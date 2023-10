Intel heeft eindelijk zijn nieuwe budgetvriendelijke Arc A580-GPU uitgebracht

Intel wist ons deze week te verrassen door ineens zijn Arc A580-GPU uit te brengen. Deze grafische kaart werd vorig jaar voor het eerst onthuld, maar vervolgens hebben we er, tot nu dus, niets meer over gehoord.

De Intel Arc A580 (waar we de afgelopen weken al meer over hoorden vanwege gelekte benchmarks) neemt een plaats in tussen de Arc A380 en Intel Arc A750 binnen Intels aanbod van grafische kaarten. De kaart heeft in de VS een adviesprijs van 179,99 dollar gekregen en dat maakt hem iets goedkoper dan de A750 met een adviesprijs van 249,99 dollar.

We hebben nog niet veel europrijzen gespot voor de nieuwe kaart, maar omgerekend zit de prijs bij buitenlandse retailers vaak rond de 200 euro (net iets minder of net iets meer). Dit betekent dat hij de potentie heeft om een van de beste goedkope grafische kaarten te worden. Of hij deze potentie waarmaakt, weten we pas als we hem uitgebreid kunnen reviewen.

Er is geen 'Limited Edition'-referentiekaart zoals we wel zagen bij de Intel Arc A770 en de Intel Arc A750. Dat betekent dat je de A580 alleen van third-party fabrikanten kan krijgen. De drie bedrijven die Intel noemt in zijn persbericht met de aankondiging van de kaart zijn de ASRock, Gunnir en Sparkle, maar het is nog niet duidelijk of Acer misschien ook een variant van de A580 zal uitbrengen.

Acer heeft namelijk wel eigen varianten van de A770 en A750 uitgebracht, dus het zou ons niet verbazen als ze ook een versie voor de A580 maken.

Swipe to scroll horizontally Intel Arc A580 specs vs Intel Arc A750 specs Header Cell - Column 0 Arc A580 Arc A750 Dollarprijs 179,99 249,99 GPU ACM-G10 ACM-G10 Compute Units 24 28 Shaders 3.072 3.584 Raytracing Cores 24 28 AI Cores 384 448 Boostkloksnelheid 2.400 2.400 VRAM 8GB 8GB VRAM-snelheid 16 Gbps 16 Gbps Bus-grootte 256-bit 256-bit Geheugenbandbreedte 512GB/s 512GB/s TDP 185W 225W

We horen nu al een aantal weken dat de release van de Intel Arc A580 nabij is en de gelekte benchmarks gaven ons in ieder geval een idee van wat we konden verwachten, ook al bleef Intel zelf stil over de nieuwe grafische kaart.

Intel zei tegen TechRadar dat de vertraging van de release van deze kaart te maken had met het feit dat het bedrijf ervoor wilde zorgen dat het Arc-team genoeg tijd had om de driver-problemen van de A700-serie op te lossen voordat er weer een nieuw product aan het aanbod werd toegevoegd.

"Sinds we de Intel Arc A770- en A750-producten vorig jaar introduceerden, zijn onze teams gefocust geweest op het verbeteren van de game-ervaring bij die producten, voordat we nieuwe [producten] gingen introduceren," zei een vertegenwoordiger van Intel. "Nu dat we onze drivers en 'legacy API'-prestaties flink verbeterd hebben, is het tijd om de Intel Arc-familie van discrete grafische kaarten uit te breiden met een aantrekkelijke optie die geavanceerde 1080p-gaming met moderne features en de meest complete 'media engine' binnen het segment biedt."

We hebben de grafische kaart zelf nog niet kunnen reviewen, dus we kunnen nog niet zeggen hoe dicht de prestaties bij die van de A750 zullen zitten. De specs van de twee kaarten zijn in ieder geval redelijk vergelijkbaar en Tom's Hardware heeft deze week wel al een review van de kaart online geplaatst, waarin aan werd gegeven dat de prestaties ook inderdaad redelijk dicht bij die van de A750 zitten. Dat maakt de positie van deze grafische kaart op de markt wel iets ingewikkelder.

Een echt budgetvriendelijk model van Intel?

Zoals veel mensen al hebben opgemerkt zit de prijs van de Intel Arc A580 al erg dicht bij de prijs van de Intel Arc A750 wanneer deze enigszins is afgeprijsd. Dat wordt een nog groter probleem rond de feestdagen en tijdens Black Friday als er misschien extra goede deals zijn.

Aangezien de A750 dankzij zijn vier extra 'compute units' krachtiger is, zullen veel mensen eerder voor de A750 kiezen dan voor de A580. Intel kannibaliseert daardoor dus een beetje de verkoop van de A580 met zijn oudere, krachtigere grafische kaart.

Dat kan echter betekenen dat de prijs van de A580 ook vrij snel zal dalen. Het zou ons niet verbazen als de A580 relatief snel voor ongeveer 150 euro zal worden verkocht. Dat zou hem veel goedkoper maken dan de AMD RX 6650 XT en de RX 7600.

Dat zijn momenteel twee van de beste grafische kaarten die je voor een budgetvriendelijke prijs kan krijgen (voor 1080p-gaming). De A580 heeft nu dus een echte kans om de beste budget-GPU te worden als de prijs iets daalt en dat moet haast wel gebeuren gezien de huidige staat van de markt.

We hebben hem dus nog niet zelf in handen gehad, maar de Arc A580 lijkt in ieder geval goed van start te gaan.