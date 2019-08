Disney Plus vanaf 12 november in Nederland beschikbaar

Netflix krijgt binnenkort flink wat concurrentie, niet alleen Apple maar ook Disney komt met een streamingdienst. Van de laatste is al een startdatum bekend, Disney Plus is vanaf 12 november beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Op 19 november is de dienst ook verkrijgbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Dat kondigt het bedrijf aan op hun website. Disney heeft wereldwijd distributieovereenkomsten gesloten met Apple, Google, Microsoft, Sony en Roku om Disney Plus te verspreiden en beschikbaar te maken voor tv en mobiel.

"Disney+ biedt fans van alle leeftijden, een nieuwe manier om de unieke content van de iconische entertainment merken van het bedrijf te beleven. Inclusief Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en meer, en zal beschikbaar zijn op bijna alle belangrijke mobiele apparaten en aangesloten televisies met wereldwijde distributieovereenkomsten met Apple, Google, Microsoft, Roku en Sony".

De streamingdienst zal in Nederland 7 euro per maand gaan kosten, of je kunt een jaarabonnement nemen voor 70 euro. Voor Netflix betaal je voor het goedkoopste abonnement 7,99 euro per maand, dan kun je op één apparaat kijken maar niet in HD. Voor HD-kwaliteit betaal je 10,99 euro per maand.

Aanbod

Hoewel Disney nog niet officieel bekend heeft gemaakt wat we te zien zullen krijgen op Disney Plus, is er online al veel informatie opgedoken over het aanbod van de streamingdienst.

Zo gaan de geruchten dat de klassieke Disney-films allemaal te zien zijn op Disney+, evenals de bekende Marvel-films, Star Wars-films en animatiefilms van Pixar. En ook fans van The Simpsons kunnen hun lol op met maar liefst dertig seizoenen van de bekende serie.

Via de streamingdienst behoren naar verluidt ook Disney Nature documentaires en originele tv-shows zoals High School Musical die speciaal voor de dienst gemaakt zijn, tot het aanbod.

We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of deze films en series ook daadwerkelijk beschikbaar zijn op de streamingdienst, dit is namelijk ook per land verschillend.

Abonneren op Disney+

Het is mogelijk om rechtstreeks te abonneren op de streamingdienst of via een in-app aankoop. Vervolgens kun je beginnen met streamen op de platformen van Apple (iPhone, iPad, iPod Touch en Apple TV), Google (Android-smartphones, Android tv-apparaten, Google Chromecast), Microsoft (Xbox One), Sony (Playstation 4 en alle Sony tv's gebaseerd op Android) en Roku (streaming players en tv's).