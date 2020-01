De beste browser van 2020: een snellere en veiligere manier om online te gaan

De juiste webbrowser kan een enorm verschil maken in het dagelijks online surfen. Of je prioriteit nu snellere prestaties zijn, betere beveiliging of meer flexibiliteit door gedownloade extensies.

Maar, het kan lastig zijn om uit je comfortzone te treden. De browser die je op dit moment gebruikt, is misschien niet de beste. Zelfs niet op de beste laptop, maar je bent waarschijnlijk de afgelopen jaren gewend geraakt aan zijn eigenaardigheden, zonder je te realiseren dat er betere opties zijn die je leven zoveel makkelijker maken.

Hier hebben we de grootste browsers op een rij gezet (plus een aantal waar je misschien nog nooit van gehoord hebt) om de beste browser eruit te halen die aan alle eisen voldoet. En als je een specifieke vraag hebt, lees dan verder om te kijken of er een alternatief is dat beter past bij jouw behoeftes.

Je kunt je privacy en veiligheid verhogen tijdens online surfen met een virtueel privé netwerk service van onze koopgids beste VPN's.

Na een aantal jaren achter te hebben gelopen op snelheid, is Firefox terug met een volledige bijgewerkte code base. (Image credit: Mozilla)

Firefox is terug na een totale revisie is en heeft zijn troon weer heroverd

Erg snel

Weinig RAM nodig

Sterke privacytools

Firefox heeft onlangs zijn grootste update in 13 jaar gekregen, en die is zo indrukwekkend dat het de browser naar de eerste plaats heeft gekatapulteerd.

Firefox stond altijd al bekend om zijn flexibiliteit en ondersteuning voor extensies, maar in de afgelopen jaren liep het achter op de competitie wat betreft snelheid. Firefox Quantum, dat vorig jaar werd gelanceerd, vertegenwoordigt een totale revisie van de browsers code base, met snelheden die nu vergelijkbaar zijn met Google Chrome. Dat is niet alleen op computers uit het topsegment - de nieuwe Firefox is zuinig met het gebruik van RAM, zelfs met massa's tabs die open staan.

Firefox scoort ook punten als het aankomt op privacy. Mozilla is een non-profit, wat betekent dat het niet dezelfde stimulans heeft om je data te verkopen zoals andere browserontwikkelaars. De organisatie maakt ook regelmatig updates om de privacy van zijn gebruikers te beschermen, nu internetbedrijven onder toenemend toezicht zijn gezet vanwege de manier waarop ze omgaan met persoonlijke data. Recente toevoegingen omvatten ondersteuning voor wachtwoordvrije logins en automatisch blokkeringen voor advertentietrackers.

Er is zelfs een nieuwere versie van Firefox, speciaal ontworpen voor surfen online in virtual reality, en Mozilla publiceert regelmatig bèta versies van de nieuwe functies via het Test Pilot programma.

Het is niet altijd de snelste - voor sommige pagina's geldt dat Chrome nog steeds sneller is, zoals Mozilla's eigen video ook demonstreert - maar wij zijn onder de indruk van de nieuwe Firefox, en we vinden het de beste webbrowser van 2019 tot dusver.

Chrome is een prachtige browser - snel en flexibel - maar je moet ermee kunnen leven dat Google al je online activiteiten beheert (Image credit: Google)

Als je systeem de juiste specificaties heeft, dan is Chrome de beste browser van 2019

Snelle prestaties

Oneindig uit te breiden

Veel RAM nodig

Met Chrome heeft Google een verlengbare efficiënte browser gebouwd die terecht in de top van de browser ranglijst staat. Volgens w3schools' browser trendanalyse is de gebruikersgroep alleen maar gegroeid, zelfs als Microsoft Edge's installatiecijfers vermoedelijk stijgen. Waarom? Nou het werkt platformoverschrijdend, ontzettend stabiel en is briljant gepresenteerd om zo min mogelijk schermruimte in te nemen. En het is de fijnste browser om te gebruiken.

Door zijn uitgebreide reeks van makkelijk te installeren extensies kun je het je echt eigen maken. Er is ondersteuning voor ouders en een enorme reeks van aanpassingen en instellingen zodat je verzekerd bent van maximale efficiëntie.

Echter, Chrome komt niet zonder nadelen. Het is een van de zwaarste browsers op het gebied van geheugengebruik, dus werkt niet geweldig op toestellen met beperkt RAM-geheugen, en zijn prestatie komt niet in de buurt van anderen wat betreft benchmarking. En dan heb je nog de tentakels Google die hem vastgrijpen, waardoor je niet precies weet hoe je browserdata wordt gebruikt. Dat kan je mogelijk een onprettig gevoel geven.

Google zet wel wat stappen richting beveiliging en ze pushen HTTPS hard. Toekomstige versies van de browser zullen het heel duidelijk maken als sites geen HTTPS-encryptie gebruiken, met als doel om dit te standaardiseren op internet.

Zoals Firefox, ondersteunt Chrome nu ook wachtwoord-vrije logins via WebAuthn - aan de ene kant om traditionele wachtwoorden in z'n geheel te vervangen of om ze te laten werken als een vorm van tweetrapsauthenticatie. De browser biedt ook meer functies voor webappontwikkelaars, waaronder meer consistente ervaringen over verschillende VR-headsets, en de mogelijkheid om input van sensoren te gebruiken (zoals de omgevingslichtsensor en snelheidsmeter van je toestel).

Opera is een geweldige browser met een mooie interface en ingebouwde ad-blocker, plus een Turbo-modus die trage verbindingen bruikbaarder maakt (Image credit: Opera Software)

Een ondergewaardeerde browser, maar geweldige keus voor trage verbindingen

Uitmuntende Turbo modus

Geïntegreerde ad-blocker

Minder plugins dan zijn rivalen

Het wordt gezegd dat Opera maar rond de 1% van de browsermarkt beslaat, omdat het een echte kwaliteitsbrowser is. Hij start snel op, de UI is briljant en hij doet alles wat zijn rivalen ook doen, met een aantal extra's.

De belangrijkste reden dat we je aanraden om Opera te installeren naast je standaardbrowser is vanwege zijn Turbo functie. Die perst je online verkeer bij elkaar en stuurt het door de servers van Opera, dit maakt een enorm verschil in browsersnelheid als je breedbandverbinding het even niet doet.

Het vermindert de data die wordt overgedragen - handig als je een mobiele verbinding gebruikt - en deze alternatieve route ontwijkt ook contentbeperkingen die je ISP kan plaatsen tijdens het browsen, en dat is pas echt handig. Als je gebruik maakt van veilige sites zoals bankingsites, gaat Opera automatisch uit de weg. Zo is je verkeer vrij van enige potentiële privacyschending.

Er is ook een geïntegreerde ad-blocker - die je uit kunt zetten als je dat uit morele redenen wil doen. En een batterijbesparende modus, die belooft dat hij je laptop nog langer laat werken.

Edge werkt op al je Windows 10 apparaten, met sandboxing voor beveiliging en een speciale leesmodus om de belangrijke content op pagina's te isoleren. (Image credit: Microsoft)

Microsoft's nieuwe browser biedt volledige integratie met Windows 10

Heel snel

Ingebouwde leesmodus

Niet achterwaarts verenigbaar

De standaard 'browserervaring' op Windows 10, en niet beschikbaar voor oudere besturingssystemen, Edge is een vreemde eend in de bijt. We vinden het onbegrijpelijk dat Microsoft een stel browserproducten tegelijk moet gebruiken, in plaats van Edge omgekeerd compatibel te maken. De reden van het bedrijf, zo lijkt het, is dat Edge de meer gebruiksvriendelijke versie is, terwijl Internet Explorer beter zou zijn voor bedrijven.

Integratie met de belangrijkste trucjes van Windows 10 lijkt het sterkste en belangrijkste punt van Edge. Het draait gelukkig op een moderne app op Windows 10's tabletmodus, en werkt met Cortana. Het is ook erg gestroomlijnd voor het huidige internettijdperk, waarbij het onveilige protocollen als ActiveX blokkeert en je dan dwingt om Internet Explorer te gebruiken.

Al bij al is het gebruik van Edge een zeer prettige ervaring. Het is supersnel, hamert zich door benchmarks, heeft een geïntegreerde leesmodus die complexe sites meer verteerbaar maakt en door het weg te sandboxen van de rest van Windows, verzekert Microsoft dat Edge niet zal lijden onder de beveiligingsschendingen van zijn oudere broer.

Het is zo zonde dat Microsoft zo vasthoudt aan het afdwingen van Edge op Windows 10 gebruikers, waardoor het de standaardbrowser wordt voor links geopend in de Mail app. Het voegt daarnaast snelkoppelingen toe naar je desktop na grote updates van het besturingssysteem, en toont het als een potentieel resultaat als je 'Firefox' intypt in het Cortana-zoekveld.

Microsoft Internet Explorer is een snelle en krachtige browser, en maakt gering gebruik van je systeemgeheugen, hoewel flexibiliteit ontbreekt, iets wat Firefox en Chrome wel hebben. (Image credit: Microsoft)

Snel en efficiënt, maar minder veelzijdig dan Firefox en Chrome

Verbruikt weinig RAM

Strak design

Slechte plugin ondersteuning

Microsoft Internet Explorer heeft een aantal ups en downs gehad in zijn lange looptijd, van het domineren van de browserlijsten tot het wegkwijnen achter de twee belangrijkste concurrenten. Dit is deels een keuzeprobleem - met name de browserkeuze die Microsoft gedwongen moest geven aan klanten na een rechterlijke uitspraak - en deels omdat oudere versies achterbleven op de rendering- en de compatibiliteitsgrafiek.

Internet Explorer 11 heeft dit soort problemen niet. Het is mooi, krachtig en zeer compatibel. En het eist minder van je RAM en CPU dan vergelijkbare pagina's op Chrome of Firefox.

Dat wil niet zeggen dat de browser perfect is. Google's V8 benchmark ziet hem vechten, en IE is niet zo goed in staat om add-ons en extensies te verwerken als zoveel van zijn concurrenten. Dus hoewel er geen reden is om IE te vermijden, zijn er betere opties als je op zoek bent naar een gepersonaliseerde browserervaring.

Vivaldi is een relatief nieuwe browser die waarschijnlijk nog meer ontwikkeld zal worden. Zijn interface is volledig aanpasbaar, hoewel het nog niet officieel extensies ondersteunt. (Image credit: Vivaldi)

Bouw je eigen browser met unieke docking en stapelbare tabs

Ongelofelijke personalisatie

Creatieve interface-functies

Niet de snelste

Hier is eens iets anders. We hebben allemaal waarschijnlijk te lang voor onze oude vertrouwde webbrowser gezeten, en het nieuwe Vivaldi wil daar een zo prettig en persoonlijk mogelijke ervaring van maken.

De hele stijl en structuur van zijn interface ligt volledig in jouw handen. Er is een ingebouwd notitiesysteem, je kunt websites docken als zijpanelen terwijl je het hoofdvenster gebruikt om te browsen. En we vinden zijn innovatieve stapelfunctie voor tabbladen geweldig, die het mogelijk maakt om tabs te groeperen en te verplaatsen om de drukte te omzeilen die vaak zo hinderlijk is bij andere browsers.

Vivaldi is gebouwd op Chromium, dat betekent dat je het kan uitbreiden met extensies van de Chrome Web Store. Kies de plugin die jouw voorkeur heeft en klik 'Voeg aan Chrome toe'. Sommige extensies zullen ietwat anders zijn in Vivaldi, maar de meeste werken perfect.

Vivaldi heeft een verfrissende en creatieve kijk op webbrowsing en is er eentje om in de gaten te houden de komende jaren, aangezien er steeds meer functies aan worden toegevoegd.

Tor Browser is een zwaar gemodificeerde versie van Firefox die online verkeer verlegt via willekeurige knooppunten over heel de wereld (Image credit: Tor)

Meer dan een browser – een hele suite aan online beveiligingstools

Houdt het browsen privé

Blokkeert tracking cookies

Presteert traag

Tor Browser wordt, misschien ten onrechte, vaak geassocieerd met de louche onderwereld van de dark web. Hoewel het klopt dat je deze web browser kunt gebruiken om niet-genoteerde websites te bezoeken, zijn privacy-aspecten van Tor zijn echte troef. Je verkeer wordt namelijk doorgestuurd door willekeurige knooppunten en gaat zo de wereld over, waardoor je heel moeilijk te tracken bent.

Tor Browser is vooral een pakket van tools; Tor zelf, een zwaar gemodificeerde versie van de Firefox Extended Support release, en een aantal andere privacypakketten vormen samen de meest veilige browserervaring die je kunt vinden. Niks wordt gevolgd, niks wordt opgeslagen, en je kunt bladwijzers en cookies vergeten.

Je moet wel je browsinggewoontes aanpassen om er zeker van te zijn dat je online geen acties uitvoert die je identiteit zullen onthullen - Tor Browser is maar gewoon een tool - maar voor een kleine browser is hij een geweldige keuze. Draai hem vanaf een usb-stick en niemand hoeft te weten dat je hem hebt.