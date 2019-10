Gedownloade Disney Plus films en series blijven altijd beschikbaar voor gebruikers

De concurrentie in de wereld van streaming wordt er niet minder op. Netflix is inmiddels al enkele jaren een bekend begrip in diverse woonkamers in de Benelux, maar onbetwist is de dienst zeker niet. Nadat onder meer Amazon een poging heeft gewaagd om deze huiskamermonopolie te doorbreken, is het binnenkort tijd voor Disney Plus.

Althans, binnenkort? Behoor jij tot een van de gelukkigen die woonachtig is in Nederland? Dan kun je al enkele weken gebruikmaken van Disney Plus. Nederland is namelijk het eerste (en vooralsnog enige) land waar men de dienst al kan testen.

Voor iedereen die nog even moet wachten, hebben we gelukkig wel al goed nieuws: na het downloaden van Disney Plus films mag je deze gewoon behouden, zelfs als deze content verdwijnt uit het assortiment.

Disney Plus content behouden

De informatie is afkomstig van CEO Bob Iger. De uitspraak is gemaakt tijdens het Vanity Fair New Esatblishment Summit 2019, waar Iger geïnterviewd werd. De baas van Disney meldt dat de gedownloade content 'gewoon' beschikbaar blijft, zolang je maar geabonneerd blijft op de dienst.

In het interview werd Iger gevraagd naar de beschikbaarheid van oudere films. Volgens de CEO zouden er sommige films van de dienst kunnen verdwijnen na verloop van tijd. Het gaat echter om een fractie van het volledige aanbod. Het is niet bekend welke oudere films een risico lopen om op termijn van de dienst te verdwijnen. Laten we hopen dat de films van Marvel hier nooit te maken mee krijgen...

Hoewel het niet de ideale oplossing is om elke Disney Plus-film die je leuk vindt te downloaden voor de zekerheid, biedt het wel een praktische oplossing voor een probleem waar je niets aan kunt doen. Natuurlijk is het een optie voor velen om via een VPN het internet af te zoeken naar een alternatieve manier om de gewenste film te bekijken, maar wij geven de voorkeur aan de oplossing van Disney.

Het verdwijnen van content op streamingdiensten is overigens niets nieuws. Netflix heeft er ook een handje van. Veel populaire films en series verdwijnen van de dienst omdat ze te duur zijn voor wat ze opleveren. Ook richt Netflix zich al een tijdje op het produceren van haar eigen content, wat onder de naam Netflix Originals valt.