Intel heeft per ongeluk zijn Raptor Lake Refresh processors gelekt

Intel heeft de volledige line-up van zijn 'Raptor Lake Refresh'-processors gelekt voor hun officiële lancering en dat terwijl die lancering schijnbaar erg dichtbij is.

VideoCardz was al snel op de hoogte van dit lek vanuit Intel. De informatie kwam naar buiten via een 'Product Change Notification'-document (PCN).

Zo'n PCN-document wordt naar Intels klanten verstuurd om ze op de hoogte te houden van veranderingen voor bepaalde producten en verpakkingen van producten. VideoCardz heeft opgemerkt dat het dit keer om upgrades voor de CPU-'trays' gaat (waar pc-fabrikanten en -verkopers de producten in ontvangen).

Deze nieuwe trays zijn natuurlijk ontworpen voor de Raptor Lake Refresh-processors, oftewel de volgende generatie van desktop-processoren van Intel. Laptops zullen namelijk worden voorzien van Meteor Lake-chips, maar die worden pas in december gelanceerd.

Intel heeft nu dus ook al zijn Raptor Lake Refresh-modellen toegevoegd aan zijn lijst met CPU's die gebruikmaken van een LGA1700-socket.

Dankzij deze lijst weten we nu dus welke next-gen desktop-chips we allemaal kunnen verwachten (en welke misschien dus ook een plaats zullen krijgen op onze lijst van de beste processoren). Het gaat om deze chips:

Core i9-14900K

Core i9-14900KF

Core i9-14900

Core i9-14900F

Core i9-14900T

Core i7-14700K

Core i7-14700KF

Core i7-14700

Core i7-14700F

Core i7-14700T

Core i5-14600K

Core i5-14600KF

Core i5-14600

Core i5-14600T

Core i5-14500

Core i5-14500T

Core i5-14400

Core i5-14400F

Core i5-14400T

Core i3-14100

Core i3-14100F

Core i3-14100T

Zoals je ziet zijn er verschillende variaties van elke chip. De 'K'-varianten zijn 'unlocked'. Dat betekent dat je ze kan overklokken (dat kan niet zomaar bij alle processors).

Een ‘F’ achter het nummer betekent dat deze chip geen geïntegreerde graphics heeft (hiermee kan je dus wat geld besparen als je die optie toch niet nodig hebt). De ‘T’ geeft aan dat het om een energie-efficiënte chip gaat (met een laag stroomverbruik, maar ook een iets lager prestatievermogen). Deze 'T'-varianten worden vaak gebruikt in all-in-one pc's, waar ruimte vaak beperkt is en er geen goede koeling past.

Conclusie: Misschien later nog een extra model

Dit is niet de eerste keer dat Intel zijn volledige line-up van nieuwe processors heeft gelekt voor de officiële lancering. Het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Dit is inmiddels nou eenmaal te verwachten net voor de lancering van een nieuwe lading CPU's. Dit staat ons namelijk naar verwachting op 16 oktober te wachten. vervolgens zouden de Raptor Lake Refresh-chips volgens geruchten vanaf de volgende dag te koop zijn. Deze processors zijn misschien dus al over een week te bestellen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat Intel al een aantal specs van de belangrijkste Raptor Lake Refresh-modellen heeft gelekt, namelijk voor de 14900K, 14700K (deze lijkt nu al de show te gaan stelen bij de 14e generatie) en 14600K (waar we recentelijk ook positieve informatie over voorbij zagen komen).

VideoCardz is er van overtuigd dat er uiteindelijk nog een processor zal worden toegevoegd aan de lijst hierboven, namelijk de Core i9-14900KS. Meestal lanceert Intel in de eerste instantie gewoon zijn normale flagship en later verschijnt er dan een snellere speciale versie met ‘KS’ in de naam (dit zal dus gewoon een iets betere 14900K met snellere kloksnelheden zijn).

Dat zou dus inderdaad dit keer zomaar weer kunnen gebeuren. De reden waarom hij niet op deze lijst staat zou te maken kunnen hebben met het feit dat hij misschien pas later verschijnt. We verwachten overigens alleen maar de ‘K’-modellen (en ‘KF’-modellen) deze maand. De rest van de Raptor Lake Refresh-modellen zullen waarschijnlijk aan het begin van volgend jaar volgen.

De volgende leak die we nu eigenlijk verwachten voor de lancering van de 14e generatie van Intel-processors, is een leak van de kloksnelheden. Bij de Alder Lake-generatie wist VideoCardz deze informatie ook al van tevoren in handen te krijgen, dus dat zou dit keer misschien opnieuw kunnen gebeuren.