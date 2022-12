De Samsung Galaxy S22 FE komt er misschien toch, met een nieuwe chip erin

Alle sporen naar de Samsung Galaxy S22 FE leken echt nergens heen te leiden, onder andere door dat hele niet worden uitgebracht in 2022. Maar recent gefluister vanuit de geruchtenmolen suggereert dat de telefoon nu toch onderweg is. Het toestel zou zelfs een nieuw ontwikkelde chip bevatten.

Het werd op Twitter gedeeld door @RGcloudS (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)). We moeten wel vermelden dat dit een bron is waar we in het verleden nog niet veel van hebben vernomen. Volgens dit account is de Galaxy S22 FE iets voor in 2023, als vervanger van de Galaxy A74 in het middensegment van het telefoonaanbod bij Samsung.

Het toestel zou blijkbaar draaien op de spiksplinternieuwe chip Exynos 2300, door Samsung zelf ontwikkeld. Hoewel andere bronnen al suggereerden (opens in new tab) dat je de Exynos 2300 niet snel gaat terugvinden in toestellen bedoeld voor massaproductie.

En ook nog een tablet

Als het gerucht toch klopt, zou de Samsung Galaxy S22 FE wel eens zijn opwachting kunnen maken op een tweede Unpacked lanceringsevenement, naast de editie die we in februari al verwachten voor de grote onthulling van de Galaxy S23, het nieuwe vlaggenschip van de Samsung-telefoonvloot.

Diezelfde bron suggereert ook dat we een afgeslankte FE-versie van de Samsung Galaxy Tab S8 gaan zien, ook met de chip Exynos 2300 aan boord. Dit is echter niet het eerste dat we over deze nieuwe tablet horen, we hadden die zelfs nog dit jaar verwacht.

Of er een FE-versie van de Samsung Galaxy S22 komt is al een tijdje erg onzeker. Maar hoewel er nog niets officieel is lijkt het er nu toch op dat fans van deze budgetvriendelijke serie opnieuw iets hebben om naar uit te kijken.

Analyse: welles, nietes

Een FE-versie (Fan Edition) van telefoons die als vlaggenschip van Samsung dienen is een beetje traditie geworden: zowel de Samsung Galaxy S20 FE als de Samsung Galaxy S21 FE boden smartphonekopers een fatsoenlijk aantal specificaties zonder dat er een stevig prijskaartje aan hing. Altijd een winnende combinatie.

De Galaxy S21 FE was er wel later dan verwacht: januari 2022, een vlotte 15 maanden na zijn voorganger. We hoorden intussen ook al heel wat geruchten dat Samsung had beslist hebben om de FE-lijn zelfs op te doeken. Vergelijkbaar met wat er gebeurde met de Galaxy Note-serie.

Wanneer de gebruikelijke signalen van een te verschijnen smartphone (zoals database modelnummers) er maar niet kwamen, leek het alsof de Galaxy S22 FE inderdaad nooit zou uitkomen. Maar het zou kunnen dat we die signalen gewoon te vroeg verwachtten.

Er was ook ooit sprake van dat de Galaxy S21 FE nooit het daglicht zou zien, wat nog meer twijfel zaaide over deze opvolger. De Galaxy S22 FE kan voor Samsung echter een belangrijk onderdeel worden van hun telefoonaanbod voor 2023, tegen de juiste prijs natuurlijk.