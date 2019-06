Beste volledig draadloze oortjes: de beste volledig draadloze AirPod-alternatieven

Volledig draadloos vs draadloos: wat is het verschil? Volledig draadloze oortelefoons – dat zijn de oortjes die je in dit artikel terug kan vinden – hebben helemaal geen draad. Waar draadloze oortjes de mogelijkheid geven om zonder draad via Bluetooth naar geluid te luisteren, doen volledig draadloze oortjes weg met de draad voor complete vrijheid. Draadloze oortelefoons bestaan al een behoorlijk lange tijd, zo ongeveer sinds het ontstaan van de Bluetooth-standaard. Deze oortjes zijn voorzien van een batterij en maken zonder draad een verbinding met je telefoon. Je hebt gelijktijdig wel een draad, of soms zelfs een nekband, tussen de twee oortjes. Wil je nog geen vaarwel zeggen tegen de draad, bekijk dan ons artikel voor de beste draadloze oortjes.

Kabels van hoofdtelefoons verdwijnen steeds sneller uit het straatbeeld. Draadloos geluid is beter dan ooit tevoren, compressietechnieken voor Bluetooth 5.0 zijn betrouwbaar, high-end smartphones worden verkocht zonder 3,5mm-audiopoort – mensen zien dan ook steeds vaker het voordeel van van draadloos geluid. Volledig draadloze oortjes gaan nog eens één stap verder.

Volledig draadloze oortjes zijn, zoals de naam al suggereert, de oortjes zonder een draad of nekband tussen de twee oortjes. Daarmee voorkom je draden die verwikkeld raken, aan je rits blijven haken, irriteren bij het uitvoeren van sportactiviteiten, al verlies je een draad om de losse oortjes bij elkaar te houden.

Volledig draadloze oortjes zijn vaak iets duurder dan de beste draadloze oortjes, en er zijn minder noise-cancelling opties verkrijgbaar, maar de extra kosten geven wel het gemak van een leven zonder kabels.

Wij hebben een selectie gemaakt van de beste volledig draadloze oortjes, al moeten we eerst een overduidelijk 'probleem' bespreken...

Bron afbeelding: TechRadar

Apple AirPods (2019)

Troonhouder van de volledig draadloze oortjes

Akoestisch design: Open-back | Gewicht: 4g (38g met hoesje) | Drivertype: Dynamisch **Batterijduur (oortjes):** 5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 20 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Snellere pairing

Draadloos opladen

Hands-free ‘Hey Siri’ functionaliteit

Hoesje voor draadloos opladen los verkrijgbaar

Geluidskwaliteit niet verbeterd

Identiek design met het origineel

De tweede generatie Apple AirPods, de AirPods (2019), zijn niet de AirPods 2 waar velen op hadden gewacht, maar ze bevatten nog altijd een aantal interessante functies.

Met de tweede generatie AirPods krijgen we het design van de originele setje (afhankelijk van je eigen mening een positief of negatief punt), en ook de geluidskwaliteit is niet veranderd. Een groot deel van de updates komt mee met de upgrade naar de nieuwe H1-chip. Deze chip levert een verbeterde batterijduur, een stabielere verbinding en maakt de hands-free 'Hey Siri'-functie mogelijk.

Verder kan je de AirPods (2019) draadloos opladen met een optionele oplaadcase. Het opladen verloopt dan via een Qi-compatibele oplader, in plaats van dat je een Lightning-kabel onderaan de case in moet pluggen.

Vergelijkbaar met de voorganger, zijn de nieuwe AirPods enorm gemakkelijk om te verbinden, al zijn ze erg geoptimaliseerd voor het gebruik met iPhones.

De beste volledig draadloze oortjes geven je meer flexibiliteit als het aankomt op de keuze van je apparaat en ze bieden in veel gevallen betere geluidskwaliteit – evenals gestroomlijndere ontwerpen.

Het is ook moeilijk om weg te kijken van het feit dat het gaat om dure oortjes. Wij denken dat je voor dat geld elders een beter product kan vinden, voornamelijk als je zoekt naar hoofdtelefoons die je niet met een iPhone zal gebruiken. Lees verder voor onze favoriete alternatieven...

Wat zijn de beste volledig draadloze hoofdtelefoons?

1. RHA TrueConnect True Wireless Earbuds

Troonhouder van volledig draadloze oortjes

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 13g | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 20 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Gebalanceerd en gedetailleerd geluid

Uitstekende bouwkwaliteit

Betrouwbare Bluetooth-verbinding

Vingerafdrukmagneet

Slappe knoppen

Voor RHA zijn de TrueConnects de eerste volledig draadloze hoofdtelefoons, maar het bedrijf heeft duidelijk zijn huiswerk gedaan en ze hebben dan ook een van de beste volledig draadloze hoofdtelefoons in handen. Combineer geluidskwaliteit, batterijduur en een betrouwbare verbinding, en je hebt oortjes waar je dagelijks op kan vertrouwen.

Jabra heeft met de Elite 65t de standaard gezet voor aspecten waar volledig draadloze hoofdtelefoons aan moeten voldoen, en zelfs met de TrueConnect in het plaatje behouden ze hun plaats. In vergelijking met de TrueConnect biedt Jabra meer functies zoals 'Ambient sound' om je waarneming in je omgeving te helpen, en een app om het geluid af te stellen.

RHA biedt met zijn volledig draadloze oortjes geen van deze functies, maar we hebben ze ook niet gemist door de betere geluidskwaliteit en een betere draadloze verbinding. Verder voelen de TrueConnects meer aan als een premium product, in vergelijking met de plastic behuizing van de Jabra 65t.

Met alle informatie opgelijst, moeten de RHA TrueConnects bovenaan je lijst staan voor volledig draadloze oortjes.

[Op zoek naar een stijlvoller design? Je zal ervoor betalen, maar de Earin M-2 volledig draadloze oortjes klinken net zo goed als ze eruit zien.]

Lees de volledige review: RHA TrueConnect

2. Jabra Elite 65t

Een van de beste volledig draadloze oortjes die je kan kopen

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 2,5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 25 uur | Draadloos bereik: 8m | NFC: Nee

Uitstekende batterijduur

Gebalanceerde geluidskwaliteit

Beperkte selectie oordopjes

Beperkte waterbestendigheid

Als je een op zoek bent naar een paar duurzame volledig draadloze oortjes, die niet de naam van de AirPods dragen, dan moet de Jabra Elite 65t bovenaan je lijst staan.

Na een maand met de oortjes zijn we onder de indruk van het algehele pakket dat de fabrikant biedt: de oortjes bieden een subtiel maar zakelijk uiterlijk, tezamen met een stabiele Bluetooth-verbinding, wat niet altijd het geval is met volledig draadloze oortjes. Verder bieden ze super goed geluid in vergelijking met de concurrentie.

Als je het budget hebt om er één aan te schaffen, ga dan voor de Elite 65t.

Lees de volledige review: Jabra Elite 65t

3. Jabra Elite Sport volledig draadloze oortjes

Fantastisch geluid met uitstekende fitness-tracking

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 4,5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 13,5 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Handige sportfuncties

Uitstekende geluidsisolatie

Zeer goede geluidskwaliteit

Zit mogelijk niet comfortabel bij iedereen

Gelimiteerde batterijduur oplaadcase

Als je een meer atletisch type bent, dan heb je aan de Jabra Elite Sport de ultieme volledig draadloze oortjes. Zo zit er een hartslagsensor op het rechteroortje om je inspanningen te meten tijdens het sporten.

Met de Jabra Sport-applicatie kan je al je sportactiviteiten volgen, en het starten van een sportactiviteit is zo gemakkelijk als het indrukken van een knop op een van de oortjes. De hartslagsensor van de Elite Sport is betrouwbaarder dan deze op je pols, mits je de oortjes op de juiste manier draagt.

Met de Jabra Elite sport hoef je je ook geen zorgen te maken over geluidsisolatie. De oordopjes die worden meegeleverd vullen de ruimte in je oorkanaal op, met als resultaat een geweldige geluidsisolatie en pasvorm.

Wat de oortjes nog een stuk interessanter maakt, is dat de batterij van de Jabra Elite Sport recent is 'geüpdatet'. Met de nieuwe batterij behaal je makkelijk 4,5 uur per lading, meer dan voldoende om je door je wekelijkse sportactiviteiten te helpen.

Lees de volledige review: Jabra Elite Sport

4. Optoma NuForce BE Free5

Instapmodel volledig draadloze oortjes met een aantal problemen

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 4,5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 13,5 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Net ontwerp

Comfortabel

Goed geluid en isolatie

Slappe knoppen

Irritante bediening

De NuForce BE Free5 laten zien hoe toegankelijk volledig draadloze oortjes vandaag de dag zijn. Voor ongeveer €90 krijg je een beter afgewerkt design in vergelijking met de duurdere BE Free8's, tezamen met betere geluidskwaliteit. Helaas blijkt uit onze testen dat het linkeroortje relatief vaak kortstondig uitvalt, we hopen dat NuForce dit probleem kan verhelpen.

Het wegvallen van de verbinding en de frustrerende bediening weerhouden de BE Free5's om de eerste plek in te nemen, maar de oortjes bieden een ongekende waarde in de markt.

Lees de volledige review: Optoma NuForce BE Free5

5. Sennheiser Momentum volledig draadloze oortjes

Geweldig én stijlvol geluid

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 72,6g | Frequentierespons: 5-21,000Hz | Drivers: 7mm | Drivertype: Beryllium | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 4 uur | Batterijduur (oplaadcase): 12 uur | Draadloze range: N/A | NFC: Nee

Sterk full-range geluid

Stijlvol ontwerp

Oplaadcase laadt oortjes tweemaal volledig op

Onnauwkeurige volumeregeling

Kan comfortabeler zijn

Sennheiser betreedt de markt met de Momentum volledig draadloze oortjes. Daarmee is het een uitbreiding van zijn welbekende Momentum-range. Deze volledig draadloze oortjes bieden Sennheisers high fidelity-audio in een prachtige behuizing.

Met een enkele lading van de earbuds kan je vier uur vooruit. Met de oplaadcase kan je de oortjes nog tweemaal opladen, waardoor je maximaal twaalf uur on-the-go naar muziek kan luisteren.

Het onderdeel dat de oortjes tegen zal houden is de prijs: met een adviesprijs van 299 euro zijn ze bijna tweemaal zo duur als de Apple AirPods. Je krijgt met de oortjes weliswaar touch-bediening, maar niet alles is positief. Zo is het moeilijk om de oortjes goed in je oren te krijgen, en het bedienen van het volume is inaccuraat.

Over het algemeen bieden de eerste generatie van Sennheisers volledig draadloze oortjes design en geluidskwaliteit zoals weinig andere dat produceren.

Lees de volledige review: Sennheiser Momentum True Wireless review

Sony WF-SP700N

6. Sony WF-SP700N Noise-Cancelling oortjes

Sony's tweede generatie volledig draadloze oortjes bieden noise-cancelling voor weinig geld

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 4,5 uur | Batterijduur (oplaadcase): 13,5 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Comfortabele pasvorm

Zweetbestendig

Zuiverheid geluid kan beter

Tegenvallende noise-cancelling

Sony's eerste paar volledig draadloze noise-cancelling oortelefoons, de Sony WF-1000X, kon rekenen op verdeeldheid. Sommigen dachten dat de oortjes niet voldoende bas hadden, terwijl andere van mening waren dat het juist teveel van het goede was, en er was een deel dat nooit een probleem heeft gehad met de oortjes. Kritiek verscheen op alle delen van het internet, met slechts één conclusie: de hoofdtelefoons voldoen niet aan de wensen van iedereen.

Inmiddels zijn we toegekomen bij de tweede generatie volledig draadloze oortjes van Sony, de Sony WF-SP700N. Er ligt een betere focus op de low-end en ze zijn stabiel in vrijwel elke situatie. Noise-cancelling van de oortjes is nog altijd vrij middelmatig en de oortjes zijn slechts IPX4-gecertificeerd. De nieuwe oplaadcase ziet er nog altijd goed uit, maar is in gebruik niet anders dan eerdere generaties.

Lees de volledige review: Sony WF-SP700N

7. Sony WF-1000X volledig draadloze oorjes

Noise-cancelling in een kleine behuizing

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 70g | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dome Type | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 3 uur | Batterijduur (oplaadcase): 6 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Noise-cancelling werkt goed

Rijk en vol geluid

Vrij groot

Geen volumebediening via oortjes

Als je je bedenkt dat er nog geen noise-cancelling oortjes met draad bestaan, dan wordt het pas duidelijk dat het een behoorlijke prestatie voor Sony is dat het deze techniek weet te verwerken in volledig draadloze oortjes.

De Sony WF-1000X bieden een prima niveau van noise-cancelling voor oortjes, maar komen niet in de buurt van over-ear hoofdtelefoons. Als je op zoek bent naar noise-cancelling, maar over-ear hoofdtelefoons net iets te groot vindt, dan is het een compromis dat je zeker kan overwegen.

Naast de noise-cancelling-functie blijven de oortjes indruk maken. Batterijduur is met drie uur niet zo speciaal (maar acceptabel voor volledig draadloze oortjes), en de oplaadcase biedt nog eens zes uur batterijduur. Geluidskwaliteit van de oortjes is verder rijk en gedetailleerd.

Eigenlijk hebben we slechts twee opmerkingen voor de oortelefoons: enerzijds gaat het over de onstabiele verbinding, al duurt dat in de meeste gevallen minder dan één seconde, anderzijds missen we bediening op de oortjes (je kan nu namelijk enkel je muziek stoppen of afspelen en een nummer overslaan).

Als je op zoek bent naar noise-cancelling en degelijk geluid, dan kan je zo bij de WF-1000X terecht.

Lees de volledige review: Sony WF-1000X

8. B&O Beoplay E8 draadloze oortjes

Prijzige draadloze oortjes met uitstekende geluidskwaliteit

Akoestisch design: Closed | Gewicht: 13g (gecombineerd) | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: 5,7mm | Drivertype: Electro-dynamic | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 4 uur | Batterijduur (oplaadcase): 8 uur | Draadloos bereik: 30,48m | NFC: Ja

Goede geluidskwaliteit

Exceptioneel design

Gemakkelijk in te stellen

Kunnen strak in je oren zitten

Laten we beginnen met de feiten op tafel te leggen: de B&O Beoplay E8's zijn een van de mooiste en duurste draadloze oortjes die je kan kopen.

Met een adviesprijs van 350 euro liggen de oortjes in lijn met onze favoriete noise-cancelling hoofdtelefoon: de Bose QuietComfort 35, die een betere batterijduur en rijker geluid bieden. Als je op zoek bent naar oortjes om mee te nemen naar de sportschool, dan zijn de BeoPlay E8's misschien dé oortjes wel waar je naar op zoek bent.

B&O biedt geen noise-cancelling met de E8's, maar wel een batterijduur van ongeveer vier uur tezamen met een Bluetooth 4.2-verbinding. Voor het opbergen van de oortjes zit er een luxe oplaadcase bij, en je kan het geluid van de oortjes aanpassen in de BeoPlay-app voor Android en iOS.

Zelfs zonder aanpassingen met ToneTouch in de app klinken de E8's duidelijk en helder. Je bas-ervaring zal afhankelijk zijn van hoe je de oortjes in je oor stopt, maar is in elk geval respectabel voor oortjes van zijn formaat. Als je langs het prijspunt kan kijken, dan zijn de E8's een geweldige investering. Ze zijn enorm compact, bieden goede geluidskwaliteit en zien er goed uit - waar zou je nog meer kunnen vragen?

Lees de volledige review: B&O Beoplay E8 Wireless Earphones

Bron afbeelding: TechRadar

9. Samsung Galaxy Buds

Kleine oortjes met krachtig geluid

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 5,6g per oortje | Frequentierespons: 20-20,000Hz | Drivers: 5.8mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur (oortjes): 6 uur | Batterijduur (oplaadcase): 7 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Comfortabele en stevige pasvorm

Stijlvol design

Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken

Omgevingsgeluid kan irritant zijn

Touch-bediening is niet altijd accuraat

Samsungs nieuwste generatie oortjes verbeteren een hoop details ten opzichte van de Gear Icon X-oortjes. Ditmaal kunnen de Galaxy Buds daadwerkelijk de concurrentie aangaan met de AirPods als het aankomt op het design, geluid en gebruiksgemak.

We zijn verliefd geraakt op het parelmoereffect van de behuizing van de oortjes en op de dunne oplaadcase. Uit onze testen blijkt dat ze stevig en comfortabel aanvoelen.

Geluidskwaliteit van de oortjes is zeer goed, met diepe bas en een breed en open geluidsspectrum. Audiofielen zijn met de Galaxy Buds misschien niet helemaal op de juiste plaats door zijn 'warme' geluidsprofiel, waar een meer natuurlijk profiel voor hen misschien de voorkeur heeft.

Het nadeel van de Galaxy Buds is dat functies in de app, zoals ambient sound en een equalizer, niet zo effectief werkten als gehoopt. Verder zijn deze functies niet te gebruiken door gebruikers van een iPhone met iOS, gezien de Galaxy-app enkel op apparaten met Android 5.0 en hoger te downloaden is.