Apple vervangt gratis defecte iPhone XR en XS batterijhoezen

Apple heeft een nieuwe vervangingsprogramma opgezet, en dit programma houdt zich bezig met de slimme batterijhoezen voor de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR. Kortom, alle iPhones die in het jaar 2018 het levenslicht hebben gezien.

Het blijkt dat de hoesjes niet de iPhones fatsoenlijk opladen, en in sommige gevallen hebben de hoesjes niet in de gaten wanneer ze de iPhone moeten opladen. Hoe dan ook: heb je in de gaten dat jouw slimme batterijhoes niet werkt naar behoren? Dan is het de moeite waard om na te vragen of jouw apparaat gratis vervangen kan worden.

De niet volledig naar behoren werkende hoesjes zijn gemaakt tussen januari 2019 en oktober 2019, zo laat Apple weten. Alle mogelijke kleuredities (zwart, wit, roze) kunnen laadproblemen hebben voor de drie hierboven genoemde iPhones.

Komt Apple erachter dat jouw slimme batterijhoes daadwerkelijk niet goed functioneert, dan mag je je verheugen op een gratis vervangen. Verder belooft de fabrikant uit Cupertino dat het huidige defecte hoesje op een milieuvriendelijke wijze weggegooid zal worden.

Apple erkent problemen batterijhoes

"Apple heeft vastgesteld dat sommige Smart Battery Cases voor de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR onderhevig kunnen zijn aan laadproblemen", zo laat Apple weten in een blogpost op haar website.

Apple vervolgt het bericht door te melden dat een hoesje als defect wordt gezien als deze 'niet zal opladen of laadt met tussenpozen wanneer aangesloten op de stroom", of dat de batterijhoes "niet de iPhone laadt of laadt het met tussenpozen". Er zijn echter geen veiligheidsprobleem verbonden aan de defecte hoesjes.

Denk je dat jij in het bezit van een defecte Apple batterijhoes? Neem deze dan mee naar de Apple Store of een officieel erkende Apple reparatiewerkplaats. Je hebt twee jaar de tijd om dit te doen vanaf de verkoopdatum. Er zit dus niet erg veel haast achter, mocht je je niet al te veel storen aan je half werkende hoes.

De nieuwste Smart Battery Case, die begin 2019 op de markt is gebracht, heeft bepaald niet genoten van een probleemloze verkooptijd - hij is een tijdje uitverkocht geweest, hoewel niet duidelijk was waarom. Apple blijft de hoesjes verkopen, waarschijnlijk nu weer volledig werkend, evenals de versies voor de nieuwe iPhones.