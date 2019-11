Disney Plus toont 'cultuurwaarschuwing' in Nederland

Met de komst van Disney Plus betreedt er een concurrent van formaat de wereld van streaming. Waar de markt in Nederland en omstreken voornamelijk gedomineerd wordt door Netflix, zorgt Disney (en Apple met Apple TV Plus in mindere mate) voor een stukje gezonde concurrentie.

De dienst was medio september al gratis te proberen in Nederland, en deze week is de dienst officieel live gegaan in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Om de officiële release extra op te fleuren, voegde Disney enkele exclusieve content toe aan het aanbod. Binnenkort komt er nog een extra feature bij, maar heel nuttig is het niet.

Disney Plus cultuurwaarschuwing

In de Verenigde Staten worden er disclaimers getoond, mocht de content die iemand wil gaan kijken die 'verouderde culturele representatie bevat'. Gezien het feit dat veel consumenten in de VS vrijwel stikken in hun eigen politieke correctheid, is die maatregel niet zo heel vreemd. Wel bijzonder is het feit dat deze disclaimer ook naar Nederland overvliegt, zo laat een woordvoerder van Disney weten (via Bright).

Deze disclaimers zullen onder meer present zijn bij shows als Dumbo, The Aristocrats en Peter Pan. Vooral Afro-Amerikaanse personages zouden eigenschappen hebben die als racistisch gezien kunnen worden, zo luidt het oordeel.

Daarnaast is het bekend dat Disney Plus in de VS het vooraf meldt wanneer er in een serie of film gerookt wordt. Of de prins van Sneeuwwitje met terugwerkende kracht een #MeToo-rechtszaak aan zijn broek krijgt, is op dit moment nog niet bekend.

#MeToo? (Image credit: Disney)

Wat betreft extreme maatregelen streeft Disney Plus met vlag en wimpel de Nederlandse Kijkwijzer voorbij. Waar de Kijkwijzer wel waarschuwt voor seks, drugs en geweld, pakt Disney ook meteen roken en culturele representaties aan.

Het houdt echter niet op bij waarschuwingen: ook de aflevering van The Simpsons waarin Michael Jackson meespeelt, is niet beschikbaar op de streamingdienst. De tot twee keer toe vrijgesproken King of Pop wordt na zijn dood nog altijd achtervolgd door mogelijke schandalen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de Disney Plus disclaimers uitgeschakeld kunnen worden.