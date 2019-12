Apple presenteert Best of 2019: de favoriete apps, games en podcasts

Apple heeft de winnaars benoemd van zijn software en entertainment ecosysteem, dat dankzij de introductie van Apple Arcade en Apple TV Plus uit meer dan genoeg content bestond.

In de App Store's Best of 2019 worden de beste apps, games en podcasts uitgekozen. Daarnaast belicht het bedrijf ook de grootste trends.

Dat laat Apple dinsdag weten in een persbericht.

Nederlands tintje

Met Best of 2019 kiest het redactionele team van de App Store zijn favorieten uit op elk hardware platform, van de iPhone en iPad tot de Mac en Apple TV.

De beste iPhone app van 2019 gaat uit naar Spectre een camera-app van de Nederlandse ontwerper Sebastiaan de With. Met de app kun je met een iPhone foto's maken met een lange sluitertijd wat invloed heeft op de bewegingen, deze kunnen dan uit de foto gehaald worden of juist worden geaccentueerd. Er kan zelfs een hele groep mensen uit een foto gehaald worden als de sluitertijd heel erg lang is.

Samen met ontwikkelaar Ben Sadofsky maakte Sebastiaan de camera-app. Apple zegt hierover het volgende:

"Deze AI-aangedreven app maakt gebruik van een duizelingwekkende hoeveelheid technologie om iedereen prachtige foto's te laten maken met een lange sluitertijd."

Winnaars app awards en app trends

iPhone App van het jaar: Spectre Camera (Lux Optics)

Spectre Camera (Lux Optics) iPad App van het jaar: Flow by Moleskine (Moleskine)

Flow by Moleskine (Moleskine) Mac App van het jaar: Affinity Publisher (Serif Labs)

Affinity Publisher (Serif Labs) Apple TV app van het jaar: The Explorers (The Explorers Network)

The Explorers (The Explorers Network) App Trend van 2019: Storytelling Simplified

De 'app trend' keuze is gebaseerd op een serie apps die je kunnen helpen om je verhaal te vertellen: Anchor (Anchor FM), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) en Wattpad (Wattpad Corp).

Apple's Beste Games van 2019 zijn ook opgesplitst door het hardware platform. De gedachte hierachter zou kunnen zijn dat sommige games geschikter zijn voor het grote scherm, zoals met Apple TV, terwijl andere beter gespeeld kunnen worden op de iPhone.

iPhone Game van het jaar: Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Sky: Children of the Light (thatgamecompany) iPad Game van het jaar: Hyper Light Drifter (Abylight S.L.)

Hyper Light Drifter (Abylight S.L.) Mac Game van het jaar: GRIS (Devolver / Nomada Studio)

GRIS (Devolver / Nomada Studio) Apple TV Game van het jaar: Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap (DotEmu) Apple Arcade Game van het jaar: Sayonara Wild Hearts”(Simogo)

Sayonara Wild Hearts”(Simogo) Game Trend van 2019: Blockbusters Reimagined

De keuze voor de Game Trend van 2019 is gebaseerd op originele games die in een nieuw jasje zijn gestoken. Denk bijvoorbeeld aan "Mario Kart Tour" (Nintendo), "Minecraft Earth" (Mojang), "Pokémon Masters" (DeNA Co), "Assassin's Creed Rebellion" (Ubisoft), "Gears POP!" (Microsoft Corporation), "The Elder Scrolls: Blades" (Bethesda) en "Call of Duty: Mobile" (Activision Publishing)

En natuurlijk de keuze voor de beste podcasts van 2019:

Beste Misdaad Show - White Lies

- White Lies Beste Fictie Show - Carrier

- Carrier Beste Geschiedenis Show - 1619

Het is fijn om te zien dat het redactionele team van Apple niet alleen maar apps heeft gekozen van commerciële succesvolle merken, zoals Angry Birds, Instagram, of TikTok.

Ze hebben hier echt gekeken naar apps die, zoals ze zelf ook zeggen, "onze levens vergemakkelijken, helpen om onze creativiteit te uiten, en ons te verbinden met familie, vrienden en de wereld daarbuiten". Maar bovenal zijn het apps waar we plezier aan beleven.