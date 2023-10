Intel Core i9-14900KF is officieel de snelste CPU ooit met recordbrekende overkloksnelheden

Intels Core i9-14900KF is pas net uit en het vlaggenschip van de Raptor Lake Refresh-serie heeft nu al het vorige wereldrecord voor overklokken verbroken.

De Core i9-14900KF (wat eigenlijk gewoon dezelfde chip is als de standaard 14900K, maar dan zonder geïntegreerde graphics) wist overklokt te worden tot 9.044MHz (of 9,04GHz) door een team van overklokkers bij Asus (waaronder SkatterBencher, een bekende naam binnen de wereld van het CPU-overklokken).

Tom’s Hardware gaf al aan dat dit resultaat werd bereikt op een enkele (performance) core en dat er vloeibare helium werd gebruikt voor de koeling. De pc was gebouwd rondom een Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore-moederbord en een 1200W Enermax-voeding.

Dit overklokresultaat verbetert het vorige wereldrecord met 35MHz, dus dat is niet echt een heel groot verschil. Binnen de wereld van overklokken is echter zelfs zo'n kleine verbetering erg indrukwekkend.

Die iets betere resultaten zijn namelijk niet bepaald simpel om te behalen. SkatterBencher gaf ook aan dat het een hele week duurde voordat eindelijk het vorige record (van de 13900KF, zoals misschien ook wel te raden was) werd verbroken.

Conclusie: Nog verder dan 9,1GHz?

Het is al fantastisch om bij 9,1GHz in de buurt te komen, maar dit was overigens niet de eerste keer dat de barrière van 9GHz werd verbroken. Het vorige record met de 13900KF was namelijk 9,008GHz.

Zelfs met dit nieuwe record was het Asus-team nog niet helemaal tevreden en ze hebben vervolgens de 14900KF nog meer onder druk gezet en een resultaat van 9,1GHz behaald. Die snelheid wisten ze echter maar heel kort te behalen, voordat vervolgens de pc vastliep. De pc was dus niet stabiel genoeg (voor lang genoeg) om die snelheid van het overklokken te valideren, maar technisch gezien is de 9,1GHz dus wel bereikt.

Dit was nog maar de eerste poging tot overklokken, dus er is een grote kans dat die 9,1GHz ook nog wel officieel zal worden behaald (op een stabielere manier) met de krachtigste chip uit de Raptor Lake Refresh-serie. De beste resultaten van chips zien we vrijwel altijd ook pas wat later na de release.

Er is dus zeker een kans dat we nog betere resultaten te zien krijgen. De 13900K haalde in de eerste instantie een overkloksnelheid van 8,8GHz, voordat deze uiteindelijk een paar maanden later net boven de 9GHz uitkwam.

De Core i9-14900K zal dus een enorm snelle processor worden, maar we hebben ook al aangegeven dat hij niet de beste keuze is voor de gemiddelde pc-eigenaar en eigenlijk zeker niet voor gamers.

De 14700K maakte echter ook een hele goede indruk op ons en wordt ongetwijfeld een van de beste processoren die je kan kopen (ook al heeft hij wel wat minpunten vergeleken met zijn voorganger).