Volgende generatie Intel CPU's verschijnt misschien eerder dan verwacht

De volgende generatie van Intel-processors is inmiddels, veel eerder dan verwacht, al gespot op de website van een retailer. Volgens geruchten zouden de chips namelijk pas in oktober (of later) gelanceerd worden.

Tom’s Hardware heeft in een verslag gedeeld dat Telemart, een Oekraïense retailer, verschillende 'K'-variant processors van de 'Raptor Lake Refresh' op zijn website heeft vertoond (de 'K'-chips kunnen worden overklokt en worden meestal als eerste uitgebracht door Intel).

De Core i9-14900K, Core i7-14700K en Core i5-14600K waren de chips in kwestie die werden vertoond, samen met hun KF-varianten die niet beschikken over geïntegreerde graphics. Er zijn momenteel nog geen prijzen bekend, maar een aantal van de specs die werden vermeld, komen wel overeen met wat een aantal geruchten ook al hebben aangegeven.

Zo zouden deze 14e generatie CPU's 200MHz sneller zijn dan hun voorgangers en dat zou dus een erg mooie snelheidsboost betekenen (in de meeste gevallen in ieder geval, want in een aantal gevallen zou de verbetering eerder rond de 100MHz zitten).

Verder lijkt de 14700K de enige chip te zijn die ook meer cores krijgt. Intel voegt hier namelijk vier efficiëntie-cores aan toe, zoals nogmaals eerder voorspeld is. Die efficiëntie-cores zijn niet heel krachtig, dus het zal niet echt voor een heel groot verschil zorgen, maar ze kunnen wel helpen bij zwaardere multi-core taken. Er is dus zeker een grote kans dat deze CPU ook zal verschijnen op onze lijst van de beste processoren.

Conclusie: Nog even afwachten

Natuurlijk zijn deze aankomende Intel-CPU's nog niet eens beschikbaar om te pre-orderen en ze hebben ook nog geen verwachte prijzen, maar deze verschijning suggereert wel dat de chips misschien eerder zullen verschijnen dan verwacht.

Momenteel is de verwachting dat de 14e generatie processors in oktober worden gelanceerd en waarschijnlijk zal die lancering specifiek ergens in het midden of tegen het einde van oktober plaatsvinden. Aangezien we een aantal van de processors nu al gezien hebben, ongeveer twee maanden voor de verwachte releasedatum, is het misschien toch mogelijk dat ze eerder in oktober al zullen arriveren.

Het zou ook kunnen dat de redelijk kleine retailer gewoon deze details gelekt heeft om even wat aandacht te krijgen. We zien namelijk wel vaker dat dit soort leaks vanuit kleinere retailers komen. Deze vroege verschijning hoeft dus ook weer niet per se een eerdere release te betekenen.

Het is dus een kwestie van afwachten, maar we kunnen dit in ieder geval beschouwen als een hint naar de mogelijkheid dat de aankomende processors van Intel eerder zullen arriveren dan verwacht of in ieder geval naar het feit dat er vooruitgang wordt geboekt bij de productie. Dat geldt tenminste voor de eerste paar ‘K’-modellen, want de andere 'non-K'-processors (de processors die niet kunnen worden overklokt) worden pas ergens volgend jaar verwacht.

Nu hebben we het trouwens over de echte releasedata, want de onthulling van deze 'Raptor Lake Refresh'-chips zal waarschijnlijk wel eerder komen. Er bestaat een grote kans dat dit zal gebeuren tijdens het 'Intel Innovation'-evenement, dat plaatsvindt op 28 september.