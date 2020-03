Koop nu de nieuwe Apple AirPods met een flinke korting!

Als we het hebben over draadloze oortjes, dan denken we meteen aan de AirPods van Apple. De lancering van de AirPods heeft als het ware het tijdperk van bluetooth-oortjes ingeluid. Inmiddels zijn er heel wat volledig draadloze oortjes die een goed alternatief zijn voor de AirPods, maar als je een iPhone gebruikt, dan blijven de oortjes van Apple (een van) de beste optie(s) voor jou.

Het nadeel is natuurlijk dat deze oortjes niet goedkoop zijn. Als je bovendien ook noise-cancelling wil, dan moet nog wat extra euro's aan de kant leggen voor de AirPods Pro. Er verschijnen niet vaak kortingen op de AirPods (Pro), maar als we er een deal spotten, dan zijn we er natuurlijk als de kippen bij. En laat vandaag nu zo'n dag zijn, waarop we een AirPods-dealtje hebben gevonden.

De AirPods werken het beste met een iPhone, zoals de nieuwe iPhone 11

Apple AirPods deal