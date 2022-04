Samsung Galaxy S23 wellicht moeilijk verkrijgbaar

De Samsung Galaxy S23 wordt vermoedelijk pas over negen maanden gelanceerd, maar het bedrijf lijkt te worstelen met enkele problemen.

Een Koreaanse website genaamd Business Post schreef een verslag waarin vertragingen in de massaproductie van Samsung's 3nm-chipset worden beschreven. Dit wijst erop dat Samsung mogelijk worstelt met het maken van genoeg van deze nieuwe, hele kleine chips.

De reden voor de vertragingen en problemen met het maken van genoeg chips is niet duidelijk. Plausibel is dat dit komt omdat verschillende regio's in Azië nog altijd kampen met Covid-19-lockdowns.

Samsung produceert Exynos-chipsets. Deze worden gebruikt in zowel een aantal eigen telefoons als doorverkocht aan merken als Vivo. De Galaxy S22-serie heeft in de Europese en Aziatische markt een Exynos-chipset, waar in de VS gebruikers een Qualcomm-chipset in hun smartphone krijgen.

Business Post noemt de Galaxy S23 niet bij naam, maar doe wel de suggestie dat 2023 het jaar is waarin Apple ook 3nm-chipsets gaat toepassen. Het merk zou deze dan voor iPhones gaan gebruiken. Desondanks lijkt het erop dat de Galaxy S23-smartphones voor de release van nieuwe iPhones worden uitgebracht, ongeveer negen maanden. Hierdoor heeft Apple genoeg tijd om een aanvoer van componenten te creëren.

Analyse: enkele alternatieven

Indien Samsung worstelt met het produceren van de volgende Exynos-chipset, kan dit gevolgen hebben voor de verkrijgbaarheid van de Galaxy S23-serie. De telefoons zijn dan mogelijk moeilijker om aan te komen.

We hebben dit eerder gezien tijdens de siliconen-tekorten in 2020 en 2021. Hierdoor moesten consumenten langer wachten om een nieuwe iPad of smartphone te kunnen aanschaffen.

Toch staat een vertraging of worsteling nog niet direct vast. Samsung gaat wellicht op zoek naar een alternatief om zeker te weten dat er voldoende Galaxy S23-telefoons verkocht kunnen worden.

Een voor de hand liggende keuze is om de verdeling van chipsets te veranderen, iets waar fans al langer om vragen. Exynos-processoren zijn minder krachtig in vergelijking met de Qualcomm Snapdragon-sets, welke in de VS worden gebruikt.

Wellicht kan Samsung Snapdragon-chips gaan gebruiken in meerdere S-serie-smartphones. Verder zou het bedrijf nog fabrikanten kunnen inhuren om meer Exynos-chips te maken.

Waar we rekening mee moeten houden is dat de 3nm-chipset mogelijk nog niet aan de orde is voor de Galaxy S23-serie. Er bestaat een kans dat Samsung deze bewaart voor de S24-lijn in 2024.

We wachten af om te zien wat er gebeurt. Voorlopig komt de S23-lijn nog niet uit, dus is er nog kans op flinke veranderingen.