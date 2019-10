Donkere modus op je smartphone zorgt voor langere batterijduur

Er werd al langer gezegd dat eender welke dark mode ervoor zorgt dat je batterij het langer volhoudt. Voor het eerst zien we nu concreet bewijs dat dit waar is.

PhoneBuff heeft namelijk de iPhone 11 Pro Max aan een grondige test onderworpen. Er werd een robotarm ingezet om dezelfde reeks acties in dezelfde apps uit te voeren. De acties werden een keer uitgevoerd in de gewone lichte modus in iOS en een keer in de donkere modus, die nieuw is in iOS 13.

Na twee uur swipen toonde de test met de dark mode aan dat de iPhone nog 88% batterij over had, terwijl de lichte modus een eindstand van 83% aangaf.

Na nog eens twee uur scrollen op Twitter, had de iPhone met de dark mode nog 72% batterij, terwijl de iPhone in de lichte modus gezakt was naar 57%. De volledige test kan je in onderstaande video bekijken.

Daarna volgden twee uur YouTube, waarbij de iPhone met de donkere modus zakte naar 43% en de iPhone met de lichte modus amper 20% overhield. De test werd beëindigd met twee uur Google Maps, waarna de iPhone met de lichte modus leeg was, terwijl de iPhone met de donkere modus op 26% stond.

De verschillen zouden het grootst zijn op toestellen met OLED-schermen, zoals de iPhone 11 Pro Max. Op OLED-schermen worden zwarte pixels namelijk volledig uitgeschakeld. LCD-schermen gebruiken daarentegen een zwakke verlichting voor zwarte pixels.

Hoeveel procent er overblijft in je accu, hangt natuurlijk af van je smartphone en de apps die je gebruikt. Tot slot hebben ook andere factoren zoals je schermhelderheid een invloed op het stroomverbruik.

Via Engadget