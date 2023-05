Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB) review

De Nvidia GeForce RTX 4060 Ti beschikt over een aantal fantastische features, waardoor hij duidelijk beter presteert dan de RTX 3060 Ti, maar zijn standaardprestaties zijn niet echt veel verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De beste features van de RTX 4060 Ti zijn overigens niet eens altijd beschikbaar, dus over het algemeen is deze grafische kaart toch wel teleurstellend.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: review in een notendop

De langverwachte Nvidia GeForce RTX 4060 Ti is eindelijk gearriveerd en dit was dan ook een van de meest interessante GPU-lanceringen van deze generatie. Met deze kaart zou Nvidia het eigenlijk gemakkelijk van zijn grote rivaal AMD moeten winnen deze generatie, maar dat blijkt toch niet helemaal het geval te zijn.

Dat wil niet zeggen dat de RTX 4060 Ti geen goede concurrentie biedt voor AMD's huidige midrange opties, want dat doet het absoluut. De features waar deze nieuwe grafische kaart over beschikt zijn ook zonder twijfel enorm indrukwekkend. Zeker DLSS 3 is een geweldige toevoeging en dit is dan ook de eerste midrange GPU (van onder de 500 euro) die beschikt over deze feature.

Het is dan ook logisch dat DLSS 3 centraal staat bij Nvidia's promotiemateriaal voor deze grafische kaart. We gaan later nog verder in op de prestaties, maar met DLSS 3 levert de RTX 4060 Ti dan ook veel betere prestaties dan mogelijk zou zijn met alleen zijn eigen specs. Hij beschikt dan wel over een uitgebreide cache, waarmee de bandbreedte van het geheugen is verbreed, maar deze grafische kaart heeft nog steeds maar 8GB aan GDDR6 VRAM.

Waarschijnlijk is de keuze voor 8GB RAM voor deze kaart ook de enige reden waarom de prijs nog onder de 500 euro zit. Er komt trouwens nog wel een 16GB-variant in juli 2023 voor 559 euro. Met zijn adviesprijs van 449 euro is de Nvidia Founders Edition van de RTX 4060 Ti (8GB) maar net iets duurder dan de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti die hij vervangt en over het algemeen biedt deze kaart een redelijk goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar daar zitten wel wat beperkingen aan.

Als het gaat om native prestaties zonder DLSS, dan is dit niet echt een grote verbetering ten opzichte van de vorige generatie en dat zal voor sommigen (misschien zelfs voor velen) wel een teleurstelling zijn. Bij veel van de nieuwe high-end grafische kaarten hebben we wel grote verbeteringen gezien in de native prestaties en we hoopten dan ook dat dit ook het geval zou zijn voor de midrange, maar blijkbaar houden de grote verbeteringen op bij de Nvidia GeForce RTX 4070.

In plaats daarvan krijg je dus een kaart die sterk leunt op DLSS om toch nog iets betere prestaties te kunnen leveren. Wanneer dat werkt, is het fantastisch. Je kan vaak met DLSS genieten van een prima 1440p-game-ervaring en soms kom je zelfs in de buurt van redelijke 4K-prestaties als je de juiste instellingen gebruikt.

Dit is iets dat AMD nog niet echt helemaal heeft kunnen repliceren met zijn eigen FSR-technologie en dus had Nvidia hier een kans om een flinke klap uit te delen aan AMD. We zien echter dat de beste midrange AMD-GPU van de afgelopen generatie, de AMD Radeon RX 6750 XT, beter presteert dan de RTX 4060 Ti als er geen gebruik wordt gemaakt van raytracing. Dat is het geval bij gaming en bij andere taken. Dat is dus geen geweldig nieuws voor Nvidia, want AMD heeft nog niets eens zijn midrange kaarten voor de huidige generatie uitgebracht.

Het helpt ook niet dat de RTX 4060 Ti niet altijd (optimaal) gebruik kan maken van zijn nieuwe features. DLSS 3 met 'Frame Generation' is dan wel beschikbaar voor een aantal van de beste PC-games, en games zoals Cyberpunk 2077 en Returnal, maar tijdens de lancering van de RTX 4060 Ti zijn er nog maar ongeveer 50 games die ondersteuning bieden voor DLSS 3.

Deze lijst zal natuurlijk wel verder uitgebreid worden, maar er zullen ook genoeg games te vinden zijn, die recent genoeg zijn om het prestatievermogen van de RTX 4060 Ti uit te dagen, maar ook oud genoeg zijn om nooit een DLSS 3-patch te krijgen.

We kunnen wel stellen dat je enorm tevreden zal zijn met deze upgrade als je nog een RTX 2060 Super of een oudere kaart hebt. Het is in principe gewoon een net iets betere RTX 3060 Ti, dus als je deze kaart, die we ook als de beste grafische kaart van de vorige generatie beschouwen, gemist hebt, dan is de RTX 4060 Ti een geweldige upgrade. Als je echter al een Nvidia Ampere-GPU hebt, zeker eentje die nog beter was dan de RTX 3060 Ti, dan voelt dit misschien meer als een downgrade met wat leuke extra features om de pijn te verzachten.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? De adviesprijs van Nvidia is 449 euro

De adviesprijs van Nvidia is 449 euro Wanneer komt het uit? Hij is beschikbaar vanaf 24 mei 2023

Hij is beschikbaar vanaf 24 mei 2023 Waar kan je het krijgen? De Founders Edition is bij Nvidia zelf te krijgen, maar varianten van andere fabrikanten zijn bij allerlei retailers beschikbaar

De Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8GB) is beschikbaar vanaf 24 mei 2023 en heeft een adviesprijs van 449 euro. Die prijs is net iets hoger dan de adviesprijs van de Nvidia RTX 3060 Ti (419 euro), de grafische kaart die hij moet vervangen. Toch zijn we redelijk tevreden met de prijs, want het had veel erger gekund en dat hebben we dan ook wel gezien bij andere Nvidia-GPU’s van deze generatie.

Met deze prijs zit de kaart nu ongeveer in dezelfde prijsklasse als de AMD Radeon RX 6750 XT. Die grafische kaart was tijdens zijn lancering wel wat duurder, maar deze kan je inmiddels zelfs voor net iets minder dan 400 euro vinden bij bekende retailers en dat is zonder korting. AMD heeft nog geen RX 7700 XT uitgebracht en dat zou de meest directe concurrent zijn voor deze kaart, dus de vergelijking tussen de RX 6750 XT en de RTX 4060 Ti is ook niet helemaal eerlijk. Toch is het voor nu wel de enige vergelijkbare concurrent, totdat AMD zijn RTX 4060 Ti-rivaal lanceert.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Features en chipset

Gebruikt maar één 8-pin, maar vereist toch een 16-pin adapter

3e generatie raytracing en 4e generatie tensor cores

288,0 GB/s geheugenbandbreedte, maar de 32MB L2-cache geeft de effectieve bandbreedte een boost naar 554,0 GB/s (volgens Nvidia)

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti specs Onderdeel Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GPU AD106 Aantal transistors 22,9 miljard TGP 160W Shader units 4.352 RT Cores 34 Tensor Cores 136 Basiskloksnelheid 2.310MHz Boost-kloksnelheid 2.535MHz VRAM 8GB GDDR6 Kloksnelheid geheugen 2.250MHz Bus-grootte 128 bit Bandbreedte geheugen 288,0 GB/s

De Nvidia RTX 4060 Ti is Nvidia’s eerste echte midrange grafische kaart uit de Lovelace-reeks en hij is vandaar ook gebaseerd op TSMC's 5nm-proces. De GPU beschikt over ongeveer 22,9 miljard transistors, verspreid over 34 streaming-multiprocessors (SM), die allemaal dan weer beschikken over 128 shader cores (CUDA), 4e generatie tensor cores, en 1 derde generatie raytracing core per SM.

De grafische kaart heeft een prima basiskloksnelheid van 2.310MHz en dat is een verbetering van ongeveer 64% vergeleken met de 1.410MHz van de RTX 3060 Ti. Verder heeft hij een boost-kloksnelheid van 2.535MHz en dat is ongeveer 52% sneller dan de 1.665MHz van de RTX 3060 Ti.

Het grootste verschil tussen de twee kaarten zit hem in de busgrootte. De Nvidia RTX 4060 Ti gebruikt een 128-bit bus voor 8GB GDDR6 VRAM, terwijl de RTX 3060 Ti een 256-bit bus gebruikte voor dezelfde hoeveelheid VRAM. De RTX 4060 Ti heeft een snellere geheugenkloksnelheid (2.250MHz) en dat zorgt er in combinatie met de uitgebreide L2-cache (32MB) voor dat de RTX 4060 Ti ook een iets snellere effectieve geheugensnelheid heeft van 18 Gbps, vergeleken met de 15 Gbps op de RTX 3060 Ti. Ook heeft de nieuwe grafische kaart een veel snellere effectieve geheugenbandbreedte.

De RTX 4060 Ti lijkt eigenlijk een beetje onnodig complex te zijn. Het wisselen naar een 128-bit bus lijkt ons niet echt noodzakelijk en aan de hand van wat we hebben gezien van andere Lovelace-kaarten, zoals de Nvidia GeForce RTX 4070, denken we dat Nvidia misschien ook gewoon een hogere bus-breedte had kunnen behouden. Dan had het bedrijf ook niet zo veel negatieve reacties gekregen op dat vlak.

Verder levert de RTX 4060 Ti dan wel betere prestaties dan de RTX 3060 Ti, maar we denken dat deze kaart vrijwel alles in de midrange met gemak had kunnen verslaan als hij over dezelfde bus-breedte als de RTX 3060 Ti zou beschikken. De RTX 4060 Ti die we hebben gekregen is nog steeds geweldig, maar hij levert niet de superkrachtige prestaties die eigenlijk hadden willen zien.

Het is trouwens wel belangrijk om te vermelden dat deze grafische kaart veel minder stroom verbruikt dan de RTX 3060 Ti. Die kaart had een TGP van 200W, terwijl de RTX 4060 Ti (8GB) een TGP van maar 160W heeft. Dat maakt de nieuwe GPU 20% efficiënter. Dit kan dus een geweldige toevoeging zijn aan een pc die je onder de 600W wil houden. Het is los daarvan sowieso een stap in de juiste richting voor iedereen, dus onze complimenten aan Nvidia hiervoor.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Design

De Nvidia RTX 4060 Ti Founders Edition beschikt over dezelfde zwarte heatsink met chromen accenten, net zoals de andere Founders Edition-GPU’s van deze generatie. Helaas wordt hier ook weer de 12VHPWR 16-pin stroomconnector gebruikt. Je hoeft data wel maar één 8-pin in te steken, dus dat maakt de kabelmanagement in je case gelukkig wel iets gemakkelijker.

De grootte van de kaart is ook iets aangenamer dan die van de andere RTX 4000-kaarten. De RTX 4060 Ti gebruikt hetzelfde ontwerp met twee ventilatoren als voorgaande Founders Edition-kaarten, alleen zijn ze iets kleiner bij deze grafische kaart. Het is nog steeds een ‘dual-slot’-kaart, maar hij is maar 244 mm lang en 98 mm breed. Het is dus een grafische kaart die je met gemak in veel cases kwijt kan.

Verder zijn er niet veel spannende designkeuzes gemaakt, maar dat verwachten we ook niet van een Founders Edition. Als je wel zoekt naar een interessanter design met bijvoorbeeld RGB-verlichting of extra koeling met drie ventilatoren, dan kan je het beste kijken naar het aanbod van externe fabrikanten. Er zijn meer dan genoeg verschillende versies die tegelijkertijd beschikbaar zijn gemaakt.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Prestaties

DLSS 3 staat hier centraal

Verbeterde raytracing-prestaties

Normale prestaties zijn niet echt veel verbeterd ten opzichte van de RTX 3060 Ti

Qua prestaties leunt de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti echt op DLSS 3 om overduidelijk betere prestaties te kunnen leveren dan zijn voorganger. Dat kan soms dus ook voor geweldige resultaten zorgen, maar het zal voor sommige mensen wel een teleurstelling zijn.

Specs van ons testsysteem Dit zijn de specs van het systeem waarmee we de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti hebben getest: CPU: Intel Core i9-13900K

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6600MHz

Moederbord: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Er wordt hier namelijk dan wel redelijk geavanceerde technologie geïntroduceerd, maar er zijn momenteel nog niet echt heel veel games die optimaal gebruik kunnen maken van de beste features van deze kaart. Drie van de games die we hebben gebruikt voor onze benchmarks (F1 2022, Cyberpunk 2077 en Returnal) bieden ondersteuning voor ‘Frame Generation’, maar dit zijn dan ook drie van de meest recente PC-games en het zijn games van grote studio’s die tijd en mensen genoeg hebben om DLSS 3 met Frame Generation te implementeren in hun games.

Er komt wel een DLSS 3-plug-in aan voor Unreal Engine en dat kan ervoor gaan zorgen dat er veel meer games ondersteuning gaan bieden voor de technologie, maar het zal nog wel even duren voordat de gamers die deze GPU hebben gekocht daarvan kunnen genieten.

We gaan zo nog iets dieper in op DLSS 3 en Frame Generation, maar eerst kijken we even naar wat we kunnen afleiden uit een aantal synthetische benchmarks van 3DMark en Passmark 3D over de onderliggende architectuur van de RTX 4060 Ti.

Synthetische benchmarks

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Firestrike 34.182 30.396 38.270 Nightraid 159.733 143.001 157.899 Speedway 3.200 2.954 2.419 Port Royal 8.074 6.956 7.035 Time Spy 13.520 11.686 13.699 Firestrike Extreme 16.115 14.623 15.541 Time Spy Extreme 6.277 5.625 6.507 Firestrike Ultra 7.317 7.282 7.058 Wildlife Extreme 26.092 23.803 25.013 Wildlife Extreme Unlimited 25.950 23.757 25.300 PassMark 3D 28.965 26.959 25.869 Gemiddelde 1080p-prestaties 96.958 86.699 98.085 Gemiddelde 1440p-prestaties 10.227 9.055 9.673 Gemiddelde 4K-prestaties 16.409 15.117 15.969 Totale gemiddelde prestaties 29.947 27.004 29.510

Zoals je kan zien weet de RTX 4060 Ti de RTX 3060 Ti maar net te verslaan. Hij levert ongeveer 11% betere prestaties dan zijn voorganger. Dat is in principe wel een redelijke verbetering, maar het komt niet in de buurt van de enorm verbeterde prestaties van de andere Lovelace-kaarten.

Zo levert de RTX 4070 bijvoorbeeld ongeveer 21% betere prestaties dan de RTX 3070 bij dezelfde synthetische benchmarks. De RTX 4060 Ti heeft ook echt maar een kleine voorsprong op de RX 6750 XT en hij levert net iets lagere pure prestaties dan de RTX 3070.

Voor gaming zien de prestaties er wel wat beter uit, maar ook weer niet heel veel beter.

Gaming benchmarks

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 56 50 53 F1 2022 176 177 222 Total War: Warhammer III 102 96 100 Cyberpunk 2077 99 90 96 Returnal 99 92 101 CS:GO 540 580 675

Bij games met veel visuele effecten zoals Metro: Exodus en Cyberpunk 2077, waar de geavanceerde architectuur van de RTX 4060 Ti ook echt goed kan worden gebruikt, weet de kaart de competitie te verslaan, soms. De RX 6750 XT haalt bijvoorbeeld gemiddeld nog steeds een iets betere fps bij Returnal in 1080p, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van raytracing- of upscaling-technologie.

De RTX 4060 Ti wordt ook verpletterd bij CS:GO in 1080p en daarvoor geven wij de kleinere busgrootte de schuld. Op de RTX 4060 Ti moeten de texturen namelijk door die relatief kleine bus worden gestuurd, waardoor de 192-bit bus op de RX 6750 XT (met 12GB GDDR6 VRAM) en de 256-bit bus op de RTX 3060 Ti (met 8GB GDDR6 VRAM) hier duidelijk een voordeel hebben.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 36 31 F1 2022 91 81 80 Cyberpunk 2077 41 36 23 Returnal 83 72 61

Als je raytracing toevoegt, dan weet de RTX 4060 Ti wel weer beter te concurreren. De derde generatie raytracing cores van de RTX 4060 Ti zijn duidelijk veel krachtiger dan die van de RTX 3060 Ti en zeker veel krachtiger dan die van de RX 6750 XT. Die kaarten beschikken respectievelijk over tweede generatie en eerste generatie raytracing cores.

De RTX 4060 Ti is de eerste midrange kaart die we hebben getest die soms een constante goede game-ervaring kan bieden bij gaming in 1080p met de hoogste instellingen en met raytracing aan. Hij heeft echter wel moeite met het behouden van 60 fps bij meer veeleisende games zoals Cyberpunk 2077.

Swipe to scroll horizontally 1080p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Quality) 72 60 41 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 127 107 82 Returnal (Quality) 107 94 83 Returnal (Ultra Performance) 136 122 106

Maar laten we eerlijk zijn, bijna niemand speelt deze games met de native resolutie raytracing. Meestal gebruik je toch wel een vorm van upscaling (en als je dat nog niet doet, is het zeker aan te raden).

Als je upscaling toevoegt, dan merk je al gauw dat Nvidia's DLSS duidelijk betere prestaties levert dan AMD's FSR, zelfs zonder Frame Generation. In Cyberpunk 2077 en Returnal kan de RTX 4060 Ti je gemiddeld meer dan 120 fps opleveren als je de DLSS Ultra Performance-preset gebruikt. Als je echter wil dat alles er zo goed mogelijk uitziet, dan kan je nog steeds gemiddeld boven de 60 fps blijven met alle hoogste instellingen, waaronder ook de maximale raytracing-instellingen.

Swipe to scroll horizontally 1440p, Hoogste instellingen Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 43 38 40 F1 2022 136 142 168 Total War: Warhammer III 66 63 65 Cyberpunk 2077 60 57 61 Returnal 74 70 75 CS:GO 376 471 434

De grotere bus-breedte van de RTX 3060 Ti geeft die kaart nog steeds wel af en toe een klein voordeel bij gaming in 1440p. Niet elke game zal geweldig draaien in 1440p, maar bij veel games kan je nog wel een redelijke framerate halen.

De RTX 4060 Ti levert op dit vlak over het algemeen wel betere prestaties dan de RTX 3060 Ti, maar we hadden toch eigenlijk wel een grotere verbetering verwacht. Daarnaast zie je dus in games zoals F1 2022 en CS:GO dat de extra geheugenbandbreedte het voordeel ook bij 1440p aan de RTX 3060 Ti geeft.

Swipe to scroll horizontally 1440p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Metro: Exodus 29 24 20 F1 2022 62 54 51 Cyberpunk 2077 22 22 14 Returnal 58 52 43

Natuurlijk veranderen de meeste games in een soort PowerPoint-presentatie wanneer je raytracing aanzet, maar de RTX 4060 Ti weet hier in ieder geval bij elke game die we hebben getest de beste prestaties te leveren, ook al is dat niet echt een grote verrassing.

Toch zal je af en toe nog wel moeite hebben om met deze instellingen in 1440p hoge framerates te halen, dus misschien is het beter om gebruik te maken van upscaling als je per se in 1440p wil spelen.

Swipe to scroll horizontally 1440p, Hoogste instellingen, Max. Raytracing, Upscaling Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Cyberpunk 2077 (Quality) 45 40 27 Cyberpunk 2077 (Ultra Performance) 94 83 62 Returnal (Quality) 82 73 81 Returnal (Ultra Performance) 120 103 98

Het grootste success van de RTX 4060 Ti zien we bij Cyberpunk 2077, waar hij bij de maximale instellingen voor de kwaliteit 67% betere prestaties levert dan de RX 6750 XT. Vreemd genoeg is hij echter maar 13% beter dan de RTX 3060 Ti met de 'quality'-preset. Bij 'ultra performance' is de RTX 4060 Ti ongeveer 52% beter dan de RX 6750 XT, maar nogmaals maar 13% beter dan de RTX 3060 Ti.

Bij Returnal zien we dat de RX 6750 XT in principe ongeveer dezelfde resultaten levert als de RTX 4060 Ti, waarbij FSR 2.1 en DLSS beide gebruikmaken van de 'quality'-preset. Als je gebruikmaakt van de 'ultra performance'-preset dan zie je dat de RTX 4060 Ti beter presteert en de RX 6750 XT verslaat met ongeveer 22%, en de RTX 3060 Ti met ongeveer 17%.

We verwachten dat de RTX 4060 Ti over het algemeen ongeveer hetzelfde zal presteren bij de meeste games die alleen nog maar DLSS 2.0-ondersteuning bieden en dat zijn er meer dan 200. Bij games die wel gebruik kunnen maken van DLSS 3 met Frame Generation is het een ander verhaal.

Swipe to scroll horizontally Nvidia RTX 4060 Ti DLSS 3 met Frame Generation, Hoogste instellingen, Max. Raytracing Header Cell - Column 0 F1 2022 Cyberpunk 2077 1080p, Max. Quality 171 114 1080p, Max. Performance 224 185 1440p, Max. Quality 118 68 1440p, Max. Performance 173 130 2160p, Max. Quality 43 29 2160p, Max. Performance 71 62

Met behulp van Frame Generation kan je ongeveer 40-60% betere prestaties verwachten in de games die het ondersteunen. Dat is enorm indrukwekkend, want je kan daardoor zelfs Cyberpunk 2077 met een redelijke framerate spelen in 4K op 'ultra performance'. De RTX 3060 Ti en RX 6750 XT kunnen daar op geen enkele manier tegenop en zullen dus sterk achterlopen bij games die ondersteuning bieden voor DLSS 3 met Frame Generation.

Frame Generation kan in sommige games wel wat latency toevoegen, maar zal dat veel uitmaken voor gamers die titels als Cyberpunk 2077, Returnal en meer nu kunnen spelen alsof ze op een RTX 3080 Ti draaien? Waarschijnlijk niet.

Swipe to scroll horizontally Gaming-prestaties over het algemeen Header Cell - Column 0 Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3060 Ti AMD Radeon RX 6750 XT Gemiddelde FPS bij 1080p 99 94 106 Gemiddelde FPS bij 1080p (Max. RT) 65 56 49 Gemiddelde FPS bij 1080p (Max. RT, Upscaling) 111 96 78 Totale gemiddelde prestaties bij 1080p 91 82 78 Prestatieverbetering — 11% 17%

Maakt dit alles een verschil voor de mensen die dit soort games niet spelen? Nee, dat natuurlijk niet en dat is ook het grootste probleem van deze grafische kaart. Onder optimale omstandigheden is er binnen deze prijsklasse geen echte concurrentie, maar als je al een RTX 3060 Ti hebt, dan zijn er maar vrij weinig redenen om te upgraden naar deze kaart. Zelfs als je al een RX 6750 XT hebt, snappen we het als je misschien eerst nog even wil wachten om te zien hoe de AMD RX 7700 XT gaat presteren. Dat lijkt ons eerlijk gezegd ook helemaal geen slecht idee.

Dit is nou ook weer niet echt een grote misser voor Nvidia, maar er is nu wel duidelijk genoeg ruimte opengelaten voor AMD om in de komende maanden een erg goede indruk te maken met de RX 7700 XT of zelfs met de RX 7650 XT.

Moet je de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti kopen?

Swipe to scroll horizontally Nvidia GeForce RTX 4060 Ti scorekaart Prijs-kwaliteit Het is fijn dat Nvidia de prijs niet heel erg heeft verhoogd, maar met de duurdere 16GB-variant onderweg, ziet dit er misschien niet uit als de beste deal. 3,5/5 Features en chipset De 8GB aan VRAM en kleinere bus-breedte zijn echt een teleurstelling en dat is echt jammer, want verder zijn de specs geweldig (voor deze prijs). 3,5/5 Design De Founders Edition is mooi compact, maar de 12VHPWR-kabel is dan toch weer erg jammer. 3,5/5 Prestaties De Nvidia RTX 4060 Ti (8GB) is zonder Frame Generation net iets beter dan zijn voorganger, en dat is geen geweldig nieuws, aangezien veel games (nog) geen ondersteuning bieden voor Frame Generation. 3,5/5 Totale score De prestaties van deze kaart zijn geweldig voor games die al zijn features ondersteunen, maar die lijst is nog te klein om een upgrade van een RTX 3060 Ti te verantwoorden, alleen maar voor DLSS 3. 3,5/5

Koop hem als...

Je wil upgraden van een RTX 2060 Super of ouder

De Nvidia RTX 4060 Ti is een enorme verbetering ten opzichte van een grafische kaart zoals de RTX 2060 Super.

Je energie-efficiëntie belangrijk vindt

Deze kaart verbruikt veel minder stroom dan zijn voorganger en de concurrerende GPU's van AMD.

Je DLSS 3 met Frame Generation wil, maar voor een midrange prijs

DLSS 3 met Frame Generation is een fantastische technologie en je krijgt nu eindelijk voor minder dan 500 euro toegang tot deze technologie.

Koop hem niet als…

Je al een RTX 3060 Ti of beter hebt

De prestaties zijn simpelweg niet genoeg verbeterd om de upgrade naar deze kaart te verantwoorden als je al een RTX 3060 Ti of beter hebt.

Je niet om raytracing geeft

Als je raytracing niet zo interessant vindt, dan is het goed om te weten dat de AMD RX 6750 XT over het algemeen betere prestaties biedt bij heel veel games.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Component Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6750 XT Prijs 449 euro Vanaf ongeveer 429 euro Vanaf ongeveer 429 euro GPU AD106 GA104 Navi 22 Aantal transistors 22,9 miljard 17,4 miljard 17,2 miljard Shader units 4.352 4.864 2.560 RT Cores 34 38 40 Tensor Cores 128 152 0 Basiskloksnelheid 2.310MHz 1.410MHz 2.150MHz Boost-kloksnelheid 2.535MHz 1.665MHz 2.600MHz VRAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 Kloksnelheid geheugen 2.250MHz (18 Gbps) 1.750MHz (14 Gbps effectief) 2.250MHz Bus-grootte 128 bit 256 bit 192 bit Bandbreedte geheugen 288,0 GB/s 448,0 GB/s 432,0 GB/s L2-cache 32MB 4MB 3MB TGP 160W 200W 250W

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Wij vonden de RTX 3060 Ti de beste grafische kaart van de vorige generatie vanwege zijn uitstekende prestaties (voor de prijs) en het is vandaag de dag nog steeds een uitstekende grafische kaart. Waarschijnlijk kan je hem nu ook vaker met korting kopen dankzij de release van de RTX 4060 Ti. Lees meer: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti review

AMD Radeon RX 6750 XT

De AMD Radeon RX 6750 XT is een van de beste midrange GPU's die je momenteel kan kopen dankzij zijn fantastische prestatievermogen en zijn verlaagde prijs. Deze kaart heeft een van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen binnen zijn prijsklasse.

Zo hebben we de Nvidia GeForce RTX 4060 Ti getest

We hebben de RTX 4060 Ti een aantal dagen lang getest met behulp van verschillende benchmarks en games, en we hebben over het algemeen ook zijn prestaties vergeleken met die van andere concurrerende grafische kaarten.

We hebben vooral veel aandacht besteed aan zijn DLSS 3 Frame Generation-technologie, aangezien Nvidia daar zelf ook heel erg de focus op heeft gelegd bij de promotie van deze kaart. We hebben meerdere games langdurig gespeeld met deze technologie geactiveerd.

We hebben inmiddels ook al heel veel verschillende grafische kaarten getest, dus we weten onderhand wat we van een grafische kaart van dit niveau moeten kunnen verwachten en hoeveel je zou moeten uitgeven voor het prestatievermogen van deze kaart.

