Apple AirTags ook compatibel Android smartphones, maar beperkt

Het is opmerkzame Apple-fans misschien al opgevallen dat de Apple AirTags die op het Spring Loaded-event werden aangekondigd wel eens beter kunnen zijn dan we eerst dachten. Volgens officiële informatie van Apple zijn de kleine item trackers compatibel met Android smartphones via NFC, waardoor het makkelijker wordt om jouw verloren spullen terug te vinden.

Zodra een Apple AirTag als verloren wordt opgegeven, dan zullen iPhones en iPads in zijn buurt het Bluetooth-signaal opvangen en de locatie van het toestel anoniem doorgeven via de Find My-app. Android smartphones kunnen de Apple Find My-app nog niet gebruiken, maar ze kunnen wel hun NFC-lezers gebruiken om handige informatie te verkrijgen (zoals jouw telefoonnummer en het serienummer van de AirTags) om het verloren item terug te bezorgen.

We weten nog niet hoe dit in de praktijk zal werken. We vermoeden dat het een optionele functie wordt, want Apple weet dat niet iedereen zijn nummer aan vreemden zal willen afstaan. Het toont echter wel dat Apple van plan is om de AirTag te profileren als een van de sterkste trackers die er is.

Verschijnt Find My ook op Android?

Als je een Find My Android smartphone-achtige app zoekt, dan heeft Google al iets voor jou. Log in op jouw Google-account die met je toestel verbonden is en gebruikt Find My Device om jouw smartphone te lokaliseren.

Zet je zinnen maar niet op de Find My-app van Apple, want deze zit er niet snel aan te komen. We zullen eerst moeten afwachten hoe de AirTags in de praktijk werken. Als we echter kijken naar hoe de verkoop van iPhones loopt, dan verwachten we wel dat er genoeg mensen zullen zijn om voldoende bedekking te leveren voor de dienst.

Apple heeft in het verleden reeds andere diensten naar Android gebracht, zoals Apple Music, dus het is mogelijk. AirTags vormen echter een groot selling point voor de iPhones, dus we vermoeden dat Apple deze exclusiviteit nog even in handen wilt houden.