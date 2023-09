Veelbelovende benchmarks van Intel Core i7-14700KF uitgelekt

De Intel Core i7-14700K krijgt weer wat aandacht, deze keer in de vorm van gelekte benchmarks, gedeeld door Benchleaks. Het lijkt erop dat deze Raptor Lake Refresh-processor een van de beste CPU's voor desktops kan worden.

[GB6 CPU] Unknown CPUCPU: Intel Core i7-14700KF (20C 28T)Min/Max/Avg: 5467/5985/5902 MHzCodename: Raptor LakeCPUID: B0671 (GenuineIntel)Single: 3097Multi: 21196https://t.co/BP5xRy767QSeptember 27, 2023 See more

Het eerste belangrijke punt is dat de kloksnelheid van de chip bijna de 6GHz heeft bereikt (5985MHz of 5,985GHz om precies te zijn). Zoals het gerucht al deed vermoeden, heeft de CPU vier extra efficiënte cores in vergelijking met de huidige 13700K.

Gezien het verschil in cores en kloks, zou je verwachten dat de 14700KF een stuk sneller is. Dat is ook zo als we kijken naar deze Geekbench-resultaten. De Core i7-14700KF behaalde scores van 3.097 punten en 21.196 punten voor respectievelijk single-core en multi-core. Dat is 9% en 18% sneller in deze tests dan de 13700K.

Sterker nog, de 14700KF komt dicht in de buurt van de Core i9-13900KS met zijn multi-core-prestaties. De i9 heeft slechts een voorsprong van 2%, hoewel hij de allerkrachtigste en duurste CPU is binnen de 13e generatie Raptor Lake Intel-processoren.

Spannende upgrades

Dit klinkt allemaal erg indrukwekkend. Toch moeten we niet te hard van stapel lopen, want de CPU kan overklokt zijn voor de resultaten. Volgens de geruchten bedraagt de boostsnelheid 5,6 GHz (en dus niet bijna 6 GHz). Dit laat natuurlijk wel het overklokpotentieel van de 14700K zien.

De prestatiewinst komt overeen met eerdere geruchten, die wezen op 15% winst op vlak van multi-core. Er is genoeg om naar uit te kijken bij de Core i7-14700K en dit niveau van overklokken is enorm veelbelovend.

Het probleem van Raptor Lake Refresh is dat Intel zo stil is geweest over deze desktopprocessors. De 14700K (en misschien een of twee andere chips) zal wellicht thuishoren in een serie die verder niet heel interessant is. Een uitgelekte briefing van MSI lijkt dat ook te bevestigen.

Vergeet tot slot niet dat Intel onlangs zijn grote Innovation-evenement heeft gehouden en niets heeft gezegd over de Raptor Lake Refresh tijdens een van de grote keynotes of sessies. De CPU's werden slechts kort getoond en niet verder toegelicht, dus we weten momenteel niet hoe groot de upgrades zijn.