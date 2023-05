De AMD Radeon RX 7600 is zonder twijfel de beste budgetvriendelijke midrange grafische kaart die we hebben gezien sinds de release van de RTX 3060. Hij levert fantastische 1080p-prestaties en zelfs (af en toe) vrij redelijke 1440p-prestaties. Hij loopt nog steeds iets achter op Nvidia's midrange RTX 3060 qua raytracing, maar het scheelt niet veel meer en voor zijn prijs is deze kaart een geweldige optie.

AMD Radeon RX 7600: Review in een notendop

De AMD Radeon RX 7600 is waarschijnlijk de beste grafische kaart die je momenteel kan kopen voor 1080p en het zou misschien ook wel de laatste van zijn soort moeten zijn.

AMD heeft de laatste tijd niet veel grafische kaarten meer uitgebracht. De laatste grafische kaart van AMD die we zagen, was de AMD Radeon RX 7900 XT. Dat was dan wel een geweldige kaart, maar die kwam ongeveer een halfjaar geleden uit en sindsdien hebben we niet veel meer gehoord vanuit AMD.

In de tussentijd heeft AMD's grote rivaal alweer meerdere nieuwe kaarten uitgebracht, waaronder de meeste van zijn belangrijkste GPU's. Het is dus interessant om te zien dat AMD nu meteen een erg budgetvriendelijke midrange kaart heeft uitgebracht, in plaats van eerst meer high-end GPU's te lanceren, net als Nvidia heeft gedaan.

Het is ergens ook wel een erg slimme strategie (een strategie die we ook al aanbevolen in februari). Aangezien de Radeon RX 7600 beschikbaar is vanaf 25 mei, voor maar 301 euro, weet AMD hiermee ongeveer een maand eerder dan Nvidia (met zijn concurrerende RTX 4060) zijn belangrijke midrange kaart op de markt te brengen. Daarnaast is de RX 7600 ook nog een goedkoper dan de RTX 4060.

Qua prestatievermogen is de RX 7600 een enorme verbetering ten opzichte van de AMD Radeon RX 6600 die hij vervangt. Hij presteert over het algemeen ook beter dan de concurrerende Intel Arc A750, maar loopt nog wel iets achter op de RTX 3060. Het scheelt niet veel en we merken dit vooral op het gebied van raytracing-prestaties en raytracing is op beiden kaarten overigens niet echt geweldig. Het voordeel dat de RTX 3060 dus heeft, ziet er op papier groter uit dan het in de praktijk is.

Als we één minpunt moeten benoemen van de RX 7600, dan is dat zijn stroomverbruik. Hij heeft een TGP van 165W en dat is meer dan het stroomverbruik van de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB) en ook 33W meer dan het verbruik van de RX 6600. AMD lijkt dus helaas de verkeerde kant op te gaan qua stroomverbruik.

AMD moet eigenlijk ook iets beter zijn best doen als het gaat om FSR. Nvidia heeft net de RTX 4060 Ti gelanceerd en hoewel de kaart redelijk teleurstellend is met zijn standaardprestaties, is het overduidelijk dat DLSS, zeker in combinatie met Frame Generation, heel veel toegevoegde waarde heeft voor Nvidia. DLSS 3 is misschien dan nog maar beschikbaar bij ongeveer 50 games, terwijl FSR 2 door ongeveer 120 games wordt ondersteund, maar DLSS 2.0 is al beschikbaar in meer dan 200 games. Het is dus onderhand wel tijd dat AMD een inhaalslag maakt.

Wanneer AMD dat eindelijk heeft gedaan, zal de RX 7600 een nog aantrekkelijkere grafische kaart worden. Het is nog steeds jammer dat 301 euro de komende tijd de beste budgetprijs is, maar in ieder geval krijg je bij deze kaart meer waar voor je geld dan bij vrijwel elke andere kaart die je nu op de markt vindt.

Dat zou nog kunnen veranderen wanneer de RTX 4060 uitkomt, maar aangezien de standaardprestaties van de RTX 4060 naar verwachting 20% beter zullen zijn dan die van de RTX 3060, verwachten we dat hij vergelijkbaar zal presteren als de RX 7600, maar dan met een hogere adviesprijs. Er komt ook geen Founders Edition van de 4060, dus wie weet wat voor prijzen de externe fabrikanten ook echt gaan aanhouden.

Als de RTX 4060 verder geen verrassingen meer voor ons in petto heeft, dan gaan we er vanuit dat de AMD Radeon RX 7600 toch nog de beste prijs-kwaliteitsverhouding zal hebben. Binnen deze prijsklasse is dat eigenlijk ook het enige wat er echt toe doet. Dit is nu al de beste goedkope grafische kaart die je kan kopen en we denken dat dit ook zo zal blijven gedurende de rest van deze generatie.

AMD Radeon RX 7600: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? De adviesprijs van AMD is 301 euro

De adviesprijs van AMD is 301 euro Wanneer komt het uit? Hij is beschikbaar vanaf 25 mei 2023

Hij is beschikbaar vanaf 25 mei 2023 Waar kan je het krijgen? Hij is beschikbaar bij AMD zelf en varianten van andere fabrikanten zijn bij alle gebruikelijke retailers beschikbaar

De AMD Radeon RX 7600 is beschikbaar vanaf 25 mei 2023 en heeft een adviesprijs van 301 euro. Dat maakt dit de goedkoopste grafische kaart tot nu toe van deze generatie. Hij is overigens ook goedkoper dan zijn voorganger, de Radeon RX 6600, die gelanceerd werd met een adviesprijs van 345 euro. Je krijgt dus een veel betere grafische kaart voor ongeveer 13% minder geld. Dat is gelukkig eens een keer een meevaller.

Het lijkt erop dat de grootste rivaal van de RX 7600 de RTX 4060 zal zijn. Aangezien die kaart nog niet is gelanceerd, kunnen we deze AMD-kaart momenteel alleen maar vergelijken met het midrange aanbod van Nvidia's vorige generatie en met de huidige Intel-GPU's.

De Nvidia RTX 4060 zal verschijnen met een adviesprijs van 329 euro. Dat is 6% goedkoper dan de adviesprijs van de RTX 3060 (349 euro). De RX 7600 is goedkoper dan allebei deze Nvidia-kaarten, maar we verwachten wel dat de RTX 3060 flink zal worden afgeprijsd als de RTX 4060 en de RX 7600 allebei zijn gelanceerd. Het is dus nog maar de vraag welke kaart er straks de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft.

De RX 7600 is wel iets duurder dan de Intel Arc A750. Nou vraag je je misschien af waarom we het ineens over Intel hebben bij een GPU-vergelijking, maar de Arc A750 is soms een stevige concurrent voor de RX 7600. Dus die kaart kunnen we eigenlijk ook niet buiten de vergelijkingen houden.

AMD Radeon RX 7600: features en chipset

Meer raytracing cores en nieuwe AI cores

Hogere TGP

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7600 Proces-node TSMC 6nm Aantal transistors 13,3 miljard Boost-kloksnelheid Tot 2.625MHz VRAM 8GB GDDR6 Bus-grootte 128 bit L2-cache 32MB Kloksnelheid geheugen 2.250MHz (18 Gbps effectief) Bandbreedte geheugen 288,0 GB/s Shader units 2.048 Ray Accelerators 32 AI Accelerators 64 TGP 165W Stroomconnector 1 x 8-pin Aansluitingen 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 2.1

Met de overstap naar RDNA 3, is de AMD Radeon RX 7600 ook gewisseld naar een 6nm TSMC-process van het 7nm-proces van de RX 6600. Dat levert hem 20% meer transistors op (13,3 miljard in plaats van 11,1 miljard). De chip van de GPU zelf is ongeveer 14% kleiner bij de RX 7600 dan bij de RX 6600. Met 32 compute units in totaal heeft deze grafische kaart er nu vier meer dan zijn voorganger.

De architectuur is inmiddels ook wat verder ontwikkeld, dus de 2.048 streamprocessors (een verhoging van ongeveer 14% ten opzichte van de RX 6600), leveren betere prestaties en de tweede generatie 'ray accelarators' zijn ook een enorme verbetering vergeleken met de eerste generatie RA's in de RX 6600.

De RX 7600 heeft ook snellere kloksnelheden dan de RX 6600. De boost-kloksnelheid is verbeterd met ongeveer 6%, maar de geheugenkloksnelheid is het meest verbeterd. Op de RX 7600 gaat het om 2.250MHz en op de RX 6600 gaat het om 1.750MHz. Dat is een boost van ongeveer 30%, dus ook al beschikt de RX 7600 nog steeds maar over 8GB aan GDDR6 VRAM op een 128-bit bus, net als de RX 6600, heeft hij wel een 18 Gbps effectieve geheugensnelheid vergeleken met de 14 Gbps van de RX 6600.

Er zijn ook nog eens 64 'AI accelerators' bijgekomen op de RX 7600 en daar beschikte de RX 6600 niet over. Dat betekent dat dingen zoals Radeon Super Resolution (RSR) nu beter zullen draaien dan ze deden op de RX 6600 en dat het nu mogelijk zal zijn om geavanceerde AI-taken uit te voeren, zoals het creëren van generatieve AI-content.

Dit alles gaat wel ten koste van de energie-efficiëntie. De RX 7600 heeft namelijk een 25% hogere TGP dan de RX 6600. Dat is niet geweldig, zeker niet vergeleken met Nvidia's kaarten, die over het algemeen bij een nieuwe generatie betere prestaties kunnen leveren bij minder stroomverbruik. AMD gaat op dit gebied dus wel de verkeerde kant op. De kaart is nog steeds vrij redelijk qua stroomverbruik. AMD beveelt dan ook minimaal een 550W-voeding aan voor de RX 7600, maar over het algemeen blijft het ook wel onder de 600W.

AMD Radeon RX 7600: design

(Image credit: Future / John Loeffler)

AMD's eigen versie van de Radeon RX 7600 is een compacte GPU met twee ventilatoren en deze zal dan ook in vrijwel elke case passen. Het is een 'dual-slot'-kaart, maar hij is maar 204 mm lang en 115 mm breed, dus hij is geweldig voor in kleinere cases en kabelmanagement zal ook niet zo'n probleem zijn met een enkele 8-pin stroomconnector.

Qua aansluitingen krijgen we hier drie DisplayPort 2.1-poorten, een enkele HDMI 2.1a-poort en helemaal geen USB-C-poorten. Het is op zich leuk dat DisplayPort 2.1 is toegevoegd, maar het voelt hier wel een beetje overbodig. Met maar 8GB aan VRAM is er geen enkele manier waarop deze kaart 8K-video kan leveren met een framerate sneller dan een diavoorstelling. Het is dus iets dat leuk is om te hebben, ook al zal je het nooit echt gebruiken (bij deze grafische kaart). Laat ons je echter niet tegenhouden. Als je wil proberen om 8K-beelden te laten draaien op deze GPU, laat ons dan vooral horen hoe dat verloopt, want dan zijn we toch wel benieuwd.

We maken ons hier ook niet echt zorgen om het gebrek aan een USB-C-poort, want dit is niet echt een grafische kaart voor creatief werk, dus dit zal alleen een probleem zijn als je een USB-C-monitor hebt, die geen andere aansluitingen ondersteunt. In dat geval kan je misschien al beter een iets krachtigere kaart aanschaffen (zoals de AMD Radeon RX 7900 XT), aangezien USB-C-monitors meestal bedoeld zijn voor creatieve professionals en deze kaart heeft niet genoeg kracht voor de taken waar dat soort gebruikers zich mee bezighouden.

Als het gaat om het uiterlijk van de kaart, dan is de RX 7600 erg vergelijkbaar met de twee RDNA 3-GPU's die voor hem op de markt zijn verschenen. Er is geen RGB aanwezig en er wordt gebruikgemaakt van een matzwart design met een aantal subtiele rode accenten (zoals de rode strepen op de vinnen van de heatsink, die je ook nog kan zien in de case). De kaart ziet er over het algemeen best mooi uit en vooral mensen die niet echt fans zijn van een RGB-disco is dit een goede optie.

AMD Radeon RX 7600: prestaties

Beste 1080p 'rasterization'-prestaties

Flink verbeterde raytracing-prestaties

Kan zelfs redelijk presteren in 1440p, zeker zonder raytracing

Nvidia heeft de laatste tijd nogal wat missers gehad, dus AMD heeft nu een mooie kans om daar gebruik van te maken en een groter marktaandeel te winnen, als het tenminste overtuigende prestaties kan neerzetten voor gamers. Gelukkig voor AMD krijgt de AMD Radeon RX 7600 dit zeker voor elkaar.

Specs van ons testsysteem Dit zijn de specs van het systeem waarmee we de AMD Radeon RX 7600 hebben getest: CPU: Intel Core i9-13900K

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Moederbord: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

In principe is de RTX 4060 straks de grootste concurrent van de RX 7600, maar aangezien de Nvidia RTX 4060 Ti (8GB) ook net uit is, is dit momenteel de meest logische GPU om de RX 7600 mee te vergelijken. Is dat een eerlijke vergelijking? Nee, dat is het niet en de RX 7600 verliest de strijd met de RTX 4060 Ti dan ook op vrijwel elk vlak, maar het scheelt niet echt enorm veel.

Bij gerasterde taken in 1080p is de RX 7600 maar ongeveer 12% langzamer dan de RTX 4060 Ti en bij 1440p maar ongeveer 13% langzamer. Dat verschil wordt wel drastisch groter wanneer je raytacing en upscaling toevoegt, maar toch presteert de kaart dus beter dan verwacht vergeleken met de 4060 Ti. Met de RTX 3060 Ti weet de RX 7600 (logischerwijs) beter te concurreren. Over het algemeen levert hij betere prestaties dan de RTX 3060 bij gerasterde taken.

De RX 7600 biedt als next-gen opvolger van de RX 6600 het soort verbeteringen die we eigenlijk ook van de RTX 4060 Ti hadden verwacht, maar niet hebben gekregen. De gerasterde prestaties van de RX 7600 zijn geweldig, maar zijn verbeterde ray accelerators laten pas echt zien hoeveel beter hij is dan de RX 6600. Deze grafische kaart maakt overigens ook raytracing beschikbaar voor deze prijsklasse.

Synthetische benchmarks

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Firestrike 31.837 24.190 22.732 Nightraid 125.313 112.034 108.208 Speedway 1.963 1.461 2.182 Port Royal 5.509 4.135 5.156 Time Spy 10.819 8.316 8.777 Firestrike Extreme 14.780 11.070 10.609 Time Spy Extreme 5.147 3.788 4.100 Firestrike Ultra 7.251 5.424 5.094 Wildlife Extreme 18.928 14.866 17.410 Wildlife Extreme Unlimited 19.119 14.900 17.330 PassMark 3D 22.008 20.084 20.786 Gemiddelde 1080p-prestaties 78.575 68.112 65.470 Gemiddelde 1440p-prestaties 8.268 6.245 6.681 Gemiddelde 4K-prestaties 12.611 9.744 10.983 Totale gemiddelde prestaties 23.879 20.024 20.216

In synthetische benchmarks weet de RX 7600 zijn voorganger en de RTX 3060 relatief gemakkelijk te verslaan. Vergeleken met de RX 6600 presteert de RX 7600 ongeveer 19% beter over het algemeen en hij verslaat de RTX 3060 met ongeveer 18%.

Als we echter iets dieper ingaan op de resultaten, dan zien we dat de grootste verschillen (in het voordeel van de RX 7600) te merken zijn bij taken die raytracing gebruiken, zoals Port Royal. Daar wist de RX 7600 zijn voorganger met 33% te verslaan.

De enige benchmark waarbij de RX 7600 een beetje achterloopt, is de Speedway-benchmark. Dat is een 1440p-benchmark met raytracing. Hierbij weet de RTX 3060 de RX 7600 maar net te verslaan met 219 punten. De resultaten zitten daar zo dicht bij elkaar dat het eigenlijk gewoon als een gelijkspel kan worden gezien.

Gaming benchmarks

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing & Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 43 34 37 F1 2022 168 147 147 Total War: Warhammer III 82 58 72 Cyberpunk 2077 87 64 70 Returnal 81 68 70 CS:GO 482 479 498

Zoals je kan zien, is de RX 7600 duidelijk de winnaar als het gaat om algemene gerasterde prestaties in 1080p. Hij verliest het alleen van de RTX 3060 bij Counterstrike: Global Offensive en in dat geval zit er ook maar een heel klein verschil tussen de resultaten. Verder kan je overal ongeveer 15-20% betere prestaties verwachten van de RX 7600.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Metro: Exodus 27 20 27 F1 2022 71 52 65 Cyberpunk 2077 8 8 30 Returnal 53 36 55

De resultaten zien er net iets anders uit als het gaat om de raytracing-prestaties, maar ze zijn dan ook wel een beetje misleidend vanwege een aantal redenen. Ten eerste wordt Cyberpunk 2077 vaak door Nvidia gebruikt in de promotie van zijn kaarten en deze game is dan ook erg goed geoptimaliseerd voor Nvidia-GPU's. De raytracing-prestaties van de RTX 3060 zijn hier dus ook overduidelijk beter dan bij allebei de AMD-kaarten. Als je Cyberpunk 2077 echter even weglaat, dan weet de RX 7600 verder de RTX 3060 toch wel te verslaan op het gebied van raytracing-prestaties.

Het ziet er niet allemaal zo positief uit voor AMD, want de minimum fps van de RX 7600 bij Returnal en Cyberpunk 2077 bestaat maar uit een enkel getal. Die lage fps krijg je ook niet alleen maar voor een kort moment, maar de framerates dalen redelijk vaak tot het punt dat het weer voelt alsof je naar een diavoorstelling kijkt (zeker als je te maken hebt met 'volumetric fog' met 'toegepaste lichteffecten'.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing, Upscaling Header Cell - Column 0 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 6600 Nvidia RTX 3060 Cyberpunk 2077 (Quality) 19 18 48 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 49 39 90 Returnal (Quality) 76 53 73 Returnal (Ultra Performance) 98 72 95

We zien hetzelfde verhaal weer als we upscaling toevoegen aan Cyberpunk 2077 en Returnal. De DLSS 2.0-technologie van de RTX 3060 is beter geoptimaliseerd bij Cyberpunk 2077 en de AMD RX 7600 heeft weer moeite met zijn minimum fps bij Returnal. De gemiddelde fps bij Returnal zit meestal wel boven de 60 fps, maar je kan ook ineens te maken krijgen met 6 fps bij de 'Quality' FSR-preset of met 15 fps bij de 'Ultra Performance'-preset. Dat valt ook wel op tijdens het gamen.

Als je raytracing uitzet, dan heb je waarschijnlijk geen last meer van dit probleem, maar dan moet je dus kiezen tussen wat je belangrijker vindt qua instellingen. Over het algemeen weet de AMD Radeon RX 7600 in ieder geval veel beter te presteren dan je zou verwachten van een kaart van deze generatie binnen deze prijsklasse. Als je op zoek bent naar een uitstekende en redelijk goedkope grafische kaart voor 1080p, dan zal dit een geweldige aanwinst zijn.

Moet je de AMD Radeon RX 7600 kopen?

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Geweldig geprijsd. Geen minpunten op dit vlak. 5/5 Features en chipset Met een verbeterde architectuur, meer cores, snellere kloksnelheden en een nog sneller geheugen zou de RX 7600 eigenlijk de volle 5/5 moeten krijgen, maar we moeten toch de score iets verlagen vanwege die 8GB aan VRAM en de hogere TGP. 4/5 Design Als je op zoek bent naar RGB, dan zal je het hier niet vinden, maar dit is wel een stijlvolle kaart met een goede bouwkwaliteit, die in vrijwel elke case zal passen. 5/5 Prestaties Dit is bijna de perfecte grafische kaart voor 1080p en als je niets geeft om raytracing, dan is deze kaart echt een fantastische keuze. Helaas zijn er wel wat kleine problemen met zijn high-end visuele prestaties (FSR en raytracing), dus daarom krijgt hij hier geen perfecte score. 4,5/5 Totaal Over het algemeen is er maar weinig om over te klagen bij deze grafische kaart. Hij kan 1080p-gaming met gemak aan en laat je zelfs het een en ander in 1440p spelen en dat voor een fantastische prijs. Waar kan je dan nog over klagen (behalve het hogere stroomverbruik)? 4,625/5

Koop hem als…

Je op zoek bent naar uitstekende 1080p-prestaties

Voor 1080p-gaming, zeker als het gaat om gerasterde prestaties, is deze kaart absoluut fantastisch.

Je ook het een en ander in 1440p wil kunnen spelen

Er zullen zeker games zijn die je niet in 1440p kan spelen, maar met de juiste instellingen kan je in andere games ook van wat QHD-gaming genieten met deze grafische kaart.

Je een wat strakker budget hebt

Dit is niet de goedkoopste grafische kaart die je kan vinden, maar het is waarschijnlijk wel de beste goedkope grafische kaart die je momenteel kan kopen.

Koop hem niet als…

Je veel van raytracing gebruik wil maken bij het gamen

De raytracing-prestaties zijn flink verbeterd op de RX 7600, ten opzichte van de RX 6600, maar hij zal nog steeds moeite hebben bij de maximale instellingen in sommige games.

Je op zoek bent naar een goedkope grafische kaart voor creatief werk

Met 64 AI cores en een verbeterde architectuur ben je misschien geneigd om deze kaart te gebruiken voor creatief (professioneel) gebruik, maar als het mogelijk is, zouden wij je aanraden om niet lager dan een RTX 4070 te gaan voor creatief gebruik.

AMD Radeon RX 7600: alternatieven

Als je aan de hand van deze AMD Radeon RX 7600 review graag nog wat andere opties wil bekijken, dan hebben we hier in ieder geval alvast twee andere grafische kaarten voor je neergezet om te overwegen.

Swipe to scroll horizontally AMD Radeon RX 7600 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6650 XT Prijs (bij release) 301 euro 419 euro 449 euro Process Node TSMC 6nm Samsung 8nm TSMC 7nm Boost-kloksnelheid Tot 2.625MHz Tot 1.665MHz 2.635MHz VRAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 Bus-grootte 128 bit 256 bit 128 bit L2-cache 34MB 4MB 34MB Kloksnelheid geheugen 18 Gbps 14 Gbps 17,5 Gbps Bandbreedte geheugen 288,0 GB/s 448,0 GB/s 280,3 GB/s Shader units 2.048 4.864 2.048 RT Cores 32 38 32 AI/Tensor cores 64 152 0 TGP 165W 200W 176W

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

We hebben de RTX 3060 Ti benoemd als de beste grafische kaart van de vorige generatie dankzij zijn uitstekende prestaties en het is ook vandaag de dag nog steeds een fantastische kaart. Waarschijnlijk zal hij ook weer wat in prijs worden verlaagd nu de RTX 4060 Ti uit is. Lees meer: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti review

AMD Radeon RX 6650 XT

De RX 6650 XT was veel te hoog geprijsd toen hij vorig jaar uitkwam, maar inmiddels is de prijs veel lager en biedt deze kaart een veel betere prijs-kwaliteitsverhouding. Het is dus ook een geweldige keuze als je op zoek bent naar een goedkope grafische kaart voor 1080p-gaming. Lees meer: AMD Radeon RX 6650 XT review

Zo hebben we de AMD Radeon RX 7600 getest

We hebben meerdere dagen met de RX 7600 doorgebracht en in die tijd hebben we benchmarks gedraaid, games gespeelt en over het algemeen ook zijn prestaties vergeleken met die van concurrerende kaarten.

We hebben vooral gelet op de 1080p-prestaties, omdat de meest logische resolutie is voor deze kaart, maar we hebben ook getest wat hij aankan bij 1440p.

We hebben inmiddels ook al heel veel verschillende grafische kaarten getest, dus we weten onderhand wat we van een grafische kaart van dit niveau moeten kunnen verwachten en hoeveel je zou moeten uitgeven voor het prestatievermogen van deze kaart.

