Gerucht: Samsung Galaxy S22 krijgt geen goedkoper broertje

Nieuwe Samsung-smartphones zijn duur, maar de goedkopere Galaxy FE-versie was een optie voor mensen die niet de volle prijs wilden betalen. Een nieuw gerucht gooit misschien roet in het eten voor de budgetversie van de Samsung Galaxy S22.

Volgens de online publicatie SamMobile (opens in new tab) is de Galaxy S22 FE mogelijk geschrapt. Bronnen zeggen dat er simpelweg niet gewerkt wordt aan een S22 FE-model.

De Galaxy S22 FE zou waarschijnlijk niet op onze lijst van de beste budgettelefoons verschijnen, aangezien de meeste FE-telefoons midrangers zijn. Dan nog is een goedkopere versie van de uitstekende, maar dure, Galaxy S22 geen slechte toevoeging aan het assortiment van Samsung.

De S22 FE zou de derde generatie Samsung FE-telefoon worden. Het is niet duidelijk of de telecomgigant volledig met de Fan Edition-serie is gestopt, of dat het bedrijf gewoon een jaartje overslaat. Het is echter niet de eerste keer dat we dit gerucht (opens in new tab) hebben gehoord, dus het bericht van SamMobile klinkt redelijk aannemelijk.

Het zou ons niets verbazen als Samsung geen interesse meer heeft in een goedkopere variant van de S22. Zowel de Galaxy S20 FE als de Galaxy S21 FE waren prima smartphones, maar de S21 FE kwam pas erg laat op de markt. Hierdoor concurreerde de S21 FE op prijsgebied met de reguliere versie van de S21, en dat lijkt ons nou niet echt de bedoeling.

Analyse: het valt wel mee

Mensen die graag een betaalbare Samsung-telefoon aanschaffen, kunnen wellicht het idee krijgen dat Samsung niets meer te maken wil hebben met budgettelefoons. Dit is gelukkig niet het geval.

Telefoons uit de Galaxy S FE-serie hebben nooit een goedkoop prijskaartje gehad, en dat zal nu ook niet veranderen.

Voor betaalbare telefoons in het middensegment moet je naar de Galaxy A-serie kijken. Met sterke specs en een gunstig prijsje zijn dit betere smartphones voor jouw geld. Als je echt binnen een goedkoop budget wil blijven, is de Galaxy A13 wellicht iets voor jou.

Als je echter het geld hebt om voor een midranger te gaan, dan raden wij de Galaxy A53 aan. Deze smartphone is een prima alternatief voor de S22.