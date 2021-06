AMD onthult FidelityFX Super Resolution

Na een jaar teasen heeft AMD eindelijk bevestigd dat de FidelityFX Super Resolution-technologie op 22 juni verschijnt.

AMD maakte de aankondiging tijdens zijn Computex 2021 keynote, en het ziet ernaar uit dat het een gelijkaardige prestatieboost levert als de DLSS-technologie (deep learning super sampling) van Nvidia. In tegenstelling tot de upscaling-tech van Nvidia zal FidelityFX Super Resolution op elke recente grafische kaart werken. AMD demonstreerde de tech dan ook op een Nvidia GeForce GTX 1060 met Godfall.

AMD FidelityFX Super Resolution zou, volgens het bedrijf zelf, een flinke 2x prestatiesprong leveren op grafische kaarten van AMD met de Quality modus van Super Resolution, en een 2x prestatieboost in de Performance modus. Deze cijfers komen van Godfall op 4K met ray tracing op een AMD Radeon RX 6800 XT, dus het is niet duidelijk of deze cijfers ook van toepassing zijn op andere grafische kaarten.

AMD deelt wel wat informatie over hoe de technologie werkt met de grafische kaarten van zijn concurrent, maar niet even diepgaand als voor de 6800 XT. In Godfall, maar op 1440p, stelt AMD dat de Nvidia GeForce GTX 1060 van 27fps naar 38fps kan gaan op 1440p met gebruik van de Epic Preset en FidelityFX Super Resolution met zijn Quality modus. Dat is niet dezelfde 2x prestatiesprong die AMD voor zijn eigen kaarten stelt, maar het blijft een mooie boost van 41 procent.

We zullen er eerst zelf mee aan de slag moeten om te zien wat de verbetering juist inhoudt, maar gelukkig is 22 juni niet meer zo veraf. We moeten het voorlopig met de beweringen van AMD doen, maar hoe dan ook ziet het er enorm veelbelovend uit.