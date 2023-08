Kijk uit AMD: Intel Arc A580 kan de volgende beste betaalbare GPU worden

Er zijn nieuwe benchmarks gelekt voor de Intel Arc A580-GPU die blijkbaar niet alleen zijn testresultaten laten zien, maar ook wat deze resultaten betekenen vergeleken met de resultaten van zijn mogelijke concurrenten.

Volgens de gelekte benchmark-data van Geekbench (en een verslag hierover van Wccftech ), beschikt de Arc A580 over 24 cores, 384 'EU's' en 3.072 'ALU's' met een kloksnelheid tot 2.4 GHz. Dat komt overeen met de kloksnelheid van Intel's andere grafische kaarten: de Arc A770 en de Arc A750. De A580 beschikt verder ook nog over 8GB aan GDDR6 VRAM op een 256-bit bus met een bandbreedte tot 512 GB/s en een TBP van 175W.

De resultaten voor de Arc A580 lijken redelijk overeen te komen met die van AMD's (redelijk) budgetvriendelijke Radeon RX 7600 -kaart. Hij scoorde 82.992 punten in de OpenCL-benchmarks. Dit betekent dat hij dus iets beter presteert dan de AMD RX 7600, want die scoort bij dezelfde tests ongeveer 82.981 punten. Verder is de Nvidia RTX 3060 ook maar 6,5% sneller dan de Arc A580. Het feit dat Intel's nieuwe grafische kaart op hetzelfde niveau lijkt te zitten als de RTX 3060 en de RX 7600 is erg indrukwekkend, aangezien dat een aantal van de beste grafische kaarten zijn die je momenteel kan kopen (zeker qua prijs-kwaliteit).

De benchmark-resultaten geven ons ook een beeld van het testsysteem en voor de tests is verder dus blijkbaar een Intel Core i7-1270-processor, 32 GB aan DDR5-4800 RAM en het ASUS ROG STRIX Z690-E Gaming WIFI-moederbord gebruikt. Helaas hebben we nog geen idee wanneer de grafische kaart uit zal komen en hoe duur hij precies zal zijn, dus we zullen nog moeten wachten op officiële bevestigingen vanuit Intel voor die informatie.

Intel kan wel eens een sterke concurrent worden

Wat deze testresultaten nog beter maakt, is het feit dat de A580 niet alleen ongeveer net zo goed zal presteren als de RTX 3060 en de RX 7600, maar dat hij naar verwachting ook nog eens veel goedkoper zal zijn. De Intel Arc A750-GPU heeft een officiële adviesprijs van 259 euro, maar dankzij kortingen kan je hem vaak ook wel voor nog lagere prijzen vinden. Als we die prijs in gedachten houden, dan verwachten we dat de A580 waarschijnlijk rond de 200 euro zal kosten en met kortingen misschien af en toe zelfs voor rond de 150 euro te koop zal staan.

Dan is er ook nog de enorme driver-update voor de Arc Alchemist-GPU's . We hoorden eerder in 2023 dat Intel de bron van een grote bottleneck voor de prestaties van zijn grafische kaarten had achterhaald en dit probleem inmiddels heeft opgelost. Er zijn ondertussen dan ook al meerdere patches uitgerold voor het overkoepelende Arc-ecosysteem.

Als al deze voorspellingen uitkomen, dan kan dit wel eens een enorm populaire grafische kaart worden voor gamers die nu al een tijdje aan het wachten zijn op een echte budgetvriendelijke GPU. Dit is dus ook een geweldige kans voor Intel om zijn marktaandeel te vergroten, aangezien Nvidia en AMD niet echt heel erg gefocust zijn geweest op de betaalbaardere grafische kaarten gedurende deze generatie.

Deze leak volgt ook op verschillende geruchten over een mogelijke Alchemist+-'refresh' die op een gegeven moment zou moeten worden gelanceerd. Verder weten we daar eigenlijk nog niets over. De A580 zou echter tijdens die 'refresh' kunnen lanceren en daardoor eventueel nog populairder worden en beter kunnen verkopen. We zijn dus zeker benieuwd wat Intel's plannen zijn voor 2023 en daarna.