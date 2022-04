Samsung Galaxy S22 FE en Galaxy S23 gebruiken mogelijk geen vreemde chipset

Nog niet zolang geleden hoorden we dat Samsung mogelijk iets opvallends ging doen met de volgende generatie vlaggenschepen. Er gingen geruchten dat het bedrijf zou gaan overstappen op MediaTek-chipsets voor de Samsung Galaxy S22 FE- en de Samsung Galaxy S23-lijn. Dat leek destijds al een vreemde keuze en lijkt nu nog onwaarschijnlijker.

Volgens leaker @chunvn8888, wie al eerder gegronde claims deed, is de overstap ''voorlopig'' niet aan de orde.

Een andere welbekende leaker (Yogesh Brar) reageert daarop dat het ook in de toekomst niet gaat gebeuren.

It is not happening in the future as well 😅April 11, 2022 See more

Er moet wat nader verklaard worden. Allereerst betekent dit niet dat Samsung niet voor een andere MediaTek-chipset kan kiezen. De Dimensity 9000 zou enkel de meest logische keuze zijn, omdat het de beste chipset van het bedrijf is.

Dit sluit ook niet uit dat de MediaTek-chipset niet in de Galaxy S23 gebruikt gaat worden. We hebben echter maar een enkele bron (Business Korea) die de chipsets een mogelijkheid noemt. Mocht de chip niet voor de Galaxy S22 FE worden gebruikt is de kans groot dat deze ook niet in de Samsung Galaxy S23 zit.

Je zou de reactie van Brar ook anders kunnen opvatten. Mogelijk bedoelt hij dat geen enkel toekomstige vlagschip van Samsung met een MediaTek-chipset uitgerust wordt. Daar valt de Galaxy S23 ook onder.

Analyse: maakt Samsung de overstap naar MediaTek?

Op het moment van schrijven hebben we slechts een enkele bron die de suggestie doet dat Samsung overstapt naar MediaTek. Twee andere bronnen spreken dat ondertussen tegen. Daardoor lijkt het erop dat Samsung Exynos- en Snapdragon-chipsets blijft gebruiken.

Er zijn verder weinig bronnen die erover hebben bericht. We kunnen daarom nergens zeker van zijn. Wel is duidelijk dat de overstap naar MediaTek voor Samsung een vreemde stap zou zijn.

De MediaTek-chipsets zijn mogelijk goedkoper dan de huidige chipsets die Samsung gebruikt. Ze missen echter de prestige die de Snapdragon- en Exynos-chipsets bevatten. Het is wellicht nog een enigszins logische keuze voor de Galaxy S22 FE, wat een betaalbaar high-end toestel moet voorstellen. Voor de Galaxy S23-lijn zou het wel een ongebruikelijke keuze zijn.

Als Samsung toch besluit voor MediaTek-chipsets te gaan, gaat de techgigant volgens eerdere bronnen deze niet in alle smartphones verwerken. De chipsets zouden simpelweg in de chipset-mix gaan. Bepaalde regio's zouden in plaats van MediaTek-chipsets een Snapdragon- of Exynos-chipset kunnen krijgen. Dit zou de reeds verwarrende chipset-strategie, die al twee chipsets bevat, nog ingewikkelder maken. Samsung doet consumenten en reviewers er waarschijnlijk geen plezier mee.

Totdat we betrouwbaardere bronnen zien berichten over Samsung's mogelijke overstap naar MediaTek-processoren, zien wij het in ieder geval niet snel gebeuren.

Via Phone Arena