Beste gratis games 2020: onze toplijst met gratis PC spellen

Ontsnap aan de dagelijkse gang van zaken met de beste gratis games die 2020 te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar de beste PC games of co-op-spellen, er is op het web een karrenvracht aan gratis titels te vinden waaruit je kunt kiezen. Al deze spellen staan garant voor uren aan speelplezier, of het nu tijdens je pauze is of voor op je vrije dag; je hoeft er geen rooie cent aan uit te geven.

Free-to-play games zijn al een tijdje erg in trek. De meeste beste gratis games van 2020 vind je terug bij Steam, GOG, of zelfs EA's Origin. Ook zijn er vaak enkele goede premium indiegames te koop in de Epic Games Store-app.

We hebben al onze gaming expertise verzameld om deze lijst met beste gratis games van 2020 samen te stellen. Hierdoor hoef jij veel minder tijd te besteden aan het zoeken naar toffe spellen die je zonder betaling kunt spelen. Ook fijn: het scala aan gratis spellen bestaat uit heel wat genres en stijlen. Van free-to-play Battle Royale-games als Fortnite tot online CCG's als Hearthstone, je vindt het allemaal terug in onze diverse lijst.

