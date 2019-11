Beste monitoren voor op kantoor: alle toppers verzameld

De beste monitoren kopen voor je bedrijf is een zeer belangrijke investering. Velen van ons spenderen het meeste van hun tijd achter een scherm, waardoor het zeker geen overbodige luxe is dat deze monitor een prettig display heeft, en comfortabel en veilig in gebruik is.

De beste monitoren bieden doorgaans heldere, kleurrijke kleuren en hoge resoluties. Kijken we naar de beste monitoren voor op kantoor, dan wil je toch graag een apparaat kopen dat helpt met de productiviteit van werknemers. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een groot scherm en een hoge resolutie, waardoor je een karrenvracht aan desktopruimte overhoudt. Het openen van meerdere programma's op een scherm is dan geen probleem.

Hoewel de meeste breedbeeldmonitoren een 16:9 verhouding hebben, is een ultra-wide tegenwoordig ook een veelgebruikte variant. Enkele van deze apparaten bieden zelfs een verhouding van 21:9 (en misschien wel hoger) aan. Dankzij deze monitoren krijg je extreem veel werkruimte, zonder dat het apparaat veel ruimte van een werkplek inneemt.

Werk je in de creatieve industrie waar kleur en beeldnauwkeurigheid van groot belang zijn, zoals bij fotografie of het bewerken van video's, dan heb je behoefte aan een monitor die een groot aantal industriestandaarden ondersteunt.

De prijs is ook een aspect waar je over moet nadenken, zeker als je een complete werkruimte moet bevoorraden. We hebben hieronder een lijst gemaakt met enkele van de beste monitoren voor op kantoor die er te vinden zijn. Elk van hen komt met voor- en nadelen, waardoor de een beter geschikt is voor de ander en andersom.

Beste monitoren voor op kantoor in het kort:

Dell UltraSharp UP3218K Asus Designo Curve MX38VC BenQ PD3200U Philips Brilliance 499P9H Asus MB169B Plus Eizo EV2457 FlexScan Acer V276HL LG 25UM58-P AOC U2879VF Acer XR341CK

Hier is onze lijst met beste laptops van 2019

1. Dell UltraSharp UP3218K

Enorme grootte en resolutie maken dit de ultieme monitor voor op kantoor

Schermformaat: 32-inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 7.680 x 4.320 | Schermhelderheid: 400 cd/m2 | Responstijd: 6ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 1300:1 | Kleurdiepte: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 | Gewicht: 10,5kg

Grootse 8K resolutie

Uitstekende beeldkwaliteit

Echt enorm duur

8K is niet voor iedereen van meerwaarde

De Dell UltraSharp UP3218K is de beste monitor voor op kantoor die we ooit hebben getest. Dat zal echter niet voor iedereen gelden. Het gigantische 32 inch display en 8K resolutie maken het beeldscherm uitermate geschikt voor fotografen en videobewerkers, en er is meer dan genoeg schermruimte om de hoge resolutie van meerwaarde te laten zijn voor op je werk. Het scherm is op professionele wijze gekalibreerd, waardoor hij uit de doos al uitstekende beelden weergeeft. Wees echter gewaarschuwd: deze monitor is peperduur. Afhankelijk van je bedrijf zal dit óf een briljante koop zijn, óf een overbodig dure misstap.

2. Asus Designo Curve MX38VC

Whole wide world

Schermformaat: 37,5-inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 3840 x 1600 | Schermhelderheid: 300 cd/m2 | Responstijd: 5ms G2G (gray-to-gray) | Kijkhoek: 178/178 | Contrast ratio: 1000:1 | Kleurdiepte: 1,07 miljoen kleuren | Gewicht: 9,9kg:

Ontiegelijk veel pixels

Qi draadloos opladen

Geen HDR

Breedbeeldmonitoren zijn al een tijdje te koop. Deze apparaten vullen al enkele jaren diverse plekken in bij vele lijstjes van beste monitoren. Wanneer het aankomt op productiviteit, dan zijn breedbeeldmonitoren bijzonder handig. Een krimp in populariteit zit er vooralsnog niet in. De Asus Designo Curve MX38VC is echter next level. Niet alleen heeft deze monitor een ultralange resolutie van 3840 x 1600, maar het beestje is tevens compatibel met USB-C en beschikt over een Qi-vakje om je smartphone of andere apparatuur draadloos mee op te laden. De Asus Designo Curve MX38VC is wel aan de prijzige kant en ondersteunt geen HDR, maar zeker voor de professionals is deze monitor alsnog de moeite waard.

3. BenQ PD3200U

Een groot 4K scherm voor op je desk

Schermformaat: 32-inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 3840 x 2160 | Schermhelderheid: 350 cd/m2 | Responstijd: 4ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 1000:1 | Kleurdiepte: 100% sRGB/Rec. 709 | Gewicht: 12,5kg

4K resolutie

Groot scherm

Groot bureau is nodig

Ben je een designprofessional op zoek naar een monitor die kleuren accuraat weergeeft, tal van features met zich meebrengt, professioneel gekalibreerd is, én vriendelijk geprijsd is? Dan is de BenQ PD3200U een match made in heaven. Met een schermdiagonaal van 32 inch is deze monitor bijzonder groot. In combinatie met de UHD-resolutie van 3840 bij 2160 pixels zijn getoonde beelden echter retescherp. De PD3200U heeft een echt no-nonsense design met handige extra functies, waaronder een 'Dark room modus' en een optie om het gebruik van CAD-programma's makkelijker en overzichtelijker te maken. Beschik je over een desk die groot genoeg is voor de BenQ PD3200U? Dan mag deze monitor zeker overwogen worden.

4. Philips Brilliance 499P9H

Een bizar brede monitor

Schermformaat: 49-inch | Beeldverhouding: 32:9 | Resolutie: 5120 x 1440 | Schermhelderheid: 450 cd/m2 | Responstijd: 5ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 3,000:1 | Kleurdiepte: SRGB, NTSC, Adobe RGB | Gewicht: 15,3kg

Alternatief voor dubbele monitor

Uitstekende set aan features

Heel groot

Heel duur

Heb je behoefte aan een grote monitor om al je werkzaamheden op te verrichten? Dan is de Philips Brilliance 499P9H een interessante optie. In plaats van een dubbele monitor heb je met deze monitor als het ware twee monitoren in één. Met een beeldverhouding van 32:9 op een 49 inch display heb je geen gebrek aan ruimte. Hij leent zich dan ook uitstekend voor het gebruiken van meerdere applicaties tegelijk. Toegegeven: hij zal niet op iedere desk passen, maar als jij je deze monitor zowel financieel als ruimtelijk kunt veroorloven, dan is de Philips Brilliance 499P9H een zeer slimme keuze.

5. Asus MB169B Plus

Draagbaar en veelzijdig

Schermformaat: 15,6-inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 1920 x 1080 | Schermhelderheid: 200 cd/m2 | Responstijd: n/a | Kijkhoek: 160/160 | Contrastratio: 700:1 | Kleurdiepte: n/a | Gewicht: 0,95kg

Lichtgewicht

Prettige beschermhoes

Heeft een USB 3.0 poort nodig

Matige schermhelderheid

Als je bezig bent met het kopen van een monitor, dan denk je niet alleen aan het scherm; de kabels en het opzetstuk zijn eveneens zeer belangrijk. Wat betreft die laatste twee aspecten is de Asus MB169B Plus heel anders dan de meeste monitoren: het is een draagbare USB-powered monitor. Dit betekent dat je de monitor oplaadt via een USB 3.0-kabel. Hij valt op vanwege een slimme hoes die tevens fungeert als een aanpasbaar opzetstuk én beschermhoes tegelijkertijd. Met een Full HD-resolutie en een schermdiagonaal van 15,6 inch is hij niet geschikt voor werknemers die behoefte hebben aan extreem veel schermruimte. Je kunt er wel meerdere aansluiten op je PC, mocht je de neiging hebben.

(Image credit: Eizo)

6. Eizo EV2457 FlexScan

Een aan te raden totaalpakket

Schermformaat: 24,1-inch | Beeldverhouding: 16:10 | Resolutie: 1920 x 1200 | Schermhelderheid: 350 cd/m2 | Responstijd: 5ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 1000:1 | Kleurdiepte: 16,7 miljoen kleuren | Gewicht: 5,8kg

Ruim voldoende aansluitingen

Hanidge kabelmanagementopties

Matige speakers

Prijzig

De Eizo EV2457 FlexScan is een uitermate interessante monitor voor iedereen die behoefte heeft aan een hoge contrastratio, nauwkeurige kleurweergave en een stabiele helderheid. Er is tevens een zeer prettige Daisy Chain-optie inbegrepen, waardoor je niet voor elke monitor een poort moet voorzien op de grafische kaart van de computer. Je kunt ze gewoon aan elkaar koppelen. Ook fijn: de opties voor kabelmanagement. De Eizo EV2457 is echter zeker niet de goedkoopste uit deze lijst, maar behoort wel tot een van de betere monitoren voor op kantoor in zijn prijssegment.

7. Acer V276HL

Groot met een prima prijs-kwaliteitsverhouding

Schermformaat: 27-inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 1920 x 1080 | Schermhelderheid: 300 cd/m2 | Responstijd: 6ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 100M:1 (DFC) | Kleurdiepte: N/A | Gewicht: 5,9kg

Aantrekkelijke prijs

Schermgrootte

Geen speakers

Het design is niet 'je van het'

Wil je een spreadsheet in zijn geheel kijken, zonder dat je daarvoor (bijna) scheel moet gaan kijken? Dan is een ultralang scherm lang niet zo gek. Deze monitor van Acer geeft je zeeën van ruimte voor niet heel veel geld. Toegegeven: de responstijd is laag. Verder wordt er een VESA-beugel gebruikt, beschik je over drie poorten (inclusief één DVI) en drie jaar garantie. Zoals verwacht verschijnt het apparaat met een lading aan Acer-features, zoals een oogcomfortmodus en adaptief contrastmanagement die real-time het display aanpast. De stand en bezels hadden iets beter mogen zijn, maar voor de vraagprijs van de Acer V276HL mag je eigenlijk niet klagen.

8. LG 25UM58-P

Een lading pixels voor relatief weinig geld

Schermformaat: 25-inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 2560 x 1080 | Schermhelderheid: 300 cd/m2 | Responstijd: 5ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 1M:1 (DFC) | Kleurdiepte: SRGB 99% | Gewicht: 5,4kg

Kleurnauwkeurigheid

Picture-in-Picture

Geen speakers

Enkel HDMI 2.0 poorten

Breedbeeldmonitoren zijn ondertussen mainstream geworden. Dat komt onder meer door de prijsdaling die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Velen denken dat een breedbeeldmonitor enkel geschikt is voor gamers, maar in de realiteit blijkt dit absoluut niet waar te zijn. Ook creatieve professionals en spreadsheetgebruikers zweren inmiddels bij deze ultrabrede apparaten. Met een beeldverhouding van 21:9 is deze betaalbare LG 25UM58-P AH-IPS breedbeeldmonitor een mooi instapmodel. De schermdiagonaal bedraagt 25 inch en kent een resolutie van 2560 bij 1080 pixels. Er zijn twee HDMI 2.0 poorten aanwezig, maar geen legacy poorten.

9. AOC U2879VF

4K en niets anders

Schermformaat: 27-inch | Beeldverhouding: 16:9 | Resolutie: 3860 x 2160 | Schermhelderheid: 300 cd/m2 | Responstijd: 1ms | Kijkhoek: 178/178 | Contrastratio: 80M:1 (DFC) | Kleurdiepte: SRGB 99% | Gewicht: 6,0kg

Vier poorten

Picture-in-Picture

Geen VESA-beugel

Niet in hoogte verstelbaar

Deze 4K monitor van AOC is in staat om meer dan 8 miljoen pixels te tonen met een ververssnelheid van 60 Hertz. Daarmee is deze monitor het levende bewijs dat schermen met een ultrahoge resolutie flink zakken in prijs, én tegelijkertijd aan erg interessante features winnen. Bij dit model is onder meer AMD's Freesync-technologie aanwezig om tearing te reduceren. De responstijd bedraagt 1ms, en is zelfs in staat om Picture-in-Picture te gebruiken dankzij de vier aanwezige poorten (inclusief een DisplayPort en een HDMI 2.0 poort). Helaas levert AOC geen VESA-beugel mee bij deze monitor, maar het design en de fabriekskalibratie maken dit gemis meer dan goed.

10. Acer XR341CK

Gebogen en meeslepend

Schermformaat: 34-inch | Beeldverhouding: 21:9 | Resolutie: 3440 x 1440 | Schermhelderheid: 300 cd/m2 | Responstijd: 4ms | Kijkhoek: n/a | Contrastratio: 100M:1 (DFC) | Kleurdiepte: SRGB 100% | Gewicht: 4,5kg

Gebogen display

Slank frame

Duur

Relatief lage pixeldichtheid

Deze monitor is bijna net zo duur als het Dell 5K-model, maar is slechts in staat om een derde van het aantal pixels te produceren. Waarom iemand deze monitor toch zou kopen? Gamers, of professionals die een meeslepende ervaring willen beleven (of creëren) zitten goed bij deze gebogen monitor van Acer. De Acer XR341CK is simpelweg een bijzonder stukje technologie, en er zijn genoeg mensen te vinden die kunnen leven met deze resolutie. Verder zijn er tal van poorten aanwezig, waaronder HDMI, MHL en DisplayPort. Een setje speakers en VESA-beugel zijn eveneens inbegrepen.