Wilson haalde dit aan tijdens een kwartaalvergadering (via The Verge). Hij vertelde dat de game een paar turbulente maanden achter de rug heeft. Battlefield 2042 ontwikkelen tijdens de coronapandemie bleek een ambitieus en uitdagend project, volgens Wilson.

“Door onze processen van testen en voorbereiding geloofden we dat de game klaar was om naar spelers te sturen”, zegt Wilson. “Het spel was stabiel bij de lancering, maar gaandeweg ontdekten we steeds meer prestatieproblemen. Sommige van onze designkeuzes zijn daarnaast niet in de smaak gevallen bij iedereen in onze gemeenschap.”

EA heeft recent aangekondigd dat het eerste competitieve seizoen van Battlefield 2042 wordt uitgesteld om bugfixes en verbeteringen te implementeren. Deze updates verschijnen de komende maanden.

“We zijn volledig toegewijd om de volledige potentie van de game te realiseren. Ook zijn we betrokken met de Battlefield-fans”, vertelt Wilson over de aankomende verbeteringen. : We hebben al een aantal grote updates doorgevoerd, en er komen er meer aan. Spelers mogen grote updates verwachten in de komende weken.”

Analyse: een beetje te laat

(Image credit: EA DICE)

Battlefield 2042 kampt sinds zijn release met onnodig veel bugs en problemen. De nieuwste game in de legendarische Battlefield-reeks moest een innovatieve nieuwe binnenkomer in de reeks worden. De introductie van dynamische weersomstandigheden, nieuwe modi en gevechten met 128 spelers, legde de lat hoog. Echter ligt de focus van de spelers vooral op de game-brekende glitches.

Op Reddit klagen veel gebruikers over het gebrek aan een singleplayer-campagne (terwijl de prijs van de game is gestegen), de groottes van de kaarten en algemene prestatie-problemen.

EA’s toewijding om de game te verbeteren is goed nieuws, maar misschien is het een beetje te laat om de fans terug te winnen.