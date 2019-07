Netflix wordt selectiever met big-budget shows

Netflix staat er om bekend om met geld te gooien als het gaat over ambitieuze producties zoals The Crown en Orange Is The New Black, maar de streaminggigant wordt naar verluidt steeds voorzichtiger in de selectie van hun duurste projecten.

Volgens een rapport van The Information (via Engadget), zat Netflix Content Chief Ted Sarandos samen met enkele tientallen van zijn belangrijkste film- en tv-managers en vroeg hij hen om voorzichtiger te zijn met hun uitgaven.

Sarandos vertelde de execs naar verluidt ook dat "alle toekomstige projecten grote aantallen kijkers moeten binnenbrengen, en niet langer enkel gemaakt kunnen worden omdat ze geliefd zijn bij critici of omdat ze het bedrijf meer geloofwaardigheid opleveren".

Volgens Engadget noemde Sarandos Triple Frontier, een actiedrama met in de hoofdrol Ben Affleck, als voorbeeld van een productie die in de toekomst een veto zou krijgen. Het project kostte 115 miljoen dollar en was een flop.

Meer concurrentie

De besparingen van Netflix zouden het gevolg kunnen zijn van de toegenomen concurrentie op de tv- en filmstreamingmarkt. Amazon Prime Video is altijd een concurrent geweest voor de streaminggigant, maar er staan ook twee nieuwe tegenstanders aan de horizon: Disney Plus en Apple TV Plus.

Beiden worden eind 2019 gelanceerd en kunnen een groot probleem vormen voor Netflix. Disney Plus bijvoorbeeld, staat klaar om goedkopere maandelijkse abonnementsprijzen dan Netflix te bieden, en zal zowel elke Disney-film ooit als alle nieuwe Star Wars- en Marvel-producties bevatten.

Apple TV Plus zal dan weer exclusieve content gaan aanbieden, naar verluidt meer gericht op kwaliteit dan kwantiteit - een heel andere benadering dan Netflix, dat meer dan 13.500 titels in zijn bibliotheek heeft.

Deze economische vooruitzichten betekenen natuurlijk niet dat Netflix geen geld meer zal uitgeven aan toekomstige shows. Integendeel, er wordt nog steeds verwacht dat het bedrijf dit jaar 15 miljard dollar zal uitgeven aan originele content.

Hopelijk is het voorzichtig omspringen met grote budgetten genoeg voor Netflix om de strijd aan te gaan.

