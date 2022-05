Samsung Galaxy S22 FE: dit willen we zien

Als de Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus en Samsung Galaxy S22 Ultra niet helemaal voor jou zijn gemaakt, heb je nog een andere optie in de S22-serie. We wachten namelijk nog op de Samsung Galaxy S22 FE.

Dit zal waarschijnlijk een hoger model zijn in het middenklasse segment, ontworpen om aan de onderkant van de serie te passen. Maar gezien het feit dat de S22 een paar keer in prijs is verlaagd voor hij werd gelanceerd, komt dat idee misschien niet lekker uit de verf.

Hoe dan ook hebben wij alle geruchten verzameld over de Samsung Galaxy S22 FE, aangevuld met ons wensenlijstje voor deze aankomende smartphone.

In het kort

Wat is het? Een betaalbaarder model in de S22 serie

Een betaalbaarder model in de S22 serie Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk in oktober of later

Waarschijnlijk in oktober of later Hoeveel zal hij kosten? Waarschinnlijk 699 euro of meer

Samsung Galaxy S22 FE releasedatum en prijs

Het is lastig om te voorspellen wanneer de Samsung Galaxy S22 FE zou lanceren, aangezien de Samsung Galaxy S21 FE in januari 2022 verscheen en de Galaxy S20 FE vanaf oktober 2020 te koop was.

Samsung is niet bepaald consistent geweest met de release-timings, hoewel een lancering in oktober veel logischer is dan een lancering in januari. Januari komt te dichtbij met de release van de Samsung Galaxy S23. Het is ook logisch als de hele Galaxy S22-lijn in hetzelfde jaar verschijnt.

Maar de FE-modellen zijn niet zo logisch, zoals je zult merken.

Hoewel oktober de meest logische maand is voor de lancering van de Galaxy S22 FE, claimt een bron dat de S22 FE dit jaar niet zal verschijnen (opens in new tab) – als we hem uberhaupt al gaan zien, terwijl een andere bron meldt dat de smartphone nog niet eens in ontwikkeling is. Het ziet er naar uit dat we kunnen uitkijken naar een lancering in 2023, maar het kan ook zijn dat we dit model nooit gaan zien.

Het is nog onbekend wat de prijs van de Samsung Galaxy S22 FE gaat worden, maar de Samsung Galaxy S21 FE had een adviesprijs van 749 euro.

De S22 FE kost waarschijnlijk evenveel als de S21 FE (Image credit: Future)

News and leaks

We hebben nog weinig geruchten gehoord over de Samsung Galaxy S22 FE, maar een van de geruchten is dat hij beschikt over een MediaTek Dimensity 9000 chipset.

Dat is een high-end chipset, vergelijkbaar met de Exynos 2200 en Snapdragon 8 Gen 1 (die in de overige Samsung Galaxy S22 smartphones wordt gebruikt), maar Mediatek heeft een wat mindere naam, wat de prijs voor Samsung zal drukken.

Het klinkt logisch dat Samsung deze keuze maakt, aangezien de Galaxy S22 FE een lagere prijs zal hebben dan de andere S22-modellen, maar zeker is het nog niet.

Een andere bron meldde dat de S22 FE geen gebruik zal maken van de Dimensity 9000. De omschakeling naar MediaTek zou ook een forse stap zijn voor Samsung, aangezien ze tot nu toe altijd gebruimaakten van Snapdragon of Exynos chipsets.

Het klinkt ook onwaarschijnlijk dat de S22 FE gebruikmaakt van een Dimensity 9000 chipset, het is waarschijnlijker dat we een Exynos 2200 in Europa zien en een Snapdragon 8 Gen 1 op de meeste andere marktgebieden.

Samsung Galaxy S22 FE: dit willen we zien

Er is genoeg wat we veranderd of verbeterd willen zien in de volgende FE smartphone, inclusief de volgende punten.

1. Een lagere prijs

Ons grootste probleem met de Samsung Galaxy S21 FE was de prijs. Hoewel de adviesprijs lager was dan de adviesprijs van de Samsung Galaxy S21 op het moment dat deze werd gelanceerd, kon je de S21 vaak tegen lagere prijzen vinden. Ofwel: de S21 FE was in de praktijk duurder!

Dat was een vreemde situatie. Samsumg moet er dus echt voor zorgen dat de Galaxy S22 FE betaalbaarder is dan de Galaxy S22.

2. Betere batterij

De Samsung Galaxy S21 FE gaat niet zo lang mee als we zouden willen (Image credit: Future)

De levensduur van de batterij valt bij veel smartphones vies tegen. De Samsung Galaxy S21 FE is daarop geen uitzondering. Hij gaat amper een dag mee met matig gebruik. De levensduur is zelfs iets onder het gemiddelde, we hopen op een bovengemiddelde levensduur van de Samsung Galaxy S22 FE.

Dat kan worden bereikt door de capaciteit te vergroten (misschien tot 5.000 mAh) of gewoon door de software te optimaliseren, maar op de een of andere manier willen we dat zien.

3. Sneller opladen

We waren niet erg onder de indruk van de oplaadsnelheid van de Samsung Galaxy S21 FE. Of eigenlijk door de laadsnelheden van de meeste Samsung-telefoons, want zelfs de Galaxy S22 Ultra laadt langzamer op dan veel concurrenten.

De S22 Ultra kan in ieder geval 45 W opladen, terwijl de Samsung Galaxy S21 FE blijft steken op 25 W opladen. We zien graag een upgrade voor de Samsung Galaxy S22 FE.

4. Glazen achterkant

We willen geen kusntstof meer op het volgende model (Image credit: Future)

Hoewel de Samsung Galaxy S21 FE geen topmodel smartphone is, is hij duur genoeg om premium materialen te zien. Toch heeft hij een plastic achterkant. Zodra een telefoon meer dan 500 euro kost, zou je echt geen plastic meer mogen zien. We verwachten glas, metaal en fancy materialen.

Voor de Samsung Galaxy S22 FE verwachten we een premium uitstraling, zelfs als deze een prijsverlaging heeft.

5. Een duidelijk bestaansrecht

De Samsung Galaxy S21 FE heeft grotendeels dezelfde specificaties als de Samsung Galaxy S21. De verschillen zijn niet altijd in het voordeel van de 'grote broer', de S21. Toch wordt de Galaxy S21 FE gepositioneerd als een mindere telefoon.

Houd daarbij de rommelige prijzen in je achterhoofd zoals we hierboven hebben omschreven, en je hebt een verwarrende situatie. Voor de Samsung Galaxy S22 FE willen we dat Samsung het toestel duidelijk positioneert.

De prijs omlaag halen zal helpen, maar we willen ook duidelijkere verschillen zien in de specificaties van de standaard S22, waarbij de S22 FE qua specificaties aan het kortste eind trekt. Maar hij moet ook niet te matig worden, anders is het geen interessante smartphone meer. Het is een lastige balans.