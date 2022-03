Apple Studio Display ondersteunt Siri op oudere Macs

De ingebouwde A13 Bionic-chip van de Apple Studio Display zorgt ervoor dat oudere Macs en MacBooks het ‘Hey Siri’-spraakcommando kunnen gebruiken, zelfs als deze Macs normaliter Siri niet ondersteunen.

Zoals gemeld door MacRumors, laat het 27 inch scherm het Siri-spraakcommando werken op verschillende apparaten die dateren van vóór de introductie in de MacBook Pro en MacBook Air in 2018. Dit geldt echter niet voor alle Mac-laptops en computers.

Het display is samen met de Mac Studio uitgebracht, maar kan ook worden gebruikt met de volgende Mac-apparaten, mits ze macOS 12.3 Monterey of nieuwer draaien:

Mac Studio

14-inch MacBook Pro uit 2021

16-inch MacBook Pro uit 2019 of nieuwer

13-inch MacBook Pro uit 2016 of nieuwer

15-inch MacBook Pro uit 2016 of nieuwer

MacBook Air uit 2018 of nieuwer

iMac uit 2017 of nieuwer

iMac Pro

Mac Mini uit 2018 of nieuwer

Mac Pro

Zoals je in de lijst kunt zien, zijn er zelfs apparaten uit 2016 die nu de spraakgestuurde AI-assistent van Apple kunnen gebruiken. Aangezien de Studio Display op iOS 15.4 draait, is het mogelijk dat we meer nieuwe functies zien in de toekomst.

Aangezien het Studio Display pas net op de markt is, verwachten we niet dat er snel al nieuwe features aankomen, maar er is altijd een kans dat Apple ons verrast op WWDC 2022.

Analyse: luistert het Studio Display mee met jouw gesprekken?

Hoewel spraakassistenten heel handig zijn, zullen enkele gebruikers de nodige zorgen hebben over veiligheid.

Siri luistert echter niet 24/7 naar je. Althans, niet op een manier die er toe doet. De assistent wordt pas geactiveerd door ‘Hey Siri’ te zeggen, pas dan start de opname. Siri probeert wel naar deze zin te luisteren, maar onthoudt niets voordat het is geactiveerd.

AI-assistenten bieden ook een tal van voordelen, Siri is geen uitzondering. Je kunt iets snel laten vertalen, een wekker zetten en verschillende andere taken volledig handsfree uitvoeren.

Waarschijnlijk kun je deze functie helemaal uitschakelen als je niet van plan bent om Siri te gebruiken. Op een Mac doe je dit door naar de instellingen te gaan in het Apple-menu. Hier selecteer je Siri en schakel je de assistent uit.